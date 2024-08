Por la comparación de Pablo Escobar con las empresas hidroeléctricas, a Petro se le podría caer un importante ministro

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Fernando Vergara/AP

Sin dudas, Colombia para por un momento de desconcierto por lo que puede pasar con el futuro energético del país, debido a las decisiones que se toman desde el Gobierno de Gustavo Petro que, entre otras cosas, busca una transición a la que no se le ven muchos avances concretos,

Y ahora mucho más, teniendo en cuenta recientes declaraciones del mandatario, que atentan contra el sector. El 31 de julio, durante el lanzamiento del Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición, comparó a las empresas hidroeléctricas con el extinto narcotraficante Pablo Escobar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En la intervención, señaló que “las empresas hidroeléctricas ganan como si produjeran energía eléctrica en base al gas, cuando sus costos de producción son bajísimos respecto al gas. Un negocio así muy chévere”. Además, apuntó que “Pablo Escobar palidecería de la rentabilidad de ese negocio. Llevo dos años intentando cambiar esa fórmula y no he podido. Me tumban el del Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas), no sé qué, si sé cuándo, me tumban el decreto. No, usted no puede hablar del magistrado”.

Gustavo Petro cree que las hidroeléctricas tienen mejor negocio que Pablo Escobar - crédito Presidencia

Por eso, el Congreso de la República, o por lo menos la oposición del actual presidente, empezó a tomar medidas que ayudarían a que en el país empiece a liberarse de tal incertidumbre.

De acuerdo con el representante a la Cámara Juan Espinal, el martes 6 de agosto de 2024, en la Cámara de Representantes se hará una moción de censura (acto mediante el cual el Congreso en pleno, y por mayoría absoluta, reprocha la actuación de uno o varios ministros con la opción de dar lugar a la separación de su cargo) al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales.

Dentro de los puntos que justifican este llamado, el congresista expuso lo siguiente:

En buena hora, ante la crisis que estamos enfrentado en materia de seguridad energética, se ha perdido la autosuficiencia de gas, energético de gran importancia para el país. 40 millones de colombianos dependemos del gas que producimos, el 67% son estratos 1, 2 y 3.

Andrés Camacho Morales, ministro de Minas y Energía, reemplazó en el cargo a Irene Vélez - crédito Ministerio de Minas y Energía

El sector eléctrico enfrenta grave inseguridad jurídica, además de los ataques del presidente Gustavo Petro, quien compara a los empresarios con el bandido de Pablo Escobar. Las tarifas de energía en costa Caribe son impagables. El Gobierno ha incumplido. La transición energética se estancó. Perdimos diez puntos en lo que habíamos logrado con la hoja de ruta que trazó el expresidente Iván Duque. La Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas) desmantelada completamente. El presidente Petro con incidente de desacato interpuesto por el Tribunal de Cundinamarca.

“Alguien debe responder políticamente”, afirmó Juan Espinal.

La moción de censura contra el ministro Andrés Camacho Morales será a partir de las 8:00 a. m. - crédito Cámara de Representantes

Incidente de desacato a Gustavo Petro

En un giro inesperado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió abrir un incidente de desacato al presidente Gustavo Petro. Este hecho se deriva de la presunta inacción del primer mandatario en conformar la Creg, tal y como lo había ordenado el propio tribunal el 25 de enero de 2024.

En la justificación se conoció que “el primer mandatario no integró al equipo de profesionales a seis expertos en temas energéticos, que deben ser nombrados en propiedad”.

A pesar de los esfuerzos manifestados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que presentó documentación para detallar las gestiones para hacer los nombramientos pertinentes, el tribunal decidió que no se cumplieron las órdenes en su totalidad. “Los documentos allegados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República permiten evidenciar que se realizaron gestiones para realizar los nombramientos”, citó El Tiempo.

La Creg es la Comisión de Regulación de Energía y Gas - crédito Creg

Sin embargo, el fallo resalta que “no se adjuntaron los actos administrativos de nombramiento en propiedad de los seis expertos en asuntos energéticos... como se ordenó en el fallo del 25 de enero de 2024″ .

Entre los avances citados por la Secretaría Jurídica, se encuentran los nombres del ingeniero eléctrico Antonio Jiménez Rivera, quien fue designado posteriormente como nuevo director de la Creg, y la ingeniera electricista Fanny Guerrero Maya. Estos ejemplos fueron presentados como prueba de las acciones en curso, sin embargo, el tribunal demostró que estas gestiones no fueron suficientes para cumplir con la decisión judicial. El plazo para estos nombramientos, de acuerdo con el fallo original, terminó el 27 de junio de 2024.