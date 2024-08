J Balvin habló de su historia siendo pintor en Estados Unidos: “Me tocó pintarle la cocina a un productor musical”

J Balvin confeso que le tuvo que pintar la cocina a un productor musical - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/ EFE

El cantante de reguetón J Balvin confesó en medio de una entrevista para The Juanpis Live Show, de Alejandro Riaño, que antes de que su carrera musical despegara se fue a probar suerte en Estados Unidos como pintor de ‘brocha gorda’.

En la historia contada por el artista paisa, asegura que un productor musical lo contactó para tener una reunión de negocios, pero no fue lo que esperaba.

“Yo me fui a buscar oportunidades a Estados Unidos y también a buscar disquera, pero mientras tanto conseguí trabajo para pintar casas en Miami y Orlando. Yo era la cagada, pintaba muy mal, por eso contacté a un productor para despegar mi carrera, pero yo también le conté a él que estaba pintando casas. El man me dice que organicemos una reunión y yo dije que había coronado, pero cuando me volvió a llamar me dijo que me necesitaba era para pintarle la casa, especialmente la cocina”, dijo entre risas el artista.

Balvin reveló que le fue muy mal pintándole al productor, pues aseguró que la pintura para lasa cocinas es diferente. “Los que han pintado cocinas, saben que eso se hace con pintura de aceite y eso es un problema, pero como me la tenía que pagar, pues yo no le pinte la parte de atrás de la nevera, pero ese fue mi primer acercamiento a una disquera”.

El reguetonero confesó que mientras pintaba la cocina tuvo que ir a comprar los materiales y paso un momento de vergüenza con uno de sus compañeros de universidad, “A mí me dijeron que fuera por los materiales en un Mercedes que había ahí, yo nunca había manejado un carro de esos, cuando voy por South Beach, y una pelada de mi universidad me vio en el carro y me habló y me pregunto por mi carrera musical y le dije que estaba bien, pero que va, después me toco volver a pintar la cocina”.