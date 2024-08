Ojo al dato: este es el extraño detalle en la moneda de $200 por la que le pueden pagar hasta $70.000

No limpiarlas ni lavarlas: muchas personas que tienen una moneda antigua de colección cometen el error de lavarlas o limpiarlas por su propia cuenta con el fin de que se vean mejor. Esto es un gravísimo error, pues usar un producto de limpieza casero puede dañarlas. El mantenimiento es mejor dejárselo a experto.

Busque la mejor oferta: tras informarse sobre cuánto vale una moneda, dese un tiempo para comparar ofertas. No se desespere, tenga presente que no se convertirá en millonario de la noche a la mañana. Aunque las monedas antiguas dan algo de ganancia, tenga en cuenta que no lo llevarán a nadie a convertirse en millonario.