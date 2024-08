La actriz Angelly Moncayo será sometida a una cirugía por delicado estado de salud: qué le pasó

Angelly Moncayo se someterá a una histerectomía después de complicaciones de pasadas cirugías estéticas - crédito @angelinemoncayo/Instagram

Los amantes de las novelas colombianas recuerdan a Angelly Moncayo, una caleña que se destacó en la televisión por sus actuaciones en producciones como Flor salvaje, Más sabe el diablo, Corazón valiente, Pandillas: guerra y paz, Padres e hijos, Yo soy Betty, la fea, Sin senos no hay paraíso y producciones más.

En una pasada entrevista en 2023, la actriz y modelo contó que hace años fue diagnosticada con síndrome de Asia y pasó por una gran batalla por su implantes mamarios, los cuales se puso por primera vez cuando tenía 18 años.

“Cuando doy a luz a nuestra hija, mi cuerpo se vino abajo; mi cuerpo había dado todo por esta nueva vida y ya no tenía cómo recuperarse para lograr ir hacia arriba”, reveló en diálogo con Blu Radio en el programa Bla, bla, blu.

Ahora, la artista vallecaucana estaría enfrentando nuevamente complicaciones en su estado de salud. Angelly Moncayo compartió un conmovedor video en Instagram, el 8 de agosto, en el que compartió que se vio obligada a entrar al quirófano.

Moncayo, de 44 años y madre de la pequeña Ariadna, anunció públicamente que su condición de salud la llevó a tomar esta difícil decisión someterse a una histerectomía, una operación en la que se extirpa total o parcialmente el útero.

Angelly compartió con sus seguidores el profundo impacto emocional que tuvo este proceso, destacando especialmente la conexión sentimental que sentía con su útero, el cual describió como el órgano que le permitió tener el “regalo más grande que la vida le ha dado”, refiriéndose a su hija. En sus propias palabras, la actriz expresó: “Quiero contarles desde mi lado más vulnerable que tomar esta decisión no fue fácil y fue más obligada por mi salud que por elección propia (...) Es mi útero el que será retirado, el mismo que me permitió traer a este plano al regalo más grande que la vida me ha dado”.

La caleña, que reside en Miami (Estados Unidos) explicó que tomó la decisión en parte debido a su diagnóstico del síndrome de Asia, una patología relacionada con las complicaciones de ciertos procedimientos estéticos.

Además, confesó que enfrentó varios desafíos emocionales y prácticos antes de encontrar a un ginecólogo con quien se sintiera cómoda: “Pasé por cinco ginecólogos antes de encontrar a alguien con quien me sintiera bien, porque los otros simplemente pensaban que iban a sacar un par de zapatos de mi cuerpo. Este es un llamado a los profesionales de la salud a la empatía. Pasar por este proceso no fue fácil con tal grado de deshumanización (...) Un poco de amor en cada cita no habría sobrado; siempre que iba a ver a estos médicos me sentía como una niña asustada que solo pedía un abrazo”, escribió la actriz en su publicación, señalando la falta de sensibilidad de algunos profesionales de la salud.

Angelly también comentó sobre cómo su perspectiva sobre la salud ha cambiado en los últimos años, resaltando su compromiso de compartir su testimonio para informar y ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares. En su declaración antes de la cirugía, Moncayo señaló: “La Angelly de hace unos años jamás habría compartido algo así, pero la vida me puso en una posición donde la salud se volvió un tema con el que siento una gran responsabilidad”.

“Desde esa vulnerabilidad comparto esto como una manera de exponer tantas cosas que con este proceso se quedaron en mi ser. Hoy en día sufro de estrés postraumático debido al desgaste que he pasado con respecto a mi salud y hago síncopes vasovagales en procedimientos invasivos (...) Este post no es para revictimizarme. Lejos de eso, soy una mujer fuerte y lo que busco es compartir el proceso tan duro a nivel físico y emocional al pasar por una cirugía como esta, y destacar la empatía que hace falta por parte de la comunidad médica”, añadió la modelo.