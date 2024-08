Denuncian que el Gobierno estaría “burlándose” de la justicia por nombrar otra vez a María Garzón como cónsul en Cancún, México

María Soledad Garzón, hermana de Jaime Garzón fue nombrada como cónsul en Cancún, México - crédito Colprensa

A través del decreto 1029 de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores designó a María Soledad Garzón Forero, hermana del asesinado humorista Jaime Garzón, como la nueva cónsul de Colombia en Cancún. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó su nombramiento, debido a que el tribunal aseguró que por lo menos una persona de carrera diplomática es apta para ocupar dicho puesto en el país norteamericano.

“Con el acervo probatorio, la Sala evidenció que: la funcionaria está inscrita en la carrera diplomática y consular y para el 26 de junio de 2023 se encontraba disponible para ser designada en el cargo que fue ocupado en provisionalidad por María Soledad Garzón Forero, toda vez que aún no se había posesionado del cargo para el cual fue nombrada”, informó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

A pesar de la decisión, el concejal Daniel Briceño denunció que el presidente Gustavo Petro al parecer estaría “burlándose” de la justicia. El cabildante afirmó que el jefe de Estado la volvió a nombrar en ese cargo.

A través de su cuenta de X, Briceño compartió la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como el decreto 0983 del 2 de agosto de 2024 que confirma el nombramiento nuevamente de María Garzón.

“El pasado 6 de marzo de 2024 el Tribunal de Cundinamarca declaró la nulidad del nombramiento de María Soledad Garzón (Hermana de Jaime Garzón) como Cónsul en Cancún y esta semana el presidente Petro la volvió a nombrar en el mismo cargo. Petro se burla de la justicia”, indicó Briceño.

Daniel Briceño denunció el nuevo nombramiento de María Garzón como cónsul en Cancún, México - crédito @Danielbricen/X

El argumento de la Cancillería es que en este caso no se ha especificado que se necesite una persona de carrera, debido a que hace parte de la plata global de la entidad.

Casos recurrentes en México

Moisés Ninco Daza

Moisés Ninco Daza, nombrado embajador en México, es acusado por no contar con ningún título profesional ni experiencia en el sector. Por tal motivo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el nombramiento de Daza, por no cumplir con los requisitos para ocupar el cargo diplomático. El Consejo de Estado tendrá que decidir si Moisés Ninco Daza sigue como embajador de Colombia en México.

Moisés Ninco Daza, nombrado embajador en México, es acusado por no contar con ningún título profesional ni experiencia en el sector - crédito Infobae

Andrés Hernández

El caso de la hermana de Jaime Garzón, María Garzón, se suma al de Andrés Hernández como cónsul de Colombia en Ciudad de México, a pesar de que su designación anterior había sido anulada por el Consejo de Estado, de acuerdo con una publicación de Semana.

Este alto organismo judicial invalidó el nombramiento original de Andrés Hernández como cónsul de México, al considerar que había funcionarios de carrera diplomática aptos para ocupar ese cargo.

Por este hecho, el presidente Gustavo Petro defendió el nombramiento del comunicador, afirmando que “la nulidad del Consejo de Estado no es contra las personas, es contra procedimientos que son subsanables, amigos”. La postura del presidente subraya su interpretación de que el fallo no cuestiona la idoneidad de Hernández, sino los procedimientos administrativos que llevaron a su nombramiento.

Cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, desmiente que no sea profesional en comunicación social como lo sindicó una congresista - crédito/@AndresCamiloHR

Hernández había sido nombrado inicialmente en el cargo a mediados de marzo de 2024, pero el Consejo de Estado anuló su designación semanas después. Sin embargo, tras cumplir con el proceso de entrega oficial del cargo en junio, fue reinstalado en su posición por el canciller Luis Gilberto Murillo apenas dos semanas más tarde.

En entrevista con Semana el 19 de julio, Hernández defendió su nombramiento, argumentando que “si la sentencia tumbó mi nombramiento porque había en disponibilidad una persona de carrera, no porque no cumpliera requisitos, en tal caso no habría problema en hacer nuevamente el nombramiento subsanando los hechos que generaron que se tumbara el anterior”. Esta declaración sugiere que el gobierno actuó para corregir los procedimientos administrativos señalados por el Consejo de Estado, permitiendo así su retorno al cargo.

Se espera que Hernández asuma nuevamente su puesto como cónsul en Ciudad de México la próxima semana, tomando posesión de su cargo ante el embajador Álvaro Moisés Ninco, quien sigue esperando una decisión judicial en segunda instancia sobre su propio nombramiento.