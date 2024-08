Iris Marín aseguró que será una defensora del Pueblo independiente: “Mi candidatura es propia”

Iris Marín asumirá funciones el 1 de septiembre de 2024, siendo la primera mujer en ocupar el cargo de defensora del Pueblo - crédito Cámara de Representantes

La abogada Iris Marín Ortiz, experta en derecho constitucional y justicia transicional, fue elegida nueva defensora del Pueblo en una votación llevada a cabo en la Cámara de Representantes, y compitiendo contra las ternadas Jomary Liz Ortegón, Dora Lucía Arias. Su selección fue puesta en duda por una presunta intervención del Gobierno, mediante un supuesto lobby del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Sin embargo, en medio de las dudas y cuestionamientos que surgieron, los representantes a la Cámara que apoyaron a Marín para ocupar el cargo, en el que hoy está Julio Luis Balanta Mina, indicaron que no existieron presiones por parte del Gobierno y que el mismo presidente Gustavo Petro aclaró que no tendría una candidata en la terna.

En ese sentido, la defensora del Pueblo electa, que asumirá funciones el 1 de septiembre de 2024, siendo la primera mujer en ocupar el cargo, aseguró que trabajará de manera independiente, teniendo en cuenta a todas las voces políticas, y no únicamente a las oficialistas. Solicitó entonces que se le reconozca como una persona que actuará en autonomía.

“Llego con independencia a la Defensoría del Pueblo (…) desde que empecé la campaña me propuse hablar con todos los sectores políticos porque la Cámara es el órgano elector, entonces es normal que me reuniera con ellos, hubo una serie de personas que fueron importantes para poder referenciar mi carrera profesional y mi hoja de vida, pero mi candidatura es propia. Yo le pido al país y a la sociedad que reconozcan esta autonomía, lo que nos llevó a esa terna fue nuestra trayectoria y nuestro trabajo, el Congreso votó por mí y eso no debe ser motivo de sospecha. Yo misma tomaré las decisiones”, precisó Marín, en conversación con W Fin de Semana de W Radio.

Asimismo, destacó su llegada a la Defensoría del Pueblo por la importancia de que las mujeres asuman puestos de poder y de toma de decisiones, puesto que, según detalló, en Colombia y en el mundo, más del 50% de la población son mujeres, y no tienen una basta representación en este tipo de escenarios. “Es un acto más que justo, que reconoce también a todas las organizaciones de mujeres”, precisó la funcionaria, que actualmente funge como magistrada auxiliar en la Corte Constitucional.

Afirmó también que entre sus temas prioritarios a abordar durante su paso por la Defensoría está la defensa de los derechos de las mujeres, la protección de la población que está siendo víctima del conflicto armado interno, el cambio climático y la violencia que se ejerce por concepto de economías ilícitas. Insistió en que su trabajo no solo se enfocará en emitir alertas tempranas y recomendaciones sobre situaciones específicas, sino también unir esfuerzos con el Gobierno nacional y con las autoridades territoriales, para así ejecutar las acciones requeridas.

Así las cosas, en medio de las críticas por su elección, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, felicitando a la abogada y resaltando su trabajo por los derechos humanos. Entonces, Marín respondió que trabajará con transparencia.

“Gracias Presidente @petrogustavo por confiar en las mujeres capaces y comprometidas. Me comprometo a trabajar por los derechos humanos con honestidad y lealtad. Honraré esta elección en nombre de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos de nuestro país”, escribió la defensora del Pueblo electa en la red social.

De igual manera, recibió un mensaje de apoyo por parte de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, que ha criticado en múltiples ocasiones al Gobierno Petro. En esta ocasión, respaldó la decisión el presidente de haber propuesto una terna de solo mujeres para el cargo.

“Felicitaciones a Iris Marín @MarnIris por su elección como la primera mujer Defensora del Pueblo @DefensoriaCol. Al Presidente @petrogustavo hay que reconocerle que fue el primero en proponer una terna de solo mujeres, y extraordinarias calidades, para la Defensoría y la Fiscalía, y que de ellas resultaron elegidas dos servidoras públicas ejemplares”, indicó la exmandataria.

