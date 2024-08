El comediante Frank Martínez habló del ataque de ansiedad que sufrió durante un show en vivo: “Miré al público y empecé a llorar”

'El Flaco' superó una depresión en su vida - crédito @frankelflaco

El comediante Frank Martínez, reconocido por haber participado en MasterChef Celebrity, comentó en una entrevista que sufrió de un ataque de pánico en medio de un show. El humorista confesó que llevaba varios meses sin sentir motivación, lo que le generó una crisis creativa que le hizo ‘explotar’.

Martínez fue invitado a la emisora La Kalle, donde recordó el amargo momento que pasó en su vida y que muchas personas desconocían. El también presentador agregó que sus días tomaron un giro radical, pues no le llenaba las cosas que hacía, y creía que su carrera, en la que tiene como objetivo hacer reír a las personas, era repetitiva. “Sentía angustia al ver al público”, afirmó.

El humorista añadió que vivió situaciones muy tensas, y que luego de que terminara el programa de RCN no dejó de trabajar durante dos años seguidos. “Económicamente, me sirvió, pero había muchas cosas que me estaban destruyendo alrededor. Creativamente, yo sentía que me volví un comediante facilista”, detalló.

Según él, “explotó”, pues “estaba con una novia mía y me dio una vaina que nunca había sentido. Estaba en un concierto con la novia y la invité a las boletas, cuando ellos salieron y vi la emoción del teatro y yo no sentía nada”. Ese fue el momento en el que se dio cuenta de que algo no estaba bien en su vida, ya que no se emocionaba cuando daba presentaciones ni con ninguna otra experiencia.

El hombre comenzó a sentirse angustiado, llegó a Medellín para un show y sintió de nuevo esa extraña sensación de vacío, inmediatamente optó por recibir atención médica. “Me hicieron un electro y salió terrible, la recomendación fue que entraba a un colapso y debía ser hospitalizado”, agregó.

Sin importar sus sentimientos y sensaciones, decidió creer en su profesionalismo y continuó con el espectáculo. Una vez en el escenario, confesó que sentía miedo con el simple hecho de ver a la gente que esperaba reír con su presentación. “Yo sentía como si me fuera a dar una parálisis (...) Yo me acuerdo de que la última imagen que recuerdo es que miré al público y empecé a llorar al frente de la gente”, afirmó.

El comediante se destapó en la entrevista, y subrayó que se fue del show para ponerse a llorar atacadamente. Después de esa dura experiencia comenzó a trabajar constantemente en su salud y nunca más volvió a sentirse de esa manera.

Preocupante cifra de suicidio en niños y jóvenes de Colombia

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas en el país, pues entre 2019 y 2023, según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), se registraron 51.373 intentos de suicidio en personas de entre 5 y 17 años. En ese mismo periodo se quitaron la vida 1.601 niños y jóvenes.

“El curso de la vida de la infancia y adolescencia es fundamental para el desarrollo humano, por lo que su bienestar debe ser prioridad. En consecuencia, la familia, la sociedad y el Estado son responsables de la creación de entornos y espacios seguros que les permitan a NNA crecer y desarrollar sus proyectos de vida de forma integral y con plena garantía de sus derechos”, afirmó la Defensoría.

La entidad le pidió a los ministerios de Salud y Educación, secretarías de Salud y autoridades del orden departamental y municipal a que trabajen de manera articulada, a partir de sus diferentes funciones, en estrategias integrales de prevención del suicidio infantil y juvenil.

Por otro lado, se pidió la creación de sistemas consolidados de información para así evidenciar la vulneración de derechos, y posteriormente hacerles seguimiento y monitoreo a las acciones ejecutadas.