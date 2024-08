Luis Alfonso reveló que le tenía miedo a su esposa: “Cuando yo la conocí, tenía un arma en la cintura”

Luis Alfonso confesó que cuando conoció a su esposa siempre estaba armada - crédito @luisalfonso/Instagram

El cantante de música popular Luis Alfonso confesó en una entrevista para La Red Viral que cuando conoció a su esposa, ella siempre estaba armada por su trabajo en el Ejército y como investigadora judicial. Por eso, asegura que siempre le ha tenido un profundo respeto desde que la conoció y la empezó a conquistar.

“Luisa hizo parte del Ejército Nacional, es investigadora judicial, cuando yo la conocí tenía un arma de dotación en la cintura y un radio al otro lado, a mí me encantaba, pero me daba siempre miedito acercármele para que de pronto no me fuera a pegar un cachazo, pero ahí vamos”, dijo el artista.