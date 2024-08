¿Cuántos tocayos tiene Ángel Barajas en Colombia?: la cifra lo sorprenderá

Barajas empató con el japonés Shinnosuke Oka en puntuación total, pero Oka se llevó el oro - crédito Johan Largo/Infobae

Un historio momento vivió un joven colombiano de tan solo 17 años en las justas olímpicas de París 2024. El cucuteño Ángel Barajas se consagró con la medalla de plata, luego de un desenlace sumamente emocionante, que tuvo un giro inesperado con el empate en puntuación total con el japonés Shinnosuke Oka, que se llevó el oro.

Es importante precisar que plata del cucuteño en la prueba de barra fija es la primera medalla olímpica de la historia de la gimnasia artística colombiana, y la primera también para la delegación cafetera en los más recientes Juegos Olímpicos.

Barajas marcó la misma nota en su presentación que el nuevo campeón olímpico, Oka Shinnosuke, con 14.533 puntos. El colombiano recibió 6.600 puntos en dificultad y 7.933 en ejecución, mientras que el japonés recibió 5.900 y 8.633 respectivamente.

Para el sitio web de Olympics.com, el cucuteño no se guardó la felicidad por dicho logro. “Tantas cosas que he sacrificado, tanto esfuerzo y dedicación está valiendo la pena ahorita y siempre lo va a valer. Estoy muy feliz por el gran trabajo que he hecho”.

La actuación de Barajas en París 2024 queda registrada como un momento memorable y un testimonio de la resiliencia y el talento presente en los jóvenes deportistas colombianos. Su medalla de plata no solo trae orgullo a su nación, sino que también establece un estándar a seguir para las futuras generaciones de gimnastas en Colombia.

Cuántos tocayos tiene Ángel Barajas en Colombia

El logro conseguido por el cucuteño, no solo fue festejado por sus más allegados, sino también por personajes públicos de Colombia, como es el caso del presidente de la República, Gustavo Petro, que no se fijó en un fino detalle y al final le cambió el apellido a Barajas.

“Bien por Ángel Barjas en gimnasia, primera medalla olímpica para Colombia. Felicitaciones”, publicó Petro desde su cuenta de X.

El pequeño error del presidente para felicitar al cucuteño - crédito @petrogustavo

No obstante, una entidad que felicitó al joven deportista y que sí tuvo en consideración el apellido de Ángel Barajas fue la Registraduría Nacional del Estado Civil. Desde su cuenta oficial de X, la dependencia dio a conocer cuántos tocayos tiene el cucuteño en el país.

“Conoce cuántos colombianos se llaman como nuestro medallista olímpico Ángel Barajas”. Según información de la Registraduría, en Colombia 330 personas se llaman Ángel Barajas, superando con creces a la joya del fútbol femenino Linda Caicedo, que tiene 132 tocayas.

Ángel Barajas, de 17 años, se consagró con una puntuación total de 14.533 puntos - crédito Registraduría Nacional

La otra cara de la moneda la tiene Mariana Pajón, que aunque no logró conseguir una medalla en estas justas, su nombre está en lo más alto de la representación nacional. Es importante recordar que la paisa, hasta 2024, ostenta dos medallas de oro, conseguidas en las olimpiadas de Londres 2012 y Río 2016, y una de plata, en Tokio 2020.

Sin embargo, dichas consagraciones no han sido del atractivo colectivo en el país. De acuerdo con la Registraduría, con datos actualizados de 2024, Mariana Pajón solo comparte nombre con cinco mujeres más.

