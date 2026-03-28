Colombia

Wilson Ruiz impugnó el fallo de tutela que interpuso contra Petro por polémicas declaraciones sobre Jesús: “Burlarse de nuestra fe”

El presidente fue cuestionado por asegurar que Jesucristo “hizo el amor” con María Magdalena

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El exministro de Justicia y precandidato presidencial radicó un documento pidiendo incorporar nuevos elementos al proceso disciplinario en curso contra Gustavo Petro - crédito Presidencia - Chema Moya/EFE
El exministro de Justicia señaló al presidente Gustavo Petro de caricaturizar la fe de los colombiano - crédito Presidencia y Chema Moya/EFE

El abogado y exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela insiste en lograr, a través de caminos jurídicos, que se le exija al presidente Gustavo Petro respetar la libertad de culto. El exfuncionario presentó una impugnación contra un fallo del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín, por medio del cual se negó una tutela que interpuso en su momento contra el primer mandatario.

Ruiz recurrió a ese mecanismo debido a declaraciones que dio Petro en un evento público en enero de 2026: “Jesús fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”.

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En consecuencia, en la tutela, el ex jefe de cartera alegó una presunta vulneración de derechos fundamentales por parte del presidente y reclamó la protección a la libertad de cultos, la dignidad humana y el respeto al sentimiento religioso de millones de ciudadanos en Colombia. Sin embargo, de acuerdo con un comunicado que emitió, el juzgado desestimó sus argumentos e indicó que las declaraciones del mandatario son “apreciaciones personales”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el sector de la defensa requiere de recursos que su Gobierno ha intentado conseguir - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr
El presidente Gustavo Petro aseguró que Jesucristo "hizo el amor" con María Magdalena - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

Así las cosas, con la impugnación, Ruiz solicitó al superior jerárquico que revoque la decisión previa y conceda el amparo solicitado, además de exigir que el jefe de Estado emita disculpas públicas a la comunidad católica y cristiana, y que la Presidencia se abstenga de realizar futuros comentarios que puedan afectar la libertad religiosa.

A juicio del exministro, las afirmaciones de Gustavo Petro no pueden interpretarse únicamente como opiniones personales debido a su investidura; considera que adquieren un carácter institucional y pueden tener impacto directo en la sociedad. El exministro de Justicia señala que la libertad de cultos también protege la esfera íntima y espiritual, no solo el ejercicio externo de la fe.

De igual manera, aseguró que, en el fallo en cuestión, el juzgado incurrió en un error al tomar por separado el cargo presidencial y las declaraciones realizadas en contextos oficiales, ya que los funcionarios tienen un deber reforzado de prudencia y respeto en el uso de su libertad de expresión.

Un mazo de madera oscura con mango sobre una base de madera clara en un escritorio de madera brillante. Al fondo, libros y paneles de madera difuminados.
El juzgado consdieró que las declaraciones de Gustavo Petro sobre Jesús son "apreciaciones personales" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente no puede caricaturizar ni tampoco burlarse de nuestra fe católica y cristiana. La Constitución es muy clara: la libertad religiosa no se negocia, se protege y, además, se respeta. Vamos a defender nuestra fe, nuestra fe con la Constitución en la mano, como tiene que ser”, precisó el ex jefe de la cartera.

En su momento, la Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol) también se pronunció al respecto a través de un comunicado, rechazando de plano las declaraciones del primer mandatario, en las que sugirió que Jesucristo sostuvo una relación sexual con María Magdalena. Según la organización, que representa a miles de iglesias, pastores y creyentes en Colombia, las afirmaciones del presidente no están alineadas con la historia, que presenta a Jesús como “santo, íntegro y obediente al propósito divino” y a María Magdalena como “una discípula fiel y transformada por su gracia”.

“Consideramos que estas declaraciones tergiversan la verdad histórica, bíblica y teológica, y constituyen una falta de respeto hacia la figura central de la fe cristiana: Jesucristo, el Hijo de Dios, Salvador del mundo, cuya vida y mensaje están claramente establecidos en las Sagradas Escrituras”, explicó.

Las afirmaciones del presidente colombiano encendieron una tormenta de críticas y encendieron viejas discusiones históricas. Autoridades y académicos aportan matices y controversias, mientras el debate público se intensifica inesperadamente - crédito Cedecol
Las afirmaciones del presidente colombiano encendieron una tormenta de críticas y encendieron viejas discusiones históricas. Autoridades y académicos aportan matices y controversias, mientras el debate público se intensifica inesperadamente - crédito Cedecol

En ese sentido, pidió respetar los principios, valores y creencias de los creyentes y honrar la libertad religiosa. “Evitar el uso de figuras sagradas para promover narrativas que hieren profundamente las convicciones espirituales de millones de colombianos”, indicó la confederación en la comunicación oficial.

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