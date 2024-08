Maduro a Petro tras propuesta de repetir las elecciones: “jamás daré opiniones de qué debe hacer Colombia”

El diálogo entre Lula y Petro abordaron una propuesta para abordar la crisis en Venezuela, con una propuesta para el dictador Nicolás Maduro - crédito Johan Manuel Largo/Infobae

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, rechazó firmemente la sugerencia de sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, de repetir las elecciones que le dieron un tercer mandato en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición, de acuerdo a información obtenida por la agencia de noticias EFE,

Aunque no abordó directamente el tema de la repetición de los comicios, Maduro defendió la soberanía e independencia de Venezuela, reiterando que “Venezuela tiene soberanía” y “es un país independiente”.

Fotografía de archivo: dictador venezolano, Nicolás Maduro, durante una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R.

En una rueda de prensa con medios oficiales, Maduro afirmó: “Yo no practico la diplomacia de micrófono, no lo practico jamás. Si no, uno entonces se convierte en consejero de los demás países”. Esta declaración se produjo en respuesta a los comentarios de Lula da Silva y Petro. Lula sugirió realizar nuevas elecciones en Venezuela con la participación de todos los candidatos y observadores internacionales, mientras que Petro, a través de la red social X, pidió “nuevas elecciones libres” con “garantías totales a la acción política” y el “levantamiento de todas las sanciones” económicas de Estados Unidos contra Venezuela.

Maduro, en su respuesta, subrayó que “nunca voy a decir -Colombia, su gobierno debe hacer esto- y sacar en mis redes sociales un consejo, no. Cada presidente sabe, cada Estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos”.

Además, defendió su victoria electoral, proclamada con el 52% de los votos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, aunque este organismo no proporcionó detalles del escrutinio tras alegar un “jaqueo”, una situación que ha sido cuestionada por expertos y observadores.

En cuanto a la postura de Estados Unidos, Maduro también criticó las recientes declaraciones del presidente Joe Biden, quien inicialmente apoyó la idea de repetir las elecciones en Venezuela.

Sin embargo, según Maduro, la Casa Blanca pareció retractarse posteriormente, lo que llevó al mandatario venezolano a expresar que “Estados Unidos ha dejado atónito al mundo porque desmienten al presidente”. Maduro remarcó su rechazo al hecho de que el gobierno estadounidense “pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela”.

Venezolanos en Bogotá protestarán contra el régimen de Maduro

El próximo sábado 17 de agosto, Bogotá será una de las ciudades en Latinoamérica que acogerá una masiva movilización contra el régimen de Nicolás Maduro. Esta protesta se llevará a cabo en el Parque de Lourdes, ubicado en la carrera 13 con calle 63.

La convocatoria, promovida por sectores de la oposición venezolana, surge en rechazo a los comicios del 28 de julio, en los cuales, según resultados extraoficiales, se habría proclamado como ganador Edmundo González. Sin embargo, estos resultados no han sido reconocidos oficialmente, lo que ha generado un clima de tensión y descontento.

Venezolanos participan de una manifestación en rechazo a los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), en las elecciones presidenciales del domingo que dieron como ganador al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, este sábado en Asunción (Paraguay). EFE/ Nina Osorio

Desde las 11:00 a. m., los venezolanos residentes en Bogotá se reunirán para manifestar su descontento y exigir la salida de Maduro del poder. El objetivo de la movilización es presionar para evitar que Maduro continúe en la presidencia más allá del 2025, año en el que iniciaría su tercer mandato.

Eventos similares se llevarán a cabo en otras capitales latinoamericanas, como Ciudad de México y Brasilia, donde también se organizarán actos de protesta contra el gobierno de Maduro.