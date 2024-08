Beisbolista dominicano murió al caer de un tercer piso en un hotel en Santa Marta: el edifico está en obra gris y no tiene avisos de advertencia

El deportista Iván Cruz, de 16 años, perdió la vida cuando cayó desde un tercer piso - crédito montaje Infobae (red social Facebook y Hotel Sierra Nevada)

Iván Antonio Cruz Díaz, un deportista de 16 años originario de República Dominicana, murió tras caer de un tercer piso. El incidente ocurrió en el Hotel Sierra Nevada, ubicado en el Centro Histórico de Santa Marta.

Iván cayó desde la azotea del hotel, situada en el tercer piso, aproximadamente a nueve metros de altura. El deportista subió a la azotea acompañado de un compañero con la intención de distraerse, pero aparentemente perdió el equilibrio tras sentarse en la orilla y cayó al vacío.

Fue llevado de inmediato al hospital Julio Méndez Barreneche, donde permaneció durante ocho días en la Unidad de Cuidados Intensivos, luchando por su vida. Sin embargo, el jueves 8 de agosto, se confirmó su fallecimiento.

Iván Antonio Cruz Díaz estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos durante ocho días, pero no pudo soportar la gravedad de las lesiones, principalmente por el duro golpe que sufrió en la cabeza al caer.

Dominga Díaz, madre del joven, le afirmó al medio El Tiempo que la azotea del hotel no tenía barandas de seguridad y se encontraba en obra negra, es decir, sin terminar ni señalizar con avisos de precaución o prohibición de acceso.

“Esa azotea no contaba con ni una verja, ni tenía un aviso de cuidado o peligro. Ellos son responsables de que mi hijo perdiera la vida. Era un niño y subió en compañía de un compañerito para comerse una papita”, dijo Dominga Díaz.

Era la segunda vez que Iván visitaba Colombia - crédito red social Facebook

Según informó el medio mencionado, la madre también reveló que el administrador del hotel le aseguró que no disponían de los recursos necesarios para afrontar lo ocurrido. “No les deseo jamás que pasen por lo que yo estoy sintiendo. Vamos a llegar hasta el final de esto, hasta que respondan”, añadió.

“No han ofrecido ninguna explicación clara sobre lo sucedido, ni nos han contactado para darnos su versión. Toda la información que tenemos nos ha llegado a través del equipo de béisbol, y aún nos quedan muchas dudas”, explicó Dominga Díaz.

Iván Cruz había llegado a Santa Marta por segunda vez para participar en un campeonato internacional de béisbol. Las autoridades de Policía y la Fiscalía están avanzando en las investigaciones para esclarecer los hechos que llevaron al deceso del joven deportista.

Ofalis Antono Cruz, padre de Iván, le afirmó al medio El Nacional de República Dominicana que el joven deportista estaba siendo seguido por los Dodgers de Los Angeles, equipo profesional de beisbol estadounidense.

También declaró como fue vivir la situación desde la lejanía. “Mi esposa me envió un video, mostrando el mal estado del hotel y cómo no había ninguna advertencia sobre el peligro en esa zona, ni un cartel, ni una cinta, no había verja, nada. Nadie en el hotel auxilió a mi hijo, nadie lo socorrió; los jóvenes llegaron por su propio medio”.

El hotel Sierra Nevada no tenía advertencias de que el lugar estaba en obras - crédito Hotel Sierra nevada

Reacciones ante la muerte de Iván

El colegio Gregorio Luperón despidió a Iván, quien estudiaba en la institución educativa: “Hoy nos sentimos muy triste tras la partida a la casa del padre, del estudiante Iván Antonio Cruz Díaz, aunque no hay palabras que puedan aliviar el dolor que sienten sus padres Odalis y Dominga, queremos expresarles nuestro apoyo en este momento tan difícil. Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes y sus seres queridos. Que encuentren consuelo en los hermosos recuerdos que perduran y en el amor que siempre tendrán en sus corazones”.

Dominga Díaz, madre de Iván, está haciendo las tareas pertinentes para repatriar a su hijo - crédito red social Facebook

La escuela de los Dodgers de Santa Marta, quienes fueron los realizadores del torneo, también se pronunciaron en redes: “Desde nuestra escuela le enviamos todas nuestras fuerzas y le pedimos a Dios colmé de mucha fortaleza a toda la Familia Cruz Díaz por la pérdida de su hijo Ivan Antonio, quien en vida perteneció a la selección de República Dominicana que nos visitó en la recién Copa Fiestas Del Mar 2024″.

La familia del joven dominicano está haciendo los procesos de repatriación para llevar el cuerpo de Iván Cruz de regreso a República Dominicana.