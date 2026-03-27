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Selección Colombia entra en su etapa final de preparación para el Mundial 2026: los amistosos que le quedan

Con dos meses y medio, la Tricolor entró en la recta definitiva para la convocatoria, con el fin de llegar en las mejores condiciones para el debut contra Uzbekistán en Ciudad de México

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Selección Colombia
La selección Colombia avanza con su preparación para el Mundial 2026, con los últimos encuentros amistosos - crédito FCF

La selección Colombia volvió al ruedo en 2026 con su primer partido, enfrentando a Croacia en el Camping World de Orlando, Florida, y el técnico Néstor Lorenzo pudo ver el nivel de sus dirigidos en la temporada, pues de entrada usó la formación titular que manejó en las eliminatorias.

Después de enfrentar a los balcánicos, la Tricolor afrontará sus últimos amistosos de preparación para el Mundial de la FIFA, que son las pruebas definitivas para la convocatoria y terminar de poner a punto la plantilla que enfrentará en el grupo K a Uzbekistán, Portugal y un ganador del Torneo de Repechaje.

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El objetivo del técnico Néstor Lorenzo es llamar no solo a aquellos jugadores que viene manejando en los últimos años, sino a los que tengan más ritmo de competencia y minutos en lo que resta de la temporada, para que estén en las mejores condiciones para la Copa del Mundo.

Los próximos partidos de Colombia

El combinado nacional no tiene mucho tiempo para anunciar a los jugadores que irán a la Copa del Mundo, con la enorme responsabilidad de ser protagonista e igualar lo hecho en Brasil 2014, cuando el conjunto Tricolor alcanzó los cuartos de final y con una plantilla muy recordada por sus figuras.

Le quedan tres partidos a la selección Colombia antes del Mundial 2026, de los cuales, solo uno le servirá para evaluar a los jugadores que aspiran a la convocatoria, mientras que el resto se usarán para ultimar detalles previos al debut frente a Uzbekistán el 17 de junio.

Francia será el rival para cerrar el ciclo de preparación en marzo, la segunda prueba difícil de Néstor Lorenzo para solucionar los problemas presentados ante Croacia, mirar la plantilla que le puede hacer juego y, de esa manera, analizar lo que sirve para enfrentar a Portugal en el torneo de la FIFA.

Entre mayo y junio, Colombia terminará su preparación contra Costa Rica y Jordania, dos equipos que, en el papel, parecen sencillos para los cafeteros, pues los centroamericanos no clasificaron al mundial y los asiáticos son debutantes en el campeonato.

Amistosos antes del mundial:

Colombia vs. Francia

Domingo 29 de marzo, Camping World Stadium, Orlando

Colombia vs. Costa Rica

Viernes 29 de mayo, estadio El Campín, Bogotá

Colombia vs. Jordania

Domingo 7 de junio, Snapdragon Stadium, San Diego

Noticia en desarrollo...

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