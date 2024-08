Enrique Gómez aprovechó el “papayazo” y arreció contra Gustavo Petro por la crisis de combustible para las aerolíneas

El excandidato presidencial criticó al jefe de Estado por la contingencia en materia aeronáutica en Colombia - crédito Colprensa

La delicada situación en materia aeronáutica, en la que las diferentes aerolíneas han alegado problemas de abastecimiento para cumplir con los vuelos programados tanto en el territorio nacional como a nivel internacional, tiene en el ojo del huracán al presidente de la República, Gustavo Petro: al que acusan de no haber previsto un plan de contingencia ante esta problemática, pese a las advertencias en este sentido.

El incidente registrado el 16 de agosto en la Refinería de Cartagena (Reficar), que llevó a que se disminuyera el suministro del hidrocarburo en un 8%, generó una serie de inconvenientes tanto para las compañías que suministran el combustible, que no han podido satisfacer la demanda de las compañías, como de las propias firmas, que tuvieron que verse obligadas a reagendar sus actividades.

Pese a que el jefe de Estado ha intentado enviar un mensaje de tranquilidad, pidió a la Aeronáutica Civil investigar las que consideró son “cancelaciones de vuelo sin justificación”, y dispuso de una serie de medidas, entre ellas la importación de 100.000 barriles de combustible para suplir la emergencia, los cuestionamientos a su gestión no se han hecho esperar. Como los que emitió Enrique Gómez Martínez.

El excandidato presidencial y director del partido de Salvación Nacional se pronunció en sus redes sociales y con un fuerte mensaje se fue lanza en ristre contra Petro y su equipo. E hizo mención de que solo en Colombia se registra un fenómeno en el que, un país que se beneficia del petróleo, se quede sin abastecer sus necesidades internas, según señaló, por cuestiones de tipo ideológico.

“Todos, absolutamente todos los países que glorifica Gustavo Petro por su progresismo e ideas similares a las suyas explotan y exploran petróleo y gas como si no hubiera mañana y tienen Jet Fuel, no amanecen si gasolina para los aviones. Muchos también realizan fracking y con eso, créanlo o no, ¡son inmensamente ricos!”, afirmó el político bogotano, sobrino del asesinado Álvaro Gómez Hurtado.

Enrique Gómez y sus pullas a Gustavo Petro

En otro mensaje, el dirigente político señaló cómo a medida que avanzó la jornada del 26 de agosto la versión del Ejecutivo fue variando, con los diferentes pronunciamientos no solo del primer mandatario, sino de algunos de los miembros de su gabinete, como la ministra de Transporte, María Constanza García, y de Minas, Andrés Camacho.

“En la mañana: no hay crisis de combustible para los aviones. Media mañana: si hay crisis, no lo vamos a aceptar, pero la culpa es de las comercializadoras. Mediodía: el gobierno no tiene nada que ver, esto es una acción criminal. Tarde: es por la reactivación económica y por el exceso de turismo que ha traído el ‘cambio’. Noche: es culpa de Duque. Son de verdad un circo de mal gusto…”, indicó.

Tras el revuelo que generó el anuncio de aerolíneas como Latam y Avianca de la suspensión de algunos de sus vuelos, las compañías aeronáuticas confirmaron durante el transcurso de la tarde del 26 de agosto que retomaban sus operaciones. Lo anterior, tras luego de que el principal proveedor de combustible en el país, Terpel, brindara garantías para el suministro del hidrocarburo para continuar con los desplazamientos.

A su vez, tras una reunión con el presidente Petro, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y los ministros de Minas, Camacho, y de Transporte, García, también enviaron un mensaje de tranquilidad, por lo que enfatizaron en la normalización de la actividad aérea en las principales terminales aéreas, como El Dorado, en Bogotá; y José María Córdova de Medellín, además de otros aeropuertos de relevancia.