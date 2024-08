Martín de Francisco reveló que fue expulsado de un reinado de belleza: “Fue en venganza, porque mi hermana quedó de virreina”

Martín de Francisco aseguró que lo sacaron del evento por burlarse de la organización - crédito @menchodefrancisco / Instagram

El presentador y periodista Martín de Francisco dio detalles sobre la ocasión en la que fue expulsado de un reinado de belleza. Durante la entrevista con Los impresentables, de Los 40 Colombia, confesó que él, junto a un compañero, se empezaron a burlar de la organización del evento.

Martín es un conocido presentador de televisión, periodista y humorista colombiano. Se hizo famoso por su participación en programas icónicos como La Tele Letal y El Siguiente Programa, donde, junto con Santiago Moure, ofrecía una mezcla de sátira, crítica política y humor que resonó con una amplia audiencia. Su estilo irreverente y su capacidad para abordar temas sensibles con humor mordaz lo han convertido en una figura influyente en el ámbito mediático de Colombia.

El presentador dio detalles sobre su expulsión del evento. “Nosotros estábamos ahí en plan burlarnos de ese evento, más que todo por la pompa del evento, todo eso que la gente hace pensar que es muy importante. Mi hermana y mi mamá fueron reinas. Como mi hermana quedó de segundas en reinados anteriores, quedó virreina, fue como esa venganza, porque yo antes amaba el reinado”, dijo entre risas.

Además, compartió que por sus burlas también fue expulsado del programa, por lo que empezó a hacer radio. Sin embargo, explicó que vivió esa experiencia con alegría. “Como mi reina Margarita Rosa perdió, entonces yo quedé mascullando el chasco, y dije que eso no se podía quedar así, entonces le cogí rabia al reinado y yo antes amaba el reinado, era como un experto en el tema”, añadió.

“En ese momento de la expulsión hubo momentos de alegría y momentos de dolor, el momento de la expulsión, fue un momento de alegría porque nosotros empezamos a cubrir el evento desde afuera, fue un momento raro,” después no solo nos sacaron del reinado, sino también del programa, nos sacaron de la televisión para ir a hacer radio”, confesó.

El presentador vivió hasta su adultez con su madre por un apego

El presentador del cómico programa La Tele Letal confesó que vivió junto a su madre durante su adultez, según porque siempre ha sentido un apego a su familia. “Viví con mi mamá hasta los 45 años, me encantaba siempre estar protegido por mi madre, hasta que un día cometí un error y mi papá me sacó de la casa, entonces me fui con 46 años a donde una tía, no, mentiras, fue a los 28 años que me fui”, dijo cómicamente.

En presentador reveló que su padre lo saco de la casa - crédito @menchodefrancisco / Instagram

“Mi papá me echó porque yo llegué con Santiago Moure a la casa y mi papá estaba tratando de vender un terreno, estaba reunido con unos señores que parecían que tenían buena liquidez para hacer el negocio. Yo llegué borracho y confundido, y me puse a hacer comentarios que no eran para lugar ni el momento”, el presentador no detalló cuáles fueron los comentarios que hizo, sin embargo, fueron suficientes para que su papá lo sacara de la casa.

Martín recibió atención médica por sus problemas con el alcohol

El cómico presentador reveló que en el 2009 tuvo que recibir ayuda profesional por sus problemas con el trago. “Estuve en esa clínica, y el método que usan allá es que usted le tenga terror al trago, ellos hacen un ejercicio que es escribir en un papel, todas esas cosas que generan las dependencias como el alcohol. Es terrorífico, cuando yo leí la hoja me asusté y no volví a tomar nunca, además tuve problemas de hígado”.

Martín de Francisco confesó estuvo en una clínica por problemas de alcohol en 2009 - crédito Sábados Felices - YouTube

Además de sus problemas con el alcohol, reveló que también ha probado sustancias psicoactivas; sin embargo, no le han gustado e incluso las considera peligrosas. “Yo probé una cosa que se llama micropunto, pero de verdad yo le digo a la gente que eso es peligroso, yo lo probé hace como hace 25 años, es como una piedrita que te pone a ver cosas”.