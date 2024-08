María Corina Machado envió contundente mensaje a Petro: “Tiene un papel importante en la defensa de la verdad y la soberanía”

María Corina Machado envió mensaje a Gustavo Petro - crédito Reuters

Luego de que el 28 de julio de 2024, el dictador Nicolás Maduro amañara junto al Consejo Nacional Electoral (CNE) las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que ganó el candidato Edmundo González, la líder de la oposición, María Corina Machado, encabezó este sábado 17 de agosto la concentración en Caracas.

Esta jornada de manifestaciones se reproduce a nivel internacional para exigir el fin del régimen dictatorial impuesto en Venezuela y hacer un llamado a que vuelva la democracia al vecino país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Hoy hemos hecho historia, estamos unidos aquí y en 300 ciudades del mundo”, afirmó la líder opositora ante miles de personas que se reunieron en la Avenida Francisco de Miranda. A la par, reiteró, que mantendrá la presión pacífica contra la dictadura chavista: “Tenemos los votos, tenemos las actas (...) No vamos a dejar las calles”.

En medio de las masivas manifestaciones en Caracas, Venezuela, que lidera la oposición, Machado aprovechó para enviar un mensaje al presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, sobre su rol en la vuelta a la democracia del vecino país.

“Escuche bien a los venezolanos y también a los colombianos. Nunca hemos estado tan unidos. Yo sí creo que tiene un papel importante que desempeñar en defensa de la verdad y la soberanía”, resaltó Machado.

Una multitud acompañó a María Corina Machado en Caracas - crédito Gaby Oraa/Reuters

A su vez, la líder de la oposición afirmó que la lucha contra el régimen se encuentra en una etapa fundamental, ya que considera que se pudo derrotar el fraude, además de decir que es el momento de reclamar la victoria del pueblo venezolano en las urnas.

El antichavismo aseguró haber recopilado, a través de testigos y miembros de mesa, el “83,5 % de las actas”, que insiste dan la victoria a González Urrutia por un amplio margen sobre Nicolás Maduro.

Esta tesis la respaldan varios países y organizaciones nacionales e internacionales, incluido el panel de expertos electorales de la ONU que presenció los comicios y el Centro Carter, que también envió una misión de veeduría.

María Corina Machado recorre las calles de Caracas con la bandera de Venezuela - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

“Todo el mundo sabe cuál es la verdad. Lo que pasó el 28 y 29 de julio sorprendió a un régimen que está totalmente desconectado de la realidad... creían que se iban a salir con la suya y nunca se imaginaron que estos más de 12 millones de venezolanos íbamos a ir a votar. Creían que a punta de miedo y amenazas iban a hacer que la gente renunciara a un cambio y 70% votó por Edmundo González Urrutia”, indico la líder opositora.

En ese sentido, aseguró que el pueblo venezolano no va a dejar las calles, sino que actuarán “con inteligencia, con prudencia, audacia, y pacíficamente, porque la violencia les conviene a ellos y nosotros no atacamos a otros venezolanos”. A propósito, invitó a todos los manifestantes a continuar la protesta pacífica y no recurrir a la violencia, ya que esas son acciones típicas de la dictadura.

Manifestaciones por Venezuela en Colombia

Las palabras de Maria Corina Machado retumbaron en todo el territorio colombiano, lo que motivo a cientos de miles de personas a salir a las calles a manifestar su apoyo al antichavismo el sábado 17 de agosto de 2024. En Bogotá, las protestas se tomaron varias zonas de la ciudad como la plaza de Lourdes, donde más de 1.500 manifestantes están reunidos con banderas, pitos y carteles exigiendo libertad para el vecino país.

Las manifestaciones también se reproducen en las principales ciudades del país, como Cartagena y Barranquilla, donde venezolanos y colombianos se movilizaron de manera conjunta para exigir que se reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Mientras que, en Bucaramanga se congregaron en el Parque de Los Niños, para apoyar a la gran protesta mundial.