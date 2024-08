Tal y como lo hacía Diomedes Díaz, ahora Elder Dayán reparte plata en sus conciertos: seguidor salió premiado

A Diomedes Díaz su hijo Elder Dayán le sigue los pasos repartiendo plata en sus conciertos - crédito @casadelvallenato y @elderdayanoficial/Instagram

“Hijo de tigre sale pintado” comentaron algunos de los seguidores del artista vallenato Elder Dayán quien al parecer sigue los pasos de su padre Diomedes Díaz, pues sorprendió a los espectadores de su concierto entregando plata a un fanático.

El afortunado asistente se llevó un millón de pesos luego de subir a la tarima para compartir con el cantante nacido en Fundación, Magdalena durante su presentación en vivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El acto de generosidad dividió opiniones en redes, pues mientras que unos opinan que cualquier suma de dinero extra es ganancia, otros afirmaron que el Cacique de La Junta no se media en la cifra que regala, pues afirmaron que el artista guajiro llegó a entregar hasta 20 millones de pesos.

A Diomedes Díaz su hijo Elder Dayán le sigue los paso y ahora entrega dinero en sus conciertos - crédito @casadelvallenato/Instagram

“Lo que seda no se publica”, “el cacique era cacique ese repartía 20 millones hace 30 años”, “si los tiene y es su deseo. No hay problema”, “Diomedes no contaba no sabía cuánto regalaba, pero buen gesto del cantor”, “Poncho Zuleta entrego fajos”, “eso debería hacer todos los cantantes regalar comida o mercados a la gente que en realidad lo necesita no hacen ni una obra de caridad”, “que necesidad de andar enalteciéndose lo que hace tu mano que no lo sepa la otra”, “lo que hace la mano derecha qué no lo sepa la mano izquierda”, son algunos de los comentarios que dejaron los seguidores del artista vallenato en el video que circula en redes sociales donde se ve cuando mete el dinero en el pantalón del fanático mientras revela la cifra que le entregó.

Esta práctica se ha vuelto común entre los cantantes para atraer la atención de sus seguidores durante sus presentaciones en vivo, pues muchos quieren imitar al Cacique, mientas que otros simplemente buscan sumar seguidores. En el caso de Elder Dayán, el artista no se ha pronunciado al respecto sobre si se trata de una estrategia o por el contrario fue solo un acto espontáneo.

Elder Dayán fue víctima de una fan

En controversia terminó el ataque que recibió el cantante vallenato de 36 años edad, pues luego de ser mordido por una de sus seguidoras en el municipio de Malambo, Atlántico, la reacción del artista causó molestia en algunos cibernautas.

El cantante fue lastimado en medio de uno de sus conciertos y se desató con un discurso a su fanática - crédito @casadelvallenato / Instagram

En video quedó registrado el momento en el que la fanática se subió a la tarima y le propinó un fuerte mordisco en la tetilla al artista, dejando al cantante adolorido por esta acción, por lo que tomó su micrófono y envió un mensaje que causó polémica.

“Eso no se hace hija, yo a una mujer le acepto de todo porque uno viene a complacerlas a ustedes, pero cómo me vas a arrancar la teta así ve. Quiere chuparme, anota mi teléfono, llámame y vamos al motel que tú quieras y nos comemos y mordemos, esto no se hace, pero más, sin embargo, que vivan las mujeres”, dijo el artista aun estando en tarima.

La incomodidad de Elder en el escenario no duró por mucho tiempo. Incluso, algunas versiones preliminares indican que el famoso cantante no presentará ningún tipo de denuncia en contra de la ciudadana, teniendo en cuenta que se trata de una de sus fanáticas.

Elder Dayán aseguró que arrancar en la música fue difícil por la sombra de Martín Elías y Diomedes Díaz - crédito cortesía oficina Gus Rincón

Pese a que luego de lo ocurrido el cantante tomó la decisión de dar por finalizado su concierto, un par de minutos después retomó con mucha energía, sorprendiendo con sus interpretaciones y dejando atrás la situación tan estresante que vivió por cuenta del curioso ataque.

El polémico hecho generó una gran cantidad de reacciones a través de redes sociales, donde los internautas calificaron el hecho como “vergonzoso” y pidieron un poco de mesura a los seguidores del artista, debido a que pudo terminar en un accidente.