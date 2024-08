Madre santandereana ruega por una visa humanitaria: su hijo está grave en Estados Unidos

Lo operaron el lunes 12 de agosto pero se espera los resultados para que desde el hospital también pueda agilizar el proceso - crédito Manon cruz/REUTERS

Marta Pardo es una madre santandereana que lleva una semana buscando la manera de viajar a Estados Unidos para acompañar a su hijo convaleciente. Su hijo Nicolás Camargo Pardo tiene 19 años y fue arrollado por un carro que lo dejó en mal estado de salud.

“Necesito la ayuda de ustedes para que la Embajada me pueda dar una visa humanitaria. Él quiso cumplir su sueño americano desde pequeño. Le gustaba mucho hablar inglés y conocer el mundo”, le insistió la madre a Caracol Radio. Marta Pardo comenta que el primero de septiembre cumple 20 años y trabajaba como mesero en un restaurante de Pensilvania.

El santandereano se movilizaba en una patineta scooter, cuando una mujer norteamericana invadió el carril en el que el transitaba y lo atropelló. Ahora está en una clínica de Lancaster, en Pensilvania, en grave estado de salud.

“Lo operaron de la columna. Le pusieron tornillos y plaqueta. Tiene las costillas partidas y el cuello. Mi visa de renovación está hasta marzo del 2025″, explicó la madre.

La madre le dijo al mismo medio que varios amigos lo han visitado, pero no hay un familiar o una persona acompañándolo, pues desde los 18 años se fue solo a Estados Unidos, donde lleva dos años.

“Está inmóvil y necesita de los padres que estén ahí acompañándolo para el cuidado. Está muy mal, muy mal. En el hospital me dicen que requieren que nosotros estemos ahí presentes, por el proceso con las terapias de recuperación. Esto sucedió el jueves 8 de agosto en la noche, pero a mí me avisaron el viernes”, agregó la madre.

Pardo ha ingresado en varias ocasiones a la web para conseguir la cita de la visa, pero como desde hace dos años se le venció la visa, le indican que en marzo del 2025 le agendarían la cita. Además, envió un correo a la Embajada, pero la respuesta fue obtener la visa humanitaria.

Lo operaron el lunes 12 de agosto pero se espera los resultados para que desde el hospital también pueda agilizar el proceso y que los padres de Camargo puedan viajar. La madre cuenta que tiene un hermano que vive en Texas, a trece horas de distancia, pero tampoco ha podido viajar.

En cuanto a la parte económica, Pardo dice que desde el hospital le afirmaron que el seguro norteamericano de la persona que lo accidentó cubrirá todos los gastos.

“No puedo dormir, yo no puedo tener vida estando acá. Él está muy desanimado, por el dolor que es muy fuerte y no se puede ni mover. Quiero traerlo”, agrega.

La madre le hace un llamado a la Embajada americana y la Cancillería colombiana para que escuchen a la familia bumanguesa y ayudar al joven de 20 años en este delicado proceso.

Así fue el ataque de perros que tiene a la colombiana María Paula Peña en un hospital en Estados Unidos: padres piden ayuda económica para viajar

El trágico hecho ocurrió el 24 de junio, cuando María Paula Peña, una mujer de 27 años oriunda de Santander, llegó de trabajar a su residencia en Concord, California.

La mujer, que se desempeñaba como niñera, llegó a su vivienda y sacó al jardín para jugar a sus mascotas, dos perros de raza american bully XL.

María Paula tenía una buena relación con sus mascotas, por lo que no anticipó el desastroso hecho que estaba por ocurrir. La mujer, que lleva 6 años viviendo en suelo norteamericano, en medio del juego con sus mascotas fue brutalmente atacada. La sangrienta escena no solo requirió la intervención de los vecinos, sino de las autoridades, quienes tuvieron que interceder y darles de baja los animales para salvaguardar la vida de la colombiana.

Inmediatamente la santandereana fue trasladada a urgencias donde fue intervenida quirúrgicamente debido a las graves heridas en su cuerpo, especialmente en su brazo izquierdo y su pierna derecha. Fueron necesarias varias horas de cirugía para estabilizarla, y actualmente María Paula se encuentra en el hospital John Muir Health en la ciudad de Wanult Creek, California, en un delicado y largo proceso de recuperación.

En medio del inexplicable accidente y la dura recuperación María Paula ha señalado sentirse agradecida por el apoyo recibido, aunque también contó la importancia de que sus padres puedan acompañarla en los difíciles momentos que está afrontando.

“Quiero dar las gracias por todo el apoyo y el amor que me han estado enviando. Yo estoy muy agradecida y me siento muy bendecida por esta nueva oportunidad de vida que Dios me dio y por poder estar aquí. Asimismo, todo lo que le están ayudando a mis papás (...) Yo sí necesito a mis padres y les agradezco de corazón todo lo que están haciendo para que ellos estén aquí conmigo. Realmente sí los necesito, no solamente para que me ayuden a levantarme a caminar sino porque mi corazón los añora”.

Por su parte, los padres de María Paula están solicitando colaboración económica para poder reencontrarse con su hija. Inicialmente, los padres de la joven de 27 años debían esperar hasta mayo de 2026 para que su solicitud de visa humanitaria fuera atendida. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas y al apoyo recibido en redes sociales, así como al mediatismo del caso, lograron obtener la cita para su aprobación el 5 de julio de 2024.

Ahora, con las visas humanitarias, los padres de María Paula tienen otro gran reto: reunir los más de seis millones de pesos que les costarían los vuelos desde Colombia a Estados Unidos. Por esta razón, están adelantando una campaña a través de redes sociales para recolectar donaciones y poder reencontrarse con su hija, acompañándola en el doloroso y extenso proceso de recuperación que debe afrontar.