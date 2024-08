Desde el concierto de Paul McCartney hasta la final de la Copa América: cómo el estadio El Campin ha hecho parte de la historia de Bogotá

El Estadio El Campín ha sido símbolo de deporte y cultura en Bogotá y Colombia desde su apertura- crédito Getty

El Estadio Nemesio Camacho El Campín, inaugurado el 10 de agosto de 1938, se ha posicionado como uno de los principales centros deportivos y culturales de Bogotá. Con una capacidad actual que supera los 36.000 espectadores, el estadio ha sido anfitrión de numerosos eventos de gran envergadura en su larga historia.

Originalmente, El Campín abrió sus puertas con una capacidad para 10.000 personas, como parte de la celebración del IV Centenario de la fundación de Bogotá. A lo largo de los años, ha experimentado varias renovaciones y ampliaciones, consolidándose como el principal escenario futbolístico de la capital y un destacado punto de encuentro cultural.

Los eventos deportivos que han dejado huella en el Coloso de la 57

Copa América 2001: El triunfo histórico

El Campín fue testigo de uno de los eventos más importantes del deporte colombiano cuando Iván Córdoba le dio la Copa América a Colombia en el 2001 - crédito Colprensa

En 2001, Colombia, como país anfitrión de la Copa América, logró su primer y único título bajo la dirección de Francisco Maturana. Ganó el Grupo A con victorias sobre Venezuela (2-0), Ecuador (1-0) y Chile (2-0). En los cuartos de final, venció a Perú 3-0 y luego superó a Honduras 2-0 en semifinales.

El equipo, compuesto por figuras como Óscar Córdoba, Iván Ramiro Córdoba, y Víctor Aristizábal, venció a México 1-0 en la final. El único gol del partido fue anotado por Iván Ramiro Córdoba, sellando la victoria y grabando el nombre de El Campín en la historia del fútbol sudamericano.

Final de la Copa Libertadores 1989: Nacional vs. Olimpia

El 31 de mayo de 1989, Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa Libertadores al vencer a Olimpia de Paraguay en una épica final disputada en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El camino hacia el título de Nacional incluyó una destacada actuación en la primera fase del torneo, en la que compitió en un grupo junto a Millonarios y los equipos ecuatorianos Deportivo Quito y Emelec.

El primer partido de la final contra Olimpia en Asunción vio al conjunto paraguayo tomar ventaja, pero en el partido de vuelta en Bogotá en el Coloso de la 57, Nacional igualó la serie con goles de Fidel Miño y Usuriaga. En una tanda de penales, René Higuita se destacó y Leonel Álvarez anotó el penal decisivo, otorgando a Nacional su primer título continental.

Título Mundial de Boxeo 1964: Caraballo vs. Jofre

El 27 de noviembre de 1964, El Campín acogió una pelea por el título mundial de peso gallo entre Bernardo Caraballo y Éder Jofre. La velada incluyó combates preliminares y atrajo a unas 25.000 personas, según el medio El Primer Tiempo. Tras un primer asalto de tanteo, Jofre se impuso y, en el séptimo asalto, derribó a Caraballo con un golpe de izquierda, ganando por nocaut y dejando una marca importante en la historia del boxeo en Colombia.

Con Caraballo, Colombia tuvo por primera vez a uno de sus púgiles peleando por el título mundial, un hecho sin precedentes en la historia del boxeo nacional.

Bernardo Caraballo estuvo muy cerca ce conseguir el título mundial de boxeo, mientras que Atlético Nacional logró la victoria continental en El Campín - crédito Luiz Gomes/BoxRec y Atlético Nacional

La música y la cultura también se ha tomado El Campín

La relevancia del escenario ha trascendido el ámbito deportivo, albergando eventos culturales de gran impacto y desempeñando un papel clave en la vida cultural de Bogotá y Colombia.

Paul McCartney el 2012: un concierto histórico

El 19 de abril de 2012, Paul McCartney ofreció su primer concierto en Bogotá como parte de su gira mundial On The Run. Más de 30.000 espectadores asistieron a El Campín para disfrutar de una actuación de casi 37 canciones, abarcando tanto sus éxitos con The Beatles como su carrera en solitario. El concierto se desarrolló en tres actos, ofreciendo una experiencia musical diversa y emocionante para el público.

El exbeatle tocó sus mejores éxitos en una noche donde más de 30.000 espectadores disfrutaron del espectáculo - crédito Colprensa

A pesar de las críticas sobre el uso del estadio para eventos no deportivos, la Alcaldía de Bogotá garantizó que no habría daños en la infraestructura, y el evento se convirtió en un éxito rotundo, dejando huella en la memoria de los bogotanos.

One Direction el 2014: el grupo arrasó en El Campín

El 25 de abril de 2014, One Direction se presentó en El Campín durante su gira “Where We Are”. El concierto, que comenzó a las 8 de la noche, reunió a más de 30.000 personas. Este evento marcó la primera vez que la banda británica se presentó en Colombia, como parte de una gira que también incluyó países como Perú, Chile y Argentina, antes de continuar por Europa y Norteamérica.

Fue un concierto muy esperado, especialmente por su joven audiencia. La banda interpretó hits como What Makes You Beautiful, Story of My Life y Best Song Ever.

Guns N’ Roses 1992: la lluvia de noviembre

El 29 de noviembre de 1992, Guns N’ Roses realizó un concierto en El Campín en medio de la turbulencia política y de seguridad en Colombia. A pesar de los problemas logísticos y las advertencias sobre la seguridad, la banda se presentó ante un público expectante. Sin embargo, un aguacero durante November Rain llevó a la cancelación del evento por riesgo de electrocución.

Aunque el concierto terminó abruptamente, sigue siendo recordado como un evento destacado en la historia de la música colombiana. La banda americana visitó de nuevo El Campín en el 2022 con dos fechas, “reivindicándose” de lo que fue el evento en 1992.

Los conciertos de One Direction y Guns n' Roses han sido fundamentales para la cultura pop y rock en Bogotá respectivamente - crédito Colprensa