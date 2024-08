Once Caldas vs Jaguares de Córdoba por Primera A el 25 agosto en el Estadio Palogrande: todos los detalles de la previa

El Once Caldas, anfitrión, intentará hacer valer su condición de local este lunes en el estadio Palogrande ante Jaguares de Córdoba, en un duelo de la Primera A.

El Once Caldas es tercero con 13 puntos, igualado a puntos con el líder Fortaleza CEIF después de seis partidos. Once Caldas perdió por primera vez en el Clausura 2024 en su último partido de Primera A 3-1 en el Estadio de La Independencia contra Patriotas Boyacá, rompiendo una racha de seis partidos invictos (victorias 5 empates 1 derrotas 0).

Jaguares de Córdoba cayó 2-0 ante Deportes Tolima en el Estadio de Fútbol Jaraguay de Montería en su último partido de Primera A, extendiendo su racha sin victorias a seis (victorias 0 empates 3 derrotas 3), lo que lo deja en el puesto 20 con tres puntos.

En el anterior encuentro de Primera A entre ambos equipos, Jaguares se impuso por 3-0 en el Estadio de Fútbol Jaraguay de Montería en febrero. Wilson Morelo adelantó a Jaguares de Córdoba con goles en los minutos 19 y 77. Kahiser Lenis también vio puerta.

Jaguares mantiene un historial reciente positivo contro el Once Caldas, invicto en sus últimos siete partidos de Primera A (victorias 5 empates 2 derrotas 0). Once Caldas busca su primera victoria en liga en enfrentamientos entre ambos equipos desde octubre de 2020. Jaguares de Córdoba ha superado a Once Caldas por 10-3 durante la mencionada racha invicta.

Las actuaciones de Dayro Moreno han sido influyentes para Once Caldas esta temporada. Lidera el club con 11 goles, igualando el cuarto puesto entre los máximos goleadores de la liga en 2024, tres de los cuales han sido para abrir el marcador.

Jaguares sigue buscando su primer gol.

Los anfitriones, Once Caldas, han sido perfectos en casa esta temporada, con tres victorias en tres partidos de Primera A, con cinco goles a favor y uno en contra. Once Caldas intentará prolongar una racha de tres victorias consecutivas en casa, que se remonta al 20 de julio contra Águilas Doradas. Jaguares buscará su primera victoria esta temporada en partidos de liga a domicilio, ya que suma dos derrotas y un empate fuera de casa. Jaguares de Córdoba lleva una racha de 11 partidos sin ganar a domicilio (0 victorias, 4 empates y 7 derrotas). No ganan fuera desde el 19 de enero contra Patriotas Boyacá.

En sus últimos seis partidos de liga, Once Caldas ha ganado cuatro, empatado uno y perdido otro. Jaguares, por su parte, ha empatado tres y perdido tres en sus últimos seis.

Highlights

HISTÓRICO DE ENFRENTAMIENTOS (Todas las competiciones):

Partidos ganados: 5

Empates: 5

Perdidos: 8