Carlos Vargas reveló la verdad tras su ruptura con su novio: “Decidí tener una relación abierta”

Esta vez, el presentador conocido por su participación en programas como Sweet, el dulce sabor del chisme y La Red Carlos Vargas no es protagonista por revelar una noticia de algún famoso de la industria del entrenamiento, sino por su vida privada debido a que compartió los motivos detrás de la ruptura de su última relación.

En su aparición especial en el primer episodio de pódcast Dulce o Amargo, un nuevo proyecto audiovisual de Caracol Televisión, Vargas habló de diferentes aspectos de su vida personal, desde sus estudios sobre constelaciones familiares hasta los desafíos que enfrentó por su orientación sexual.

“Yo tenía que aprender muchas cosas, yo decidí tener una relación abierta,” confesó Vargas en el programa. Además, explicó que en el proceso de mantener una relación de este tipo, surgieron inevitables conflictos y tropiezos que llevaron al distanciamiento: “Cuando uno no entiende qué es una relación abierta, a veces uno se choca con unos tropiezos en el camino. (...) Eso lleva a que las relaciones se dispersen; y todo nace porque yo lo que quería era alimentar mi ego y soberbia, y poder hacer de las mías por fuera sin sentirme culpable”, agregó.

El presentador que participó en el programa Bake Off Celebrity, el gran pastelero: Colombia también reflexionó sobre el impacto emocional de la ruptura, al contar cómo, un año después de finalizar su relación, descubrió que su expareja esperaba un hijo con una mujer. Al enterarse de esta difícil noticia, el vallecaucano pasó por una serie de emociones intensas que Vargas tuvo que trabajar para superar.

“Cuando yo terminé con mi última pareja pasó un año y por la esposa de mi mejor amigo del colegio me entero de que el ‘man’ estaba esperando para ser papá (...) Empecé a sentir despecho, dolor, rabia, unas sensaciones bastantes dolorosas” detalló el exconcursante de Voy por ti, juega por mí.

El vallecaucano estuvo en búsqueda del entendimiento y sanación, por esa razón asistió tanto a las terapias holísticas como a las tradicionales para abordar y superar sus sentimientos estancados, especialmente aquellos relacionados con su padre y su orientación sexual: “Yo tuve que sanar esta relación para poder lograr entender. (...) Puede entender que esas historias de mi vida me enriquecieron un montón. (...) Yo tengo la misma responsabilidad y culpa que él. (...) Yo lo único que tengo con él y con mis exparejas es una entera gratitud”, agregó.

El presentador también contó una experiencia terapéutica con hongos, donde tuvo una visión que le permitió reinterpretar su relación con su padre, que falleció posteriormente: “Lo sentí desde la irrealidad y la observación. En el transcurso de la noche, comienzo a llorar y a experimentar culpa por momentos en los que uno ofende a los papás o a la hermana (...) Pude entender muchas cosas de las que yo venía sintiendo de culpa. También comprendí que él estaba pasando por un momento de renacer, pero pasaron seis meses y él falleció”, dijo Vargas.

Durante la entrevista en Dulce o Amargo, también mencionó cómo la falta de una habilidad para comunicarse efectivamente afectó sus relaciones. “A veces uno se choca con unos tropiezos en el camino que uno dice ‘Dios mío, esto a mí me dolió, esto no me gustó, cómo se lo reclamo, ahora cómo lo hablo’ y eso lleva a que las relaciones se dispersen”.

En el ámbito profesional, Vargas ha demostrado ser una figura destacable en los medios de comunicación colombianos al participar en programas como La Pista y Día a día. Su trabajo lo llevó a ganarse grandes reconocimientos como ‘Mejor Presentador/a De Entretenimiento’ en los premios TVyNovelas en 2015 y 2016.