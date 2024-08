El gimnasta Ángel Barajas, medalla de plata en los Olímpicos de París, publicó imágenes de cuando era pequeño: musculoso y disciplinado

El colombiano Ángel Barajas, de Colombia, posa tras conseguir la medalla de plata en final de barra de los Juegos Olímpicos de París 2024, en el Bercy Arena - crédito TERESA SUÁREZ / EFE

El debut de Ángel Barajas como gimnasta en los Juegos Olímpicos de París 2024 pasará a la historia al ser el deportista colombiano más joven en ganar una medalla de plata en las olimpiadas y la primera en su disciplina.

Cucuteño y con apenas 17 años, Barajas obtuvo un puntaje de 14.533 en la final de barra fija, al igual que el actual campeón, Shinnosuke Oka, que logró superarlo por una diferencia mínima en el porcentaje de ejecución.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, Barajas se convirtió en un faro de esperanza y una promesa sobre la que, desde ya, el país lo apuesta todo para Los Ángeles 2.028, al consagrarse como medallista.

Su preparación inició con apenas cuatro años, cuando los vecinos del sector en el que creció le insistieron a su madre que lo inscribiera en un gimnasio para explotar su talento:

Ángel ganó su primera medalla olímpica con tan solo 17 años - crédito @angel_barajas34

“Hacía medias lunas desde muy pequeño, me trepaba a los techos y un vecino le dijo a mi mamá que me llevara al gimnasio y ella le hizo caso. Yo fui, pero no me gustó. Eran puras niñas las que entrenaban y por eso no volví”, recordó, en una entrevista concedida a El Tiempo.

Desde entonces, Barajas se enfrentó a las dificultades que afrontan los deportistas en formación, como la falta de recursos, instalaciones adecuadas y los prejuicios que lo mantuvieron alejado de la gimnasia hasta que cumplió siete años y se inscribió al gimnasio Eustorgio Colmenares de Cúcuta, bajo supervisión del profe Jairo Ruiz.

Según recordó su madre, Angélica María Vivas, en diálogo con el medio citado, fue un programa infantil, ideado y protagonizado por el campeón de acrobacias islandés Magnús Scheving, lo que lo inspiró a continuar su formación: “Desde muy pequeño era así. Veía lo que hacían en Lazy Town, ese programa de la televisión, e imitaba todos esos saltos. Se tiraba desde el clóset a la cama, pero nunca le pasó nada”.

Su héroe, Sportacus, promovía un estilo de vida activo, en el que el deporte fuera un pilar fundamental, al punto en el que, con apenas 9 años, el nuevo “roba suspiros” colombiano ya tenía un cuerpo atlético y una rutina marcada por la entrega y la disciplina.

Su paso a la final de barra fija, le permitió a Colombia obtener su primera medalla en París - crédito @angel_barajas34

A pesar de los problemas en casa, que no faltaron cuando su madre pasó a ser cabeza de hogar, Barajas siguió utilizando buena parte de su tiempo en formarse como gimnasta.

“Mi vida de niño fue complicada, a veces, por el tema del dinero. Nunca nos faltó nada, pero sí era complicado conseguir el dinero. Teníamos comida y vivienda. No vivo con mi papá desde los 6 años y a mis hermanos les tocó trabajar desde los 13 años”, recordó, agradecido con su familia que, desde Colombia siguió de cerca la gran final de gimnasia en la categoría de barra fija.

Con los años, se rodeó de otros grandes, como el también gimnasta Jossimar Calvo, que se celebró su triunfo en los Olímpicos y lo acompañó mientras se preparaba para demostrar en París, de qué estaba hecho:

Barajas celebra su actuación en la final de barra fija, París 2024 - crédito Mike Blake / Reuters

“Desde que me acuerdo, Calvo era bueno conmigo. Le decía ‘papá’ porque era conmigo para arriba y para abajo, y la vamos bien”, reveló en conversaciones con El Tiempo, poco antes de que iniciaran las olimpiadas.

A su corta edad, Barajas se ha convertido en el único medallista olímpico de Colombia en la disciplina y, en el cuello, lleva, además, siete oros de los Juegos Suramericanos de la Juventud y dos del Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística.

En total, los últimos años ha recaudado 23 medallas que no parecen pesarle, pues, en la barra se movió con tal destreza que, aun siendo un novato, se robó las miradas de los asistentes a la final en la que logró cuatro sueltas, dos de ellas enlazada, y una salida con doble mortal que le ganaron un profundo sentimiento de admiración entre sus compatriotas.