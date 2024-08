La actriz caleña Caterin Escobar, de ‘Las muñecas de la mafia’, presumió su nuevo amor en redes sociales

En horas recientes la caleña de 44 años se convirtió en noticia por temas ajenos a su vida profesional - créditos @caterinescobaractriz/Instagram

Caterin Escobar, conocida por su trayectoria en la televisión colombiana, es noticia por su vida personal. La actriz, conocida por sus papeles en producciones como Las muñecas de la mafia, Las hermanitas Calle y Café, con aroma de mujer, ha mostrado a sus seguidores en redes sociales que se ha dado una nueva oportunidad en el amor.

A sus 44 años, la artista caleña ha captado la atención de sus fans en su cuenta de Instagram y medios de comunicación.

En la fotografía compartida en su cuenta oficial de Instagram, Escobar aparece junto a un hombre que, según sus seguidores, podría ser su nueva pareja. El hombre, cuyo rostro se encuentra parcialmente visible, presenta un look distintivo con cabello oscuro y varios tatuajes en el cuello y la espalda. Aunque los detalles sobre la identidad del hombre siguen siendo escasos, la imagen ha generado un reacciones entre los seguidores de la actriz.

La expectativa y el interés en torno a la identidad de su nuevo compañero sentimental probablemente seguirán creciendo, mientras Caterin Escobar continúa compartiendo con sus seguidores los momentos más significativos de su vida. Sin duda, la actriz continúa siendo una figura relevante en el ámbito de la televisión y en el corazón de sus admiradores.

La publicación no tardó en ser comentada por sus seguidores. Los mensajes de apoyo y curiosidad no se hicieron esperar. Entre los comentarios más destacados se encuentra el de un usuario que expresó: “Me alegra mucho que te hayas dado una nueva oportunidad en el amor”. Otros se mostraron sorprendidos y emocionados, como uno que escribió: “Esta mujer tan bella debe tener muchos pretendientes”, mientras que otro fan añadió: “No lo conozco, pero quiero que sepa que lo envidio porque ella siempre ha sido mi amor platónico”. La noticia también generó reacciones de sorpresa y desilusión, con un comentario que manifestaba: “¿Cómo así que la mujer de mi vida tiene nuevo novio?”.

El pasado sentimental de Caterin Escobar con un reconocido actor

Es importante recordar que Caterin Escobar estuvo casada durante más de una década con el actor Tommy Vásquez. La relación comenzó en 2008 y, fruto de su unión, nació su hijo Matías Velásquez Escobar. La pareja anunció su separación en marzo de 2021, pero su relación post-divorcio ha sido ejemplar en términos de cordialidad y respeto mutuo.

Tommy Vásquez ha expresado en varias ocasiones su admiración y respeto hacia Escobar. Según la Revista Vea, Vásquez comentó: “Caterin es la mujer que más he amado en toda mi vida y le deseo solamente cosas buenas. Además, es la madre de mi hijo y fue la persona que me dio el tesoro más preciado que yo tengo. El hecho de que no estemos juntos no quiere decir nada. ¡Imagínate yo volverme enemigo de la madre de mi hijo, jamás! Tenemos una muy buena relación, ella tiene sus cosas y yo tengo las mías, todo en pro de ‘Mati’ y de mantenerlo en un buen ambiente”.

Caterin Escobar no solo ha destacado en la pantalla, sino también ha mostrado su faceta como madre dedicada a sus hijos, María José Ríos y Matías Velásquez. Su vida profesional y personal ha estado marcada por un equilibrio entre su carrera actoral y su rol como madre, lo cual ha sido apreciado por sus seguidores y admiradores.

Ahora, con la noticia de su nueva relación, Escobar parece estar en un momento de renovada felicidad y entusiasmo. La actriz continúa siendo un referente en la industria del entretenimiento colombiano, y su vida personal sigue siendo objeto de interés y especulación.

La revelación de su nuevo amor es solo el último capítulo en la historia de una mujer que ha sabido mantenerse en el corazón del público a lo largo de los años, tanto por su trabajo como por su vida personal.