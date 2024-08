Efraín Cepeda pidió calma a Gustavo Petro por trámite de reforma agraria en el Congreso: “Sin presiones y con total autonomía”

El presidente del Senado reiteró la postura de independencia del legislativo ante el Gobierno Petro - crédito Prensa Senado/Presidencia

Después de que el presidente Gustavo Petro insistiera en que el Congreso de la República pueda debatir una reforma agraria, con el propósito de cumplir el primer punto del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, criticó la postura del mandatario nacional y dijo que la única vía para tramitar y aprobar las reformas es el legislativo, siguiendo los parámetros de la Constitución Política.

En su cuenta de X, Cepeda respondió al mensaje dado por el jefe de Estado durante la entrega de tierras a víctimas del conflicto del municipio de El Aro, Antioquia.

“El idioma en que hay que decirlo es en el idioma democrático, en donde se presenta el proyecto de reforma y se discute en el Congreso de la República, que representa la voluntad de los colombianos”, escribió el presidente del Congreso en sus redes sociales.

Además, Efraín Cepeda recalcó que “en el Senado estamos listos a discutir con seriedad los proyectos de ley radicados, sin presiones y con total autonomía. EL CONGRESO ES EL CAMINO”.

El presidente del Senado crítico la insistencia del presidente Gustavo Petro en agilizar la Reforma Agraria - crédito @EfrainCepeda/X

La controversia refleja una tensión creciente entre la administración del presidente Petro, quien ha promovido una serie de reformas con un enfoque progresista, y los miembros del Congreso, que defienden una interpretación tradicional de las competencias legislativas. Mientras que Petro apela a la urgencia de cumplir con los acuerdos de paz para transformar el campo colombiano y atender las necesidades de los campesinos y víctimas del conflicto, Cepeda y otros senadores insisten en que se deben seguir estrictamente los canales institucionales para cualquier cambio significativo.

La insistencia de Petro en la Reforma Agraria

Durante la ceremonia en el municipio de El Aro, realizado el pasado viernes 2 de agosto, el presidente Gustavo Petro argumentó que la reforma agraria es una herramienta esencial para alcanzar la equidad.

“Exigirle al Estado, porque el Gobierno quiere, a hacer la reforma agraria en Colombia. No hay acuerdo nacional posible que no pase por cumplir esa declaración unilateral de Estado, a la que nos comprometimos ante la humanidad, a hacer la paz de Colombia”, expresó el mandatario.

Presidente Gustavo Petro Insiste En Que El Congreso Agilice El Trámite De La Reforma Agraria - crédito Presidencia de la República/YouTube

Advirtió que, de no concretarse la reforma agraria en su mandato, “no habrá verdadera justicia social en nuestro país; no hay posibilidad de salir del narcotráfico y de la violencia si no hacemos la reforma agraria en Colombia. No sé en qué idioma decirlo, no sé en qué tono (...) no es posible construir la nación colombiana si no hacemos la reforma agraria, señor senador, señor representante a la Cámara, señora magistrada, señores ministros y ministras, señores ciudadanos y ciudadanas de Colombia”.

Reforma a la Agencia Nacional de Tierras

Posteriormente, el presidente no descartó que se realice una reforma a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en aras de que esta entidad pueda comprar tierras y titular a las familias campesinas del país, así como formalizar proyectos productivos con los campesinos del territorio nacional.

“Por decretos vamos a reformar la ANT, para no separar la ANT de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Sino que la misma ANT compre tierras, entregue tierras, titule tierras, haga los proyectos productivos cada vez, de la mano del campesinado”, explicó Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro no descartó reformar la Agencia Nacional de Tierras vía decreto - crédito Presidencia de la República

A su vez, el jefe de Estado mencionó que, con estos decretos, “cada vez que entrega un título, paralelamente debe tener el proyecto productivo para empezar a trabajar sobre la tierra, pues la tierra pelada es pobreza, y vinculado directamente al crédito de fomento para comprar las cosas que se necesitan para producir en la tierra”.

Finalmente, el mandatario señaló que la entrega de tierras debe ser prioridad para la entidad. “Esas tierras tienen que empezar a producir ya, comida, y tienen que garantizarle al campesino y campesina beneficiados, de la cual ya aquí hay una parte que va a vivir mejor; si no, esto no tiene gracia y no tiene sentido, que ustedes vivan mejor, porque esa es la magia, la esencia de la paz en este que es el país de la belleza”, puntualizó.