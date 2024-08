La sobrina de Shakira reveló algunos de sus secretos al lado de la estrella colombiana: “Me ha abierto puertas a grandes cosas”

Isabella Mebarak, sobrina de Shakira, reveló algunos detalles de su tía que han inspirado su arte - crédito @isabellamebarak/Instagram

Isabella Mebarak, sobrina de Shakira, confesó algunos detalles de su relación con la estrella de la música y algunas cosas que ha aprendido de ella. Además, habló de su inicio en el arte hasta convertirse en una de las artistas del lienzo más reconocidas en Miami.

La joven artista, que también es barranquillera, aseguró en una entrevista con Semana que su tía la ha inspirado en varias facetas de su vida, tanto en la parte artística como en la filantropía que la cantante de Hips don’t lie hace desde hace años.

“Yo disfruto ayudando a la gente como ella lo hace, siempre ha sido generosa. Por ejemplo, ahora los tiempos que vivimos no son tan fáciles, y los que hemos tenido una vida privilegiada estamos llamados a ayudar”, dijo la artista del lienzo.

En uno de los grandes proyectos con los que busca ayudar a otras personas tal como lo hace Shakira, el 16 de agosto presentó en Miami su exposición Cuando el arte une corazones, un evento que buscaba recaudar fondos para brigadas médicas que ayudan a niños de escasos recursos en Colombia.

Isabella Mebarak realizó un evento en Miami parea ayudar a recoger fondos para los niños en Colombia - crédito cortesía

Según lo informó la Revista Semana, la exposición contó con el apoyo de la Fundación Juan José Payares Bustos, una comunidad que se concentra en trabajar en un pequeño espacio entre la frontera de Bolívar y Atlántico. La idea es que estas personas acudan a los habitantes de este sector y en caso de necesitar una intervención quirúrgica serán atendidos.

El inicio de la su camino como artista

Isabella confesó en la entrevista que desde muy pequeña y gracias a su madre ha podido explorar su faceta artística con la pintura. “Cuando yo era bebé, ella me dejaba en pañal y me ponía un delantal encima para que me pusiera a hacer garabatos en una pared para ella poder pintar tranquila. Es una mujer muy creativa”, dijo para la revista Semana.

“En realidad ese fue el comienzo de muchas de mis obras de arte, ella dejaba que me untara sin problema, que experimentara con los colores, que fuera libre y eso sin duda me marcó”, dijo la joven barranquillera, además de recalcar la importancia de William Mebarak, su abuelo, en su proceso para descubrirse como artista.

La importancia de la relación con su abuelo William Mebarak

Isabella asegura que a raíz de los quebrantos de salud de su abuelo no ha podido volver a comunicarse como antes, pues asegura que desde hace dos años no puede hablar, que según ella era una de las cosas que más disfrutaba hacer. “También era un gran lector y él nos inculcaba ese amor por la lectura y por los libros”, añadió.

Isabella aseguró que su abuelo es parte de la inspiración para ser artista -crédito @shakira/Instagram

La artista confesó que de niña se leía un libro entero durante la semana solo para llegar el domingo a comentarlo con su abuelo, era un placer oírlo, conversar, disfrutaba de su sabiduría, eso me llenaba el alma”.

El reto de ser la sobrina de Shakira

Isabella asegura que uno de los retos para su vida como artista es poder complementarse con su tía Shakira, pues asegura que por su conocimiento y trayecto en el arte le ha dado grandes consejos para crecer. “Quizás uno de los consejos más valiosos me lo dio el día que hablamos sobre la inspiración, qué hacer cuando esta no llega. Cuando uno se enfrenta a la hoja en blanco. Ella me dijo que así como ella nunca deja de escribir sus canciones, yo nunca dejara de pintar”.

Estos son algunos de los consejos artísticos que le ha dado Shakira a Isabella - crédito @isabellamebarak/IG

“Así lo que pinte en ese momento no me guste. La inspiración, dice mi tía, no necesariamente es una cosa que llega y se va. Es una habilidad que se debe entrenar. Y la única forma de hacerlo es creando”, añadió Mebarak.

Isabella también explicó que Shakira ha sido esa persona que la ha ayudado a impulsar su arte; sin embargo, asegura que ha tenido la oportunidad de abrir un camino por su propia cuenta, lo que agradece a toda su familia. “Mi tía Shakira me ha abierto las puertas a grandes cosas, eso es innegable, es la primera en apoyar mis ideas, y aunque muchas personas hablaran de nepotismo, llevo muchos años labrando este camino como artista”.