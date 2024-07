Iván Duque pidió reconocer la victoria de Edmundo González en Venezuela: “Firmes hasta que esta dictadura termine”

Iván Duque intensificó su llamado a la comunidad internacional para que reconozca la victoria de Edmundo González en las elecciones venezolanas del 28 de julio - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En una serie de declaraciones recientes, el expresidente colombiano Iván Duque intensificó su llamado a la comunidad internacional para que reconozca la victoria de Edmundo González en las elecciones venezolanas, llevadas a cabo el 28 de julio, en el que supuestamente resultó victorioso en dictador Nicolás Maduro.

En un mensaje y un video difundidos a través de redes sociales, el exmandatario criticó la actitud de algunos organismos internacionales e instó a una firme postura en apoyo al pueblo venezolano y a su “legítimo vencedor”.

Este mensaje surge porque la comunidad internacional sigue de cerca el proceso electoral venezolano, realizado el domingo 28 de julio, el cual es objeto de acusaciones de fraude y falta de transparencia. La controversia se debe al anuncio de la victoria de Nicolás Maduro, que es rechazado por varios líderes y ciudadanos venezolanos. Ellos habían expresado su deseo de cambio al votar por la oposición liderada por Edmundo González.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Duque expresó: “No es momento para ambivalencias por parte de la comunidad internacional. En Venezuela, Edmundo González ganó las elecciones, acompañado por el liderazgo de María Corina Machado y una ciudadanía cansada del régimen. Estamos con el pueblo venezolano. ¡Manténganse firmes hasta que esta dictadura termine!”

El expresidente Iván Duque advirtió que no apoyar al pueblo venezolano y su legítimo vencedor podría desencadenar una ola migratoria de millones de personas desesperadas - crédito @IvanDuque/X

Este mensaje destacó la postura de Duque en contra del régimen de Nicolás Maduro, al cual acusa de intentar robar la voluntad popular expresada en las urnas. El exmandatario colombiano también destacó la importancia de apoyar a los líderes opositores y de exigir la entrega de las actas electorales.

Adicional, en el video, el expresidente profundiza su mensaje con un llamado más urgente a la comunidad internacional, en el que aseguró que “este no es momento de ambivalencias” y afirmó que “en Venezuela hay un ganador legítimo, Edmundo González, con un respaldo mayoritario y el apoyo de María Corina Machado y de un pueblo que ha rechazado la dictadura”. Según Duque, el régimen de Maduro no solo pretende autoproclamarse, sino que amenazó con persecuciones judiciales y físicas a quienes representan la oposición.

Duque destacó que ya existen evidencias suficientes, incluida encuestas a boca de urna y testimonios de observadores y testigos, que demuestran la victoria de González. En este sentido, el expresidente pide que la comunidad internacional reconozca este triunfo y no permita que la dictadura de Maduro manipule los resultados.

El expresidente Iván Duque criticó al gobierno colombiano por su actitud "silenciosa y cómplice" frente a la situación en Venezuela - crédito @IvanDuque/X

“No le den más espacio para que manipule actas y datos, y que pueda pasarle por encima a un pueblo que hoy reclama libertad, si no atendemos unidos al pueblo venezolano y no les damos todo el respaldo lo que se viene es una ola migratoria de millones de personas que habrán perdido toda la esperanza”, dijo Duque en su video.

Esto se da luego de que la lideresa opositora María Corina Machado afirmara que posee los medios para “probar la verdad” de la victoria de la oposición en las elecciones presidenciales e hizo un llamado a sus seguidores para que se concentren en la capital y así “demostrar la fuerza y la mayoría que representamos”.

“Tenemos el 73,20% de las actas y, con este resultado, nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia”, aseguró Machado, señaló que, incluso si el dictador venezolano obtuviera el 100% de los votos en las actas que la oposición no pudo verificar, no le sería suficiente para superar a González.

El expresidente de Colombia Iván Duque, en una fotografía de archivo. EFE/ Isaac Jiménez

El expresidente también criticó a la comunidad internacional por sugerir la repetición de las elecciones, y advirtió que tal medida solo daría más espacio a la dictadura para manipular los datos. Además, llamó a los países a aplicar sanciones severas contra Maduro y su entorno, y a acelerar los procesos legales internacionales en su contra, como el accionar de la Corte Penal Internacional y de la justicia estadounidense.

Duque también hizo un llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que se alineen con el pueblo y no con los opresores. En cuanto a Colombia, critica al actual gobierno por su actitud “silenciosa y cómplice”, advirtiendo que una postura de respaldo a Maduro podría tener consecuencias negativas para el país en el futuro.

“Para que se sitúen al lado del pueblo y no al lado de los opresores y que ojalá también Colombia a través del gobierno no siga esa actitud silenciosa y cómplice de no decir nada frente a todos estos atropellos y que tampoco se preste para validar esta usurpación si el gobierno de Colombia sigue en esta actitud”, dijo Duque.