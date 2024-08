Reforma pensional generó amenazas contra jóvenes que temen por su ahorro y demandaron la ley en la Corte Constitucional

Jerome Sanabria, líder de "No con mi Ahorro", recibió amenazas tras haber radicado una demanda contra la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro. Dijo que se defenderá - crédito @SoyJerome___/X

El 16 de agosto, la estudiante e influenciadora Jerome Sanabria, líder del movimiento “No con mi ahorro” radicó una demanda en la Corte Constitucional contra la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro.

El argumento de Sanabria es que, entre otras cosas, se elimina la libertad de escoger, ya que la norma obligará a que la mayoría de los trabajadores formales en Colombia coticen pensión en Colpensiones, lo que deja a un lado a los fondos privados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Por medio de X, escribió: “¡¡RADICADA LA DEMANDA!! Hoy radicamos nuestra demanda a la reforma pensional ante la Corte Constitucional acompañada de 5200 firmas de damnificados. Estoy intensamente feliz porque es mi primera demanda (sic)”.

La misma es diferente a otras 15 que ya fueron presentadas al alto tribunal. Incluso, una de ellas, la de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, ya fue admitida.

La Corte Constitucional admitió la demanda que presentó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, contra la reforma pensional de Gustavo Petro - crédito Corte Constitucional

Sin embargo, la felicidad le duró poco, ya que fue amenazada por un usuario de nombre Sebastián Camelo, cuyo usuario es @El__Arracadas y que en la red social publicó: “Dios mío, 18 años, mírala como trina, mírala como se viste... Cuando tengo la esperanza de que todos los políticos infectos terminen muriendo y dejándonos en paz, veo que ya vienen nuevas generaciones de futuras ratas ladronas. Son como un cáncer. Necesitamos curar el cáncer”.

Tras esto, la joven expresó que “hoy recibí una amenaza contra mi integridad por el señor Sebastián Camelo. Son cosas que me preocupan mucho. Le agradezco inmensamente a Iván Cancino y Francisco Bernate, quienes defenderán mi vida ante la justicia”.

“Ese cáncer hay que terminarlo”

Luego, por medio de un video, se mostró preocupada porque su nombre se hizo tendencia en X todo el día y, aunque recibió comentarios positivos, que agradece mucho, también recibió mensajes muy negativos, entre ellos la amenaza del usuario Sebastián Camelo, quien luego restringió sus mensajes.

“Más allá de llamarme rata y de criticar mi forma de vestir, mi edad, mi forma de hablar, mi forma de trinar, etcétera, también lanza una amenaza directa contra mi vida al llamarme que hago parte de un cáncer y que a ese cáncer hay que terminarlo”, agregó.

Dejó claro que Camelo no es un bot, que es lo que más le preocupa, pues no es una cuenta falsa. Según ella, Camelo es un escritor que sabe muy bien lo que está escribiendo, sabe que es un delito y es por eso por lo que buscó a los abogados Cancino y Bernate, que también es su profesor.

La reforma pensional entrará en vigencia el 1 de julio de 2025 - crédito Prosperidad Social

“Quiero agradecerles porque me van a representar en este caso, porque van a defender mi vida, porque van a defender mi integridad de la Fiscalía. Estoy muy preocupada. Obviamente, estas cosas no son chéveres ni nada por el estilo. Son cosas muy feas que suceden, pero me tranquiliza un poco saber que cuento con el respaldo de dos grandes abogados”, afirmó Jerome.

Respaldo a Jerome

Dentro de los mensajes que se mostraron a favor de Jerome están el del analista Julio César Iglesias, quien apuntó contra el presidente Gustavo Petro.

Aseguró que “los ataques de misoginia, machismo y odio que ha recibido @SoyJerome__ en esta red social, por parte de sectores extremistas, tienen una razón sencilla: logró poner al desnudo la operación de confiscación que preparó @petrogustavo y su Gobierno”.

Julio César Iglesias, analista, manifestó que Jerome Sanabria destapó lo que quiere hacer Gustavo Petro con el ahorro de los colombianos - crédito @IglesiasJulio87/X

Asimismo, el reconocido periodista Luis Carlos Vélez mostró su respaldo a Jerome y pidió a las autoridades que actúen.

“Todo el respeto y cariño a @SoyJerome__, una joven abogada que se ha dedicado a estudiar y controvertir la reforma pensional. Por su ejercicio meramente intelectual y de pensamiento recibe hoy amenazas de @El__Arracadas. Las autoridades deben actuar”.

Luis Carlos Vélez, periodista, mostró su apoyo a Jerome Sanabria - crédito @Lcvelez/X