Esposa de Santiago Arias se pronunció sobre el caso de Mauricio Leal tras conocerse nuevo video

La esposa de Santiago Arias compartió algunos chats que todavía tiene guardados con el estilista - crédito @karinjimenez91/Instagram

Todo un revuelo se vivió de nuevo en el caso por la muerte del estilista Mauricio Leal, luego de que se revelara un video en el que, aparentemente, mostraba que él se autolesionaba. Las imágenes provocaron indignación entre los allegados al llamado “niño genio”, pues en estas aparece acostado mostrando las heridas que se hizo con un cuchillo y su madre, a su lado, muerta.

Al tener cercanía con las celebridades, ya que era el encargado de armar los estilismos con los que las famosas aparecían en público, varias reaccionaron a esta nueva prueba sobre su muerte. Una de esas fue la esposa de Santiago Arias, Karin Jiménez, que publicó en sus redes sociales un mensaje recordando la cercanía que tenía con su familia y el cariño que sentía por Mauricio Leal.

El crimen de Mauricio Leal ha despertado indignación en todo el país - crédito @maitoleal/Instagram

“Te amo bebé. Te llevamos en nuestro corazón. Mi familia y yo. Dios les da las peores batallas a sus mejores guerreros. Vuela angelito. Una de mis personas favoritas para toda la vida. Mi niño genio (...) Divino tú, llegábamos a buscar tus manos, tu corazón y tu paz, eras único”, escribió la esposa del jugador de la selección Colombia.

En las publicaciones de Jiménez, en las que se ve al también conocido como estilista de las celebridades, aparece disfrutando de un concierto, en el que se le veía feliz cantando a grito herido el tema que sonaba en ese momento. Pero algo que llamó aún más la atención fueron los chats que reveló la esposa de Arias en las que Mauricio dejaba ver el cariño que sentía por su familia.

Mauricio Leal, Marleny Hernández y Jhoiner Leal compartiendo tiempo en familia - crédito Redes Sociales

Las conversaciones que se produjeron en 2017, muestran a Leal disculpándose con la mujer por no poderla atender en ese momento, ya que era el día en el que se dedicaba por completo a estar junto a sus seres queridos. Esto llevó a que Karin resaltara estas cualidades, sembrando todavía un manto de duda sobre la inocencia de Jhonier en la muerte del estilista.

“Siempre pensabas en tu familia. Eso incluía ese hermano que tanto daño te hizo, pero tu corazón bueno, nunca lo vio”, mientras aseguró que prefería compartir los videos junto a él, viéndolo feliz y recordándolo como el ser de luz que siempre proyectó “mi niño genio”.

Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández habrían sido asesinados por Jhonier Leal, pero el caso daría un giro con un nuevo video - crédito @marleny4563/Instagram

Los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer y lamentaron la aparición de este video del estilista, después de dos años despertando dudas sobre la veracidad del mismo. Entre los más destacados están: “Esa parte del video donde dice ‘¿qué más hago? Me partió el corazón”; “en el video parece que le indicaran qué tenía que decir”; “ese video removió heridas en las personas que lo amaban, qué tristeza”, entre otros.

Condena de Jhonier Leal

El viernes 14 de junio de 2024, la juez penal 55 del circuito con función de conocimiento de Bogotá confirmó la condena en contra del hermano e hijo de las víctimas a 55 años y 3 meses de prisión por el doble homicidio. De acuerdo con el reporte entregado por la togada, el hombre manipuló la escena del crimen y las pruebas para hacer creer que el estilista era el que había matado a su madre y después se habría suicidado.

El nuevo fragmento fue revelado por Focus Noticias. Al parecer Mauricio Leal se encontraba con alguien antes de morir - crédito @alejcol1997m/X/Focus Noticias

Ante esta nueva prueba se pronunció la abogada Ana Julieth Velásquez, que lleva el caso de Jhonier Leal y, en diálogo con Noticias Caracol dijo lo siguiente: “Tengo que ser honesta por lealtad a mi defendido y es que hace unos días fue de conocimiento de esta profesional del derecho el video que hoy está rondando en los medios de comunicación. La información me la exhibe la apoderada del hermano del señor Jhonier Leal. Lo que ella manifiesta es que le fue aportada por la Fiscalía General de la Nación, que le entregaron el teléfono por su condición de apoderada del señor Carlos Andrés. Esta no es una prueba que esté aportando la defensa, es una prueba que siempre estuvo en manos de la Fiscalía General de modo que hoy hace más mella esa bandera que siempre ha usado esta defensora y es que hay falta de garantías, que esto no es normal, que acá no hubo nunca un juicio justo para Jhonier Leal”, puntualizó.