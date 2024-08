Federico Gutiérrez se refirió a rifirrafe que tuvo con Gustavo Petro por lío con Tigo-UNE: lo señaló de “atacar” alcaldes

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que no ha recibido recursos del orden nacional para Medellín - crédito @FicoGutierrez/X/Presidencia de la República

La venta de las acciones de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en UNE-Tigo sigue generando controversia. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso asegurando que se trata de un proyecto del “uribismo” orientado a sacar al sector público de las telecomunicaciones. Incluso, indicó que se está configurando un monopolio privado en el sector, el cual propuso impedir mediante tres acciones.

“1. Potenciar la propiedad pública en las grandes troncales de fibra óptica que deben empezar a salir de las fronteras del país. 2. Potenciar las juntas populares de Internet para gestionar redes comunitarias de fibra óptica. 3. Invitaría a ETB y a Emcali a construir una alianza de empresas públicas con Internexa”, explicó el primer mandatario en X.

No obstante, el alcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, que está a favor de la enajenación de las acciones de EPM, para lo cual ya hizo la solicitud al Concejo de Medellín para que de un concepto favorable al respeto, explicó que no se está buscando limitar la participación del sector público, sino protegerlo.

Como argumento, indicó que actualmente UNE-Tigo está controlada por un privado y, teniendo en cuenta eso, EPM debe acoplarse a las decisiones de este y asumir lo correspondiente con el dinero público.

En caso de que la entidad no pudiera responder con el capital, tendrían que diluir sus acciones. En ese sentido, resulta mejor, desde su perspectiva, vender dichas acciones que perderlas por no poder cumplir con las obligaciones. Además, informó que la empresa de servicios públicos domiciliarios seguirá siendo 100% pública.

“El país está cansado de peleas”

En conversación con W radio, el mandatario local se refirió al rifirrafe que tuvo con el jefe de Estad y afirmó que, presuntamente, el presidente ha utilizado sus redes sociales, específicamente, su cuenta de X, para “atacar” a determinadas autoridades locales.

“No es andar de broncas. Yo creo que el país está cansado de peleas. Lo que sí es muy triste es usted levantarse su sábado, un domingo, un lunes festivo, y ver que es que el presidente lo único que coge es un Twitter para empezar a atacar a alcaldes y regiones”, aseveró el funcionario al medio radial citado.

Asimismo, indicó que el presidente de la República se ha sentido incómodo con la postura que ha tenido con respecto a la designación de Jorge Andrés Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica (ISA), que también ha generado dudas en EPM.

De acuerdo con Gutiérrez, el funcionario es uno de los responsables de la “situación lamentable” en la que se encuentra EPM, al señalar también a quienes se hicieron cargo de la administración de la ciudad en los cuatro años anteriores, bajo el mandato del exalcalde Daniel Quintero. E indicó que de los nueve integrantes que tiene ISA en la junta directiva, cinco son delegados del Gobierno que votaron a su favor.

En ese sentido, aseguró que tiene varias diferencias con el primer mandatario, no solo sobre su posición con respecto a la enajenación de acciones, sino a muchos otros de carácter nacional, como la política de Paz Total.

Sin embargo, insistió en que no se puede “quedar callado” por temor a que el Gobierno opte por no destinar recursos públicos a la inversión social de Medellín. “Acá no llegan los recursos”, sostuvo.

Recalcó que entonces que, desde su punto de vista, el primer mandatario no está cumpliendo con sus obligaciones como dirigente con toda la ciudadanía, sino con algunos sectores determinados.

“¿Tengo que estar de acuerdo en todo lo que dice el presidente Petro? (...) claro que lo he reconocido como presidente desde el día en que fue elegido, pero es triste ver que él solo está gobernando para algunos”, añadió el alcalde de Medellín, que criticó que se catalogue a quienes se oponen al Gobierno como oligarcas o “paramilitares”. “El Gobierno debería tener altura en ese debate”, concluyó.