Usuaria de redes sociales hizo curiosa comparación de hombres colombianos: “Los rolos tienen que aprender de los costeños”

La joven aseguró que le gusta que la inviten y no tener que pagar en la primera cita, por lo que prefiere a los costeños - crédito lalenguacaribe/Instagram

En los últimos días, un video compartido por una usuaria de redes sociales colombiana se volvió viral, dado que compartió en su cuenta de Instagram sus preferencias respecto a los hombres costeños frente a los hombres del interior de Colombia; incluso, la joven hizo un enérgico llamado a examinar las diferencias en cómo se educan a los hombres en dichas regiones, destacando particularidades que, según ella, hacen que los hombres de la costa le resulten más atractivos.

En su publicación, la usuaria manifestó que “los hombres rolos tienen que aprender de los costeños”, pues aseguró que mientras los costeños suelen ser más atentos y caballerosos, los hombres del interior, particularmente los de Bogotá, no lo son de la misma manera: “Los hombres costeños siempre invitan a todo, son demasiado caballeros, están súper pendientes, eso es algo, que a mí me encanta”, señaló la joven en el metraje.

Según la usuaria, los costeños siempre se encargan de los gastos en una salida romántica, mientras que los rolos prefieren dividir todo en partes iguales. En ese sentido, aseguró que “uno sale con un rolo, no mis chicos, eso es todo mitad y mitad hasta el parqueadero, hasta el último peso a uno se lo cobra”.

Los hombres costeños son más caballerosos que los capitalinos, según usuaria de Instagram - crédito VisualesIA

En cuanto a lo que sucede en las salidas, la joven agregó que cuando sale con un costeño “yo me siento súper protegida, nunca nada va a ser como: ‘Miti, miti’, no, o sea, ellos pagan y punto”; mientras que insistió en que no busca criticar a todos los hombres del interior, sino hacer énfasis en ciertas experiencias personales: “Obviamente, esto no es con todos, son algunos y me ha pasado que yo he salido con muchos tacaños que eso de entrada para mí es un red flag demasiado grande”.

Por tal motivo, la joven cuestionó la manera en la que los hombres son educados, dado que expresó su deseo por entender estas diferencias formativas al decir: “Yo necesito que alguien me explique cómo educan a los hombres costeños; o sea, cuál es la diferencia de la manera en la que educan unos papás costeños a la manera en la que educan unos papás rolos”.

Salidas románticas en Bogotá

En Bogotá, según un estudio de Ofertia, el 63,3% de los colombianos prefieren regalar experiencias antes que objetos materiales, entre las que se encuentran comidas románticas y una variedad de planes como ir al cine, bailar, asistir al teatro o a un concierto, lo cual es escogido por el 70,8% de los encuestados.

Para satisfacer esta demanda creciente, varios restaurantes y establecimientos de Bogotá cuentan con una interesante oferta para que los enamorados puedan pasar un momento agradable. Por ejemplo, Cielo Restaurante, ubicado en la Zona G, se destaca por ofrecer una experiencia culinaria especial para compartir con un ser querido.

Una joven afirmó en Instagram que los hombres de la costa colombiana son más atentos y generosos que los de Bogotá - crédito Pixabay

Asimismo, Storia D’Amore es otra opción popular, con varias sedes en la ciudad, pues ofrece un menú especial inspirado en el amor, incluyendo platos como la pasta con camarones, creada por los influencers Los de Ñam. Este plato tiene un costo de 59.000 pesos.

El estudio de Ofertia subrayó cómo las preferencias de los colombianos han favorecido las experiencias sobre los bienes materiales. Las cifras del sondeo indican que cerca de un tercio de las personas encuestadas planea invitar a su pareja a una cena romántica, mientras que una mayoría del 70,8% opta por otras actividades.

En ese sentido, los restaurantes no solo se enfocan en el menú, sino que también prestan atención a la atmósfera, decorando sus espacios con temáticas alusivas al amor, algunos ofrecen música en vivo, mientras que otros optan por diseñar un ambiente íntimo y especial.