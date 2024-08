Autoridades realizaron operativos en cárceles del Valle de Aburrá: incautaron 100 celulares y drogas

Los celulares eran utilizados para extorsionar - crédito Colprensa

Más de 150 policías del Valle de Aburrá se tomaron las cárceles El Pedregal en Medellín y Bellavista en el municipio de Bello, para llevar a cabo un operativo donde lograron la incautación de más de 100 celulares, los cuales estaban siendo usados para operar acciones delictivas.

Además, los uniformados encontraron 20 armas blancas, dos módems de internet, un reloj inteligente y más de 300 gramos de estupefacientes. La Policía Metropolitana informó que el objetivo de dichos operativos fue “proteger la tranquilidad y el patrimonio económico de las personas y prevenir la comisión de delitos ejecutados a través de llamadas telefónicas desde los centros de reclusión”, esto ante las múltiples denuncias sobre estafas que se estarían cometiendo en estos sitios.

“Bandas delincuenciales, los cuales eran utilizados para la ejecución de diferentes conductas delictivas, tales como exigencias extorsivas, coordinaciones delictivas, entre otras, que afectan la tranquilidad de todos los ciudadanos”, dijo el brigadier general Oscar Lamprea, comandante de la policía Metropolitana.

Gracias a las investigaciones, las autoridades lograron recolectar información de la utilización de estos dispositivos tecnológicos al interior de los centros penitenciarios para cometer distintos delitos, tales como exigencias de sumas de dinero, coordinaciones delictivas, entre otras que afectan la tranquilidad de la comunidad.

“Estos equipos celulares serán sometidos a estudios y extracciones de información en el laboratorio de criminalística, la cual será analizada por nuestros investigadores criminales, para que sea integrada en los diferentes programas metodológicos adelantados en articulación con la Fiscalía”, agregó la Policía.

La extorsión es uno de los delitos más frecuentes que son víctimas los colombianos, tan solo en la ciudad de Medellín se han registrado más de 150.000 casas y negocios que son presionados a pagar dinero. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a no caer en estas trampas y denunciar.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, en caso de ser víctima de extorsión se debe:

“Comuníquese con la línea 165 del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, el personal encargado de recibir información sobre extorsiones atenderá su caso, solicitará la información pertinente y le dará indicaciones sobre cómo proceder”.

“El Gaula se encargará de trasladar el caso a un fiscal delegado para casos de extorsión y este se encargará de ponerse en contacto con la víctima para ampliar la denuncia. Los delegados de la fiscalía y el grupo Gaula trabajarán conjuntamente para capturar al o los responsables y se encargarán de brindar seguridad a la víctima y a su familia”.

“Una vez capturado el o los presuntos delincuentes, la fiscalía tendrá la labor de investigar los hechos con la cooperación del grupo Gaula y llevarlos ante el juez penal, que se encargará de determinar el o los responsables del delito”.

“La cárcel de la muerte”, preocupación por las condiciones de vida en El Pesebre

Las familias de los reclusos de la cárcel El Pesebre, en Puerto Triunfo, ubicada en el Magdalena Medio antioqueño, salieron a manifestarse en las calles del centro de Medellín, esto tras las malas condiciones de vida en la que se encuentran los presos. En este lugar, en el último año han fallecido 15 personas.

“No es justo que los presos de Puerto Triunfo tengan tantas cosas, aguantando hambre, sin agua potable”, dijo la madre de uno de los reclusos en entrevista con H13N. La prisión tiene un espacio para 900 personas; sin embargo, hay más de 1.700 presos que pagan su condena.

“Nosotros preguntamos por ellos a la encargada y nos dicen que está bien, pero hablamos con él y nos dice que la comida está mala, no tienen agua. Hace más de un año no veo a mi hermanito, está muy desnutrido, no tiene un buen trato en esa cárcel”, manifestó Cecilia Correa, hermana de otro recluso de la cárcel.