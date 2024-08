Robaron al ‘influencer’ de las fotos callejeras en Bogotá: “Me desvalijaron todo”

Sebastián Moreno fue victima de robo en Bogotá - crédito @sebasmorenooo/Instagram

Sebastián Moreno, conocido en el mundo digital como ‘El de las fotos’, expresó su impotencia y enojo a través de sus redes sociales en donde compartió con sus seguidores que lo habían robado en Bogotá. “Qué desvalijada tan verraca, no puedo ni hablar de lo puto que estoy”, comentó el creador de contenido.

Según relató el joven influenciador, en cuestión de minutos los ladrones se llevaron varios accesorios de su carro y objetos personales que tenía dentro del vehículo. “Por poco y nos dejan sin llantas”, agregó.

“Cosa bárbara la seguridad en Bogotá. Un momentico y quedamos sin espejos, se chuparon ambos. Las cosas ocurren, las cosas pasan. Me pegaron una desvalijada muy verraca. No puedo dar mensaje porque estoy puto”, comentó mientras enseñabas imágenes de su camioneta con los vidrios rotos, sin espejos ni otros elementos.

Según las imágenes que mostró el creador de contenido bogotano el carro de alta gama en la que se transporta quedó en pésimo estado luego de que los delincuentes arrancaran a la fuerza varias de sus partes tanto del interior como del exterior del carro. Así mismo se llevaron varios elementos que encontraron dentro del vehículo, entre los que se encontraban equipos de trabajo del influencer.

Sebastián no compartió mayores detalles debido a que de acuerdo con lo que alcanzó a contar no se encontraba en condiciones de hablar, pues su enojo era verdaderamente grande, se desconoce si este hecho ocurrió dentro de un parqueadero, pues Moreno subió varias fotografías en la que su camioneta se ve estacionado en un lugar cubierto, pero en otro par se observa el carro en la calle.

Esta es una problemática que acecha a la capital colombiana y que se según esdtádisitcas reveladas por la Secretaría Distrital de Seguridad en los primeros cinco meses del 2024 se han registrado 1.663 casos de hurto a carros oficialmente denunciados en la ciudad, pues se prevé que otro tanto no son reportados por los ciudadanos.

¿Quién es Sebastián Moreno?

El joven bogotano relató en su cuenta de Instagram en la que actualmente suma más de un millón de seguidores que decidió migrar al mundo de las redes sociales en 2017 tras ver su trabajo como fotógrafo de eventos con celebridades no era bien remunerado ni tampoco tenido en cuenta para otro tipo de trabajos.

Por esta razón, Moreno en compañía de su novia de ese entonces y quien ahora es su esposa, se aventuró a iniciar en Facebook y en Youtube con una serie de videos que grababa de manera orgánica en las calles de la ciudad capturando gente que se cruzaba en el camino y a quienes luego sorprendía con el resultado final de sus fotos editadas.

“Empecé a fotografiar celebridades, me contrataban para eventos y yo iba, pero sin pago, pero no me gustó el tema de las redes sociales ni de la farándula, así que decido salirme en 2019 de redes sociales y de la fotografía y me involucré en la construcción con mi papá”, comentó Sebastián sobre sus inicios.

Fue durante la pandemia del 2020, que Sebastián y su pareja sentimental comenzaron a ver a resultados y sus redes poco a poco fueron creciendo, así como también recibieron los primeros pagos por los videos que se habían viralizado en las diferentes plataformas.

“Lo que yo busco en la calle es una historia buena, que a través de la fotógrafa me cuente una historia chévere”, reveló a cerca de su crecimiento en Instagram, principal red que lo impulsó en donde inicialmente contó con el apoyo de su familia y vecinos quienes le ayudaron a llegar a más personas.

En 2024 Sebastián Moreno fue nominado al India Catalina como Mejor contenido digital y empezó a colaborar con grandes personalidades, como Camilo, Yeison Jiménez y Mario Ruiz.