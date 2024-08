Famoso creador de contenido coreano se enamoró de una colombiana: ahora dice que es “rolo” y le gusta la música popular

Ella es la novia del influencer coreano que vive en Colombia - crédito Captura pantalla YouTube

Es común que al país lo visiten turistas extranjeros por su diversidad en climas y paisajes; también se destaca internacionalmente por la calidez y amabilidad de su gente, que han conquistado el corazón de muchos extranjeros, tanto así que algunos deciden quedarse a vivir en el país.

Este caso fue del surcoreano, de 35 años, Zion Hwang que encontró en Colombia no solo un hogar, sino también una exitosa carrera como cantante, empresario e influencer en las redes sociales.

El creador de contenido, que llegó a Colombia hace más de siete años, se ha convertido en una figura destacada en la industria del entretenimiento y la musical.

Inicialmente conocido por su amistad con el influenciador paisa Yeferson Cossio, Zion poco a poco fue abriendo su propio camino. En la actualidad, su carisma, su humor y su llamativo acento al hablar español, casi perfecto, han hecho crecer su comunidad de seguidores.

En diálogo con el pódcast Bum Box, de Caracol Televisión, Zion compartió detalles sobre su carrera y su pasión por el género popular colombiano, en el que incursionó.

“Es que un día mi novia y su papá tienen una finca en el Llano, entonces desde Bogotá dura como 4 horas o 6 horas y todo el camino pusieron música popular, y yo dije: ‘¿esa canción qué es? por qué es tan sabrosa’ y escuchando ida y vuelta me enamoré de ese estilo de música, porque cantan con sentimiento y despecho, como que llaman al alcohol. Entonces me enamoré y subí el Tiktok, gracias a Dios nos fue muy bien; entonces, y yo subí el siguiente, canté Guaro y Dulce de pescado, y y después me fui a hacer mi canción”, recordó el artista que hacia covers de temas de Jessi Uribe y Pipe Bueno.

La pareja del influencer, al parecer, ha sido un motor en su vida. La novia de Zion es Stephanie Fernández, con quien tiene una relación hace 4 años, es una modelo y creadora de contenido de Bogotá. Con 28 años, Stephanie se destaca por su belleza natural y su presencia en las redes sociales, donde supera los 200 mil seguidores.

Stephanie comparte en sus plataformas digitales momentos de su vida junto a Zion, incluyendo videos donde ambos aprenden y disfrutan de sus respectivas culturas. La joven, además, tiene un próximo reto en su carrera: ella representará a Colombia en el certamen internacional Face of Beauty International 2024 en Taiwán.

El influencer reveló al medio que conoció a su pareja en su restaurante Olivakim y le coqueteó: “La conocí en mi restaurante, ya llevamos cuatro años y ella llegó como cliente y yo estaba atendiendo a los clientes, y así, porque apenas inauguré, busqué en Google ‘¿cómo coquetear mujer, para que mujer se enamore?’ y yo empiezo a aprender un montón de palabras y le dije: ‘¿Hola, cómo estás?’ y ella respondió: ‘Hola’. Luego le pregunté, ¿no te dolió? y ella me miró (con cara de confundida) caerte del cielo”.

Zion ha cautivado a sus seguidores con anécdotas de su vida diaria como “un coreano viviendo en Colombia”. A través de sus publicaciones, ha compartido algunas de las experiencias más curiosas y desafiantes que ha enfrentado en el país, desde términos coloquiales del país hasta platos tradicionales colombianos.

“Me gusta la música popular y mi ciudad favorita es Bogotá, soy rolo. Me gusta más Bogotá que las otras ciudades. Me quito el guayabo con changua”, expresó el influencer al medio citado.

El cantante también habló sobre su experiencia de cómo le contó a sus papás que quería incursionar en la música popular y de su trabajo en las redes sociales: “Mi papá dijo que yo soy feo, que no sirvo para redes, ni chistoso y cabezón. Mi papá y mamá son muy sinceros (...) ella me dijo, ‘usted canta feo, solo canta en la ducha’ y yo empecé a como aprender eso y empecé a tomar clases de canto y empecé a mirar YouTube toda la noche como cantan los cantantes y así”.