Colombia

Gustavo Petro anunció la captura de 14 integrantes de red criminal por deforestar más de 50.000 hectáreas en la Amazonía: “Una gran noticia para el mundo”

El presidente de Colombia comunicó el arresto de miembros de una organización vinculada a la destrucción de selva, según declaraciones publicadas en su cuenta oficial de X

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El anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue dado a conocer en su cuenta oficial de X - crédito @petrogustavo/X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la captura de 14 integrantes de una red criminal señalada de deforestar más de 50.000 hectáreas en la Amazonía.

El mandatario colombiano informó que este operativo representa un avance relevante en la protección de la región selvática.

A través de su cuenta oficial de X, Petro calificó el hecho como “una gran noticia para el mundo”. También destacó el papel fundamental de la Amazonía, al afirmar: “Es la selva amazónica la que hace respirar al mundo”.

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A través de su cuenta oficial de X, Gustavo Petro calificó el hecho como “una gran noticia para el mundo” - crédito Colprensa
A través de su cuenta oficial de X, Gustavo Petro calificó el hecho como “una gran noticia para el mundo” - crédito Colprensa

El mandatario colombiano relacionó la destrucción ambiental con intereses económicos ilícitos. “Aquí se demuestra que la deforestación de la selva Amazónica en Colombia, es producida por grandes capitales mafiosos”, escribió el jefe de Estado.

Petro también se refirió a la magnitud de la afectación ambiental en la zona, al mencionar que la depredación de la selva amazónica constituye “una actividad de lavado de activos”. La referencia a la extensión de tierra impactada, más de 50.000 hectáreas, subraya la escala del daño atribuido a la organización detenida.

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El anuncio de Gustavo Petro se difundió en medio de los esfuerzos oficiales por frenar delitos ambientales en la zona.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro relacionó la destrucción ambiental con intereses económicos ilícitos - crédito @petrogustavo/X

Recientemente, el presidente Gustavo Petro anunció la captura del autor material del asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta, Norte de Santander.

“Fue capturado en las últimas horas el autor material del asesinato del periodista Cristian Herrera y dos cómplices que realizaron seguimientos desde días antes al comunicador en la ciudad de Cúcuta”, indicó el mandatario colombiano.

Consecuencias de la deforestación en la Amazonía

La deforestación en la Amazonía genera impactos ambientales, climáticos y sociales de gran alcance. Datos oficiales indican que entre agosto de 2024 y julio de 2025 se perdieron aproximadamente 5.700 kilómetros cuadrados de selva, aunque en la última década el promedio anual superó los 9.000 kilómetros cuadrados. Esta pérdida altera el equilibrio del ecosistema y afecta directamente la estabilidad climática regional y global.

Estudios de organismos científicos internacionales advierten que la deforestación reduce la capacidad de la Amazonía para resistir el calentamiento global. Si la tala alcanza entre el 22% y el 28% de la superficie total, existe riesgo de que grandes extensiones se degraden y se conviertan en sabanas, lo que implicaría la liberación masiva de carbono a la atmósfera. En la actualidad, la pérdida acumulada se sitúa en torno al 17-18%, acercando al sistema a un punto crítico.

El cambio en la cobertura vegetal modifica el ciclo hidrológico. Investigaciones recientes señalan que la deforestación interrumpe el transporte de humedad y reduce las lluvias, provocando sequías más frecuentes. Entre el 52% y el 72% de la disminución de precipitaciones en el sur del Amazonas durante las últimas cuatro décadas se asocia a la pérdida de bosque, generando una retroalimentación negativa sobre la propia selva.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La deforestación en la Amazonía genera impactos ambientales, climáticos y sociales de gran alcance. Datos oficiales indican que entre agosto de 2024 y julio de 2025 se perdieron aproximadamente 5.700 kilómetros cuadrados de selva, aunque en la última década el promedio anual superó los 9.000 kilómetros cuadrados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el ámbito de la biodiversidad, reportes científicos muestran que la deforestación y los incendios han afectado hasta 95% de las especies del bioma, incluyendo a muchas catalogadas como amenazadas. La desaparición de hábitats reduce la riqueza biológica y pone en riesgo a comunidades indígenas que dependen de los recursos naturales.

La liberación de dióxido de carbono, producto de la tala y las quemas, convierte a algunas zonas de la Amazonía en emisoras netas de carbono, agravando el calentamiento global. Se estima que la Amazonía almacena entre 90 y 140 mil millones de toneladas de carbono; su degradación representa un riesgo para la estabilidad climática planetaria.

Las consecuencias de la deforestación en la Amazonía abarcan la alteración del ciclo del agua, la pérdida de biodiversidad, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad de las comunidades locales. La evidencia científica advierte que mantener los niveles actuales de pérdida de bosque puede llevar al colapso del ecosistema, con efectos globales irreversibles.

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