El príncipe Harry y Meghan Markle sacaron los prohibidos bailando salsa en su vista a Colombia

El príncipe Harry y Meghan Markle sacaron los pasos prohibidos siendo ovacionados por los asistentes - crédito @Chris_Montz/X

Los duques de Sussex siguen siendo la sensación en el país, con cuatro días de encuentros con la cultura colombiana y hablando sobre el futuro social. En medio de su apretada agenda, el príncipe Harry y Meghan Markle han tenido la oportunidad de conocer a fondo las tradiciones de los diferentes lugares que visitaron como fue el caso de Cali y Cartagena.

Los ingleses han sido centro de atención, teniendo en cuenta el desparpajo con el que se presentaron, pues en Cartagena se atrevieron a mover sus manos al ritmo de los bongós. Recientemente, salió a la luz un video en el que se ve a los royals sacando los pasos prohibidos a ritmo de salsa, al parecer, en un momento que compartieron mientras estuvieron en Palenque.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Los duques de Sussex concluyeron su visita a Colombia participando en el foro “Mujeres Afro y Poder” en Cali - crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

En el video se puede ver a los duques de Sussex entrar a una habitación en la que se encontraban varios niños que pertenecerían a una escuela de baile de la ciudad y de repente, se unen a la emoción de un buen baile de salsa. Tanto el príncipe Harry como Meghan Markle dejaron ver que disfrutaron del momento, pues se les vio alegres sacando a relucir algunos pasos de baile e, incluso, se atrevieron a hacer algunas piruetas como el ocho.

Demostraron que, a pesar de pertenecer a la realeza, se defienden bailando a ritmo de Cali pachanguero del Grupo Niche, que lleva en su letra y ritmos, todo lo que encierra para los caleños haber nacido en ese pedacito de tierra del Valle del Cauca. Finalmente, cierran su interacción con el público con un fuerte abrazo y un beso, que desató una ola de comentarios entre los internautas que destacaron su habilidad para el baile.

Los duques de Sussex visitaron las calles de San Basilio de Palenque - crédito @ChrisBaronSmit1/X

Entre los comentarios que destacan en la publicación, están: “Se nota que son completamente diferentes al resto de la familia real, llevan la diversión a donde llegan”; “se ven tan tiernos bailando, han disfrutado”; “a pesar de las críticas, no pueden decir que la labor social que hicieron fue impecable”; “una visita que los colombianos no podrán olvidar”, entre otros.

Sus dotes musicales

En este mismo recorrido de los duques de Sussex, pero en esta oportunidad en Cartagena, visitaron la Escuela Taller Tambores de Cabildo de la Boquilla, junto a la vicepresidenta Francia Márquez, participando de una clase magistral de tambores, en la que aprendieron los diferentes toques y la manera de golpear el instrumento con las manos para generar ritmo musical. Escucharon canciones como La titulación, Oda raizal y Puertas de libertad, y el grito unánime de la comunidad que exclamaba: “Yo no me voy, aquí me quedo. Esta tierra es mía, soy boquillero”.

Harry y Meghan participaron en la presentación, sonriendo ampliamente mientras se unían al ritmo de los bongos - crédito @Le__Katerina/X

El ambiente festivo se intensificó cuando Harry y Meghan participaron en la presentación, sonriendo ampliamente mientras se unían al ritmo de los bongos. El evento cultural se realizó en un edificio tipo granja ubicado cerca del mar Caribe, y duró poco más de una hora.

Así las cosas, tanto el príncipe Harry como Meghan Markle se han encontrado con una gran variedad de riqueza cultural en su recorrido por las ciudades que visitaron con el objetivo de trabajar por la niñez y la juventud, en épocas en la que el acoso se vive a través de las redes sociales. La agenda de los duques de Sussex concluyó este domingo en la ciudad de Cali, ubicada en la región pacífica de Colombia, rumorando que asistirán al Festival Petronio Álvarez que se desarrolla por estos días en la capital del Valle del Cauca.