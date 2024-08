Abuela se hace viral por ganarse la vida rapeando en Transmilenio

En sus rimas habla de su precaria situación - crédito Zapata Record’s / Facebook

Para el 2018, el Instituto para la Economía Social (Ipes) registró 20.373 vendedores informales en Bogotá, varios de los cuales trabajan, a diario, en las estaciones y buses de Transmilenio junto a artistas callejeros y limosneros.

Sin embargo, uno de los personajes que más ha llamado la atención entre los bogotanos, es el de una abuela, de 70 años o más, que con su estilo particular se gana la vida rapeando en Transmilenio.

Sus versos hablan de la apretada situación económica y los estereotipos a los que se enfrenta por adoptar un género que, históricamente, ha sido relacionado con la anarquía y las calles.

Tras una entrada en la que pone a prueba sus habilidades en beatbox, la mujer de la tercera edad relata: “Necesito una ayuda pa’ quitarme esta loquera, también me provoca tomarme una aguilera. No consigo mi cartera, me cayó fue una piojera, no tengo nada en la nevera, ya mejor yo no quiero ni menear la cadera... menéame la cadera, menéame la cadera. También necesito porque yo soy todo lo que termine en ‘era’, pero menos una ñera, ni una loca e carretera”.

Así quedó registrado en un video captado por el también músico Zapata Record’s que se encontró con la mujer mientras trabajaba y decidió retratar su difícil situación, tras obtener su permiso: “Ayer iba en Transmilenio y se subió esta abuela a cantar y le pregunté si la podía grabar y me respondió que sí. Todos quedamos sorprendidos”.

Una actividad que generó opiniones divididas en las redes sociales, por la edad de su protagonista y las condiciones en las que se vería obligada a trabajar:

“Muy triste ver a nuestros abuelitos en esta situación tan difícil, mendigando dinero para sobrevivir”, “Lo que les tocas hacer a los padres hasta viejos por los hijos desagradecidos”, “Hay personas a las que les gusta cantar porque se sienten felices. Ganan luquitas y dan felicidad a otros haciéndolo. Además, a un adulto mayor no le dan trabajo en ninguna parte”, “Nada de pena. La señora no está esperando una ayuda gubernamental, ella se puso las pilas y se atrevió a hacer algo que no se había visto antes”.

Futuro de los vendedores ambulantes en Transmilenio está en veremos

Vendedores ambulantes de Bogotá se manifestaron el viernes 7 de junio (2024) frente a las instalaciones del Concejo de Bogotá, exigiendo alternativas laborales tras la aprobación del Plan de Desarrollo que estipula su desalojo del sistema de transporte público. Este artículo, Parte 181 del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura, ordena a las autoridades distritales desalojar a los comerciantes informales de Transmilenio y los buses zonales del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).

La inclusión de las ventas ambulantes en los buses, estaciones y portales de Transmilenio se ha convertido en una estrategia de supervivencia para muchos ciudadanos de la capital colombiana. Sin embargo, esta práctica trae consigo desafíos como la falta de control y el aumento de la inseguridad dentro del sistema de transporte. De acuerdo con el Plan de Desarrollo de Bogotá, las entidades distritales deben no sólo prevenir sino también atender el fenómeno de las ventas informales en el sistema de transporte público, en coordinación con Transmilenio S.A. y conforme a las directrices emitidas por esta entidad.

El artículo titulado “Prevención y atención de ventas informales en el Sitp” subraya la responsabilidad de todas las entidades del distrito que intervienen en la población de vendedores informales. Dichas entidades deben acompañar las actividades dentro de estaciones y portales para mitigar los factores que afectan la seguridad del sistema y reducir los riesgos operacionales. Este enfoque también considera la georreferencia de zonas especiales, conforme al artículo 13 del Decreto Distrital 098 de 2004 y sus modificaciones, tomando en cuenta estaciones y portales.

La resolución ha desencadenado una respuesta inmediata de la comunidad de vendedores informales, quienes se sienten directamente afectados por la medida y demandan soluciones que no impliquen su desalojo. La incertidumbre entre esta población es palpable, dado que muchas familias dependen de las ventas informales para su sustento diario. Los manifestantes buscan que las autoridades distritales ofrezcan alternativas de empleo u oportunidades de formalización de su actividad comercial.

El impacto de las ventas ambulantes en Transmilenio ha sido un tema recurrente en la agenda de las autoridades de Bogotá, quienes intentan equilibrar la necesidad de mantener la eficiencia y seguridad del sistema de transporte con las necesidades económicas de los vendedores informales. Según las disposiciones del plan, el acompañamiento de las diversas entidades busca asegurar que las medidas se apliquen de manera ordenada y con una coordinación efectiva entre los diferentes niveles de la administración local y el sistema de transporte.

La situación plantea un reto significativo para Bogotá, donde la economía informal es una realidad omnipresente. En medio de esta dinámica, el objetivo es reducir la inseguridad y garantizar la operatividad del sistema de transporte sin descuidar el impacto social que acciones como desalojar a los vendedores informales conlleva. La necesidad de un diálogo constructivo entre las partes involucradas se hace cada vez más urgente para encontrar soluciones integrales y sostenibles a largo plazo.