A sus 60 años de edad, Luly Bossa se sometió a nueva intervención quirúrgica para lucir mejor: “Largo proceso”

Luly Bossa regresó al quirófano para retocar su figura - crédito @lulybossa1/Instagram

Luly Bossa compartió con sus seguidores desde el quirófano los nuevos retoques estéticos a los que se sometió para estilizar su cuerpo y lucir mejor figura. “En seis meses verán resultados”, escribió.

A sus 60 años de edad, la actriz barranquillera sorprendió al mostrar las crudas imágenes sobre las cirugías que se realizó y por las que ha salido en videos con morados, pues según comentó la también creadora de contenido para adultos, su recuperación tardará un buen tiempo.

“Sí, me veo más delgada y para eso hay que tener una buena alimentación no solo con proteína, sino harinitas buenas también. No procesadas”, mencionó Luly en su cuenta oficial de Instagram en la que suma novecientos mil seguidores y donde aseguró que se pudo en manos del mejor cirujano de famosas que existe en Colombia, mismo en el que la Gorda Fabiola confió su proceso.

Luly Bossa regresó al quirófano para recuperar su figura tras haberse retirado las prótesis mamarias - crédito @lulybossa1/Instagram

De acuerdo con lo que la actriz de Lala’s Spa, Las muñecas de la mafia 2 y Enfermeras reveló en sus redes sociales, en esta oportunidad le sacaron grasa de las caderas, de las piernas y de los brazos para verse más tonificada. ”Me extrajeron 300 CC de grasa” según las imágenes le de paso le habrían hecho una intervención en sus senos para que se vieran más firmes.

Tras la ola de opiniones divididas que por una parte juzgaron el invertir dinero en vanidad, cuando meses atrás había manifestado estar atravesando una dificultad económica para darle santa sepultura a su hijo Ángelo, mientras que por la otra cuestionaron los riesgos que corrió, Bossa tomó la decisión de bloquear la opción de los comentarios en la publicación, no sin antes aclarar que no gastó un solo peso en esta operación. “Y no, hay cosas que no se hacen con dinero, fue una ‘colaboración’”, reiteró Luly, comunicando que todo había sigo un acuerdo con el médico cirujano a cambio de publicidad digital.

Luly Bossa retiró sus prótesis mamarias

A mediados de Julio, la actriz barranquillera ya había visitado las salas de cirugía, pues tras el fallecimiento de su hijo Ángelo, la también influencer decidió dedicarse tiempo y enfocarse en cambiar su aspecto físico a la vez que cuida de su salud. Una explantación fue el procedimiento quirúrgico que tuvo que practicarse ya que concluyó que sus implantes mamarios podrían estar perjudicándola en su salud, por ejemplo, con la aparición de puntos rojos en su cuerpo.

La actriz tomó la decisión de retirarse sus prótesis mamarias para mejor su estado de salud - crédito @lulybossa1 / Instagram

“Gracias, Señor, por tener a las personas correctas en mi camino... Hoy me cuida Ángelo” dijo la actriz desde sus redes sociales. Aunque algunos sugieren que la actriz se sometió al procedimiento únicamente por razones estéticas, muchas personas de su comunidad le mostraron su apoyo en su decisión de retirarse los implantes de su cuerpo.

En el video publicado por la actriz se le ve en un centro médico, sentada en una silla verde, lista para ser intervenida y extraer los implantes mamarios de su cuerpo. En el video se ve cuando el médico llega para preguntarle sobre su estado nervioso, a lo que ella pide que la deje orar antes de empezar.

“Gracias, Señor, por haberme traído hasta acá. Yo te pido, Padre, que seas tú tomando las cirugías en tus manos, que sea tu aliento de vida, que sea tu sabiduría, que seas tú manifestándote en todas las cirugías, que sean lo más agradables posible. Te lo pido en el nombre de Jesucristo”, dijo la actriz mientras tomaba las manos del cirujano.

Luly Bossa explicó por qué volvió al quirófano -crédito @lulybossa1/Instagram

“Como yo siempre digo, vamos a hacer una trampita, yo voy a entrar al quirófano, pongo mis manos, pero el que opera es Él, nos cargamos de buena energía”, dijo el médico y después abrazó a Luly.