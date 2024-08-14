Los mejores cortes de carne de res para desmechar y cómo prepararlos con salsa para que queden jugosos

Identifique los mejores cortes para preparar carne desmechada - crédito José Luis González/REUTERS

En Colombia, el consumo de carne de res es alto debido a factores culturales, económicos y geográficos. Históricamente, el país ha tenido una fuerte tradición ganadera, especialmente en regiones como los Llanos Orientales, donde la cría de ganado vacuno es una actividad predominante.

Esto ha llevado a que la carne de res sea fácilmente accesible y una parte integral de la dieta diaria. Además, la carne de res es valorada por su sabor y versatilidad en la cocina, siendo un ingrediente esencial en muchos platos tradicionales como la bandeja paisa, el sancocho y el asado llanero.

Ahora, es importante reconocer las alternativas de cortes y su uso para cada una. Por ejemplo, si desea preparar carne desmechada, la mejor opción es la falda de res, así como la sobrebarriga, aunque también se utilizan otros como el pecho y la caderita.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Tipos de carnes para desmechar

Falda de res

Proviene de la parte inferior del costillar, justo por debajo de las costillas y el estómago. Es un corte largo y plano que contiene músculos y tejido conectivo.

Sobrebarriga

Se ubica en la parte inferior del costillar de la res, específicamente en el área ventral, justo debajo de las costillas y el estómago. Proviene del músculo del diafragma, que es largo, plano y compuesto por una gran cantidad de tejido conectivo y colágeno. Esta ubicación en el animal le da a la sobrebarriga una estructura fibrosa que la hace ideal para preparaciones que requieren cocciones lentas y prolongadas.

Pecho

El pecho es la parte que se encuentra en la parte baja del pecho del animal, cerca de la pechuga y extendiéndose hacia las patas delanteras.

Caderita

Proviene de la parte baja de las patas traseras, es decir, de la región de los muslos y las caderas del animal.

Estos cortes, debido a su estructura muscular y contenido de colágeno, son ideales para preparaciones en las que se busca una carne tierna y fibrosa, como en la carne desmechada.

La caderita de res también es comúnmente utilizada para los tradicionales asados - crédito ilustrativa Infobae

Receta de carne desmechada en salsa

La carne desmechada en salsa es una receta clásica en la cocina colombiana, perfecta para acompañar con arroz, patacones o arepas. Este plato resalta por su sabor profundo y la textura suave de la carne, que se cocina lentamente para que se deshaga con facilidad.

La preparación de la carne desmechada en salsa comienza cocinando la falda de res, o el tipo de corte escogido, en agua con sal, ajo, cebolla y algunas hojas de laurel hasta que esté tierna y se pueda desmechar fácilmente. Luego, la carne desmechada se integra a un sofrito hecho con cebolla, tomate, pimentón y ajo, que se cocina lentamente para que los sabores se mezclen. Se puede añadir un poco de caldo de la cocción para que la salsa quede más jugosa y permitir que la carne absorba todos los sabores.

Para esta receta de carne desmechada en salsa se necesita aproximadamente 2 horas y 30 minutos en total. Esto incluye:

1 hora y 30 minutos para cocinar y desmechar la carne.

15 minutos para preparar el sofrito.

45 minutos para cocinar la carne desmechada con la salsa.

El guiso o sofrito es ideal para acompañar la carne desmechada - crédito Ilustrativa Infobae

Ingredientes

1 kg de falda de res, sobrebarriga, pecho o caderita.

1 cebolla blanca grande, picada finamente.

2 tomates rojos, pelados y picados.

1 pimentón rojo, picado finamente.

4 dientes de ajo, picados.

2 hojas de laurel.

1 cucharadita de comino.

Sal y pimienta al gusto.

2 cucharadas de aceite vegetal.

3 tazas de agua (para cocinar la carne).

1/2 taza de caldo de la cocción de la carne (opcional).

Cómo hacer carne desmechada en salsa, paso a paso

Coloca la falda de res en una olla grande con agua, sal, 2 dientes de ajo, media cebolla y las hojas de laurel. Cocina a fuego medio-alto durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos, o hasta que la carne esté tierna.

Una vez cocida, retira la carne de la olla y déjala enfriar un poco antes de desmecharla con las manos o con un tenedor.

En una sartén grande, calienta el aceite a fuego medio. Añade la cebolla, el pimentón, y el ajo picados, y sofríe hasta que estén dorados y fragantes.

Agrega el tomate picado y cocina hasta que se forme una salsa espesa.

Incorpora la carne desmechada a la sartén y mezcla bien con la salsa. Si es necesario, agrega un poco del caldo de la cocción para darle más jugosidad.

Sazona con comino, sal y pimienta al gusto. Cocina a fuego bajo durante 45 minutos, permitiendo que los sabores se mezclen bien.

Sirve caliente, acompañado de arroz blanco, patacones o arepas.