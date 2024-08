Congreso en ‘jaque’: Efraín Cepeda alertó sobre la falta de recursos en el Congreso que podría impedir sus labores

Efraín Cepeda, presidente del Senado, confirmó que el Ministerio de Hacienda, dirigido por Ricardo Bonilla, transferirá los recursos necesarios para el funcionamiento del Senado - crédito Infobae

El presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, alertó sobre la situación financiera que enfrenta el Congreso, advirtiendo que la falta de recursos está afectando gravemente el funcionamiento de esta importante rama del poder público. Durante una sesión plenaria, el congresista informó que el Senado se encuentra prácticamente paralizado debido a la falta de desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda, encabezado por Ricardo Bonilla, lo que dejó al descubierto múltiples aspectos fundamentales de su operatividad.

Cepeda explicó que el Senado esperaba la transferencia de un saldo pendiente de más de 11.000 millones de pesos correspondiente al semestre anterior, además de los fondos necesarios para el funcionamiento del segundo semestre del año; sin embargo, hasta el momento, solo se giraron aproximadamente 9.000 millones de pesos correspondientes al primer semestre, lo que provocó un déficit que pone en riesgo varios componentes esenciales para el correcto funcionamiento del Senado.

“Nosotros fuimos a pedir un saldo que había, digo nosotros la Mesa Directiva, acompañada de los voceros de varios de los partidos”, explicó Cepeda, refiriéndose a la visita realizada hace 15 días al Ministerio de Hacienda para reclamar los fondos.

Uno de los aspectos más críticos señalados por Cepeda es la imposibilidad de publicar más de 130 proyectos de ley que fueron radicados por los senadores, debido a la falta de recursos para cubrir los costos asociados a esta tarea. La situación llegó a un punto en el que tanto el canal del Congreso como el noticiero del Senado, medios clave para la divulgación de la labor legislativa, se encuentran al borde de la suspensión de sus operaciones, con fondos que solo alcanzan para mantenerlos activos hasta el final del mes en curso.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, denuncia que el Congreso se encuentra prácticamente paralizado por la falta de recursos financieros - crédito @SenadoGovCo/X

Cepeda también expresó su preocupación por la situación del personal administrativo y operativo del Senado. “La Dirección Administrativa semi paralizada porque no tiene los funcionarios”, afirmó. La crisis financiera llevó a que las comisiones y otras áreas del Senado trabajen “con las uñas”, en un contexto en el que los recursos destinados al noticiero del Senado y al Canal Congreso están previstos para agotarse a finales de este mes.

“El Senado de la República, una rama importante del poder público, está paralizado porque no ha podido publicar más de 130 proyectos radicados por ustedes. Hoy se reunió de emergencia la Comisión de Administración y le envió una comunicación al ministro de Hacienda. Hoy me comuniqué con el director de presupuesto y hasta ahora no se han girado los recursos”, declaró Cepeda, visiblemente preocupado por la gravedad de la situación.

La crisis financiera del Senado es un tema de creciente preocupación en las últimas semanas. Hace aproximadamente un mes, se había reportado que la corporación estaba en dificultades para cubrir gastos básicos, como el pago de servicios públicos esenciales. Las dificultades financieras se habían intensificado debido a la falta de un aval oficial por parte del Ministerio de Hacienda para utilizar los fondos asignados al Congreso.

Efraín Cepeda alerta que la falta de fondos ha paralizado la publicación de proyectos de ley - crédito Colprensa/Prensa Senado

El descontento con la situación llegó a su punto máximo cuando el Senado se encontró incapaz de pagar el recibo de la electricidad, una situación que no solo comprometió el funcionamiento diario de la entidad, sino que levantó cuestionamientos sobre la gestión financiera y la capacidad de respuesta del Gobierno central.

En un tono de urgencia, el presidente del Cenado hizo un llamado a la cartera de Ricardo Bonilla: “Yo les pido en el Ministerio de Hacienda que no nos traten seguramente como una entidad del Gobierno sino como una rama independiente del poder público que hoy está paralizada por falta de recursos (sic)”. El senador solicitó que se priorice la asignación de los fondos necesarios para evitar una mayor parálisis en el funcionamiento del Senado.

Cepeda también hizo un llamado a los senadores y a la opinión pública para que se entienda la magnitud de la crisis. “Levanto la voz para decirles que no puede ser que una parte importante del Poder Legislativo se encuentre paralizado porque en el Ministerio de Hacienda no nos giran los recursos a los que tenemos derecho”, declaró.

Además, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, utilizó las redes sociales para destacar que la cámara baja también enfrenta una situación similar. Por ello, solicitó al Gobierno de Petro que se encargara de gestionar la asignación de los recursos necesarios para avanzar con la agenda legislativa.

“Por los lados de la @CamaraColombia estamos igual. Le pedimos al Gobierno Nacional recursos para poder sacar adelante la agenda legislativa y de Control Político”, publicó el congresista.

Jaime Raúl Salamanca destacó que la Cámara enfrenta una situación difícil en el tema de recursos para su funcionamiento - crédito @JaimeRaulSt/X