Néstor Morales fijó posición sobre la salida de dos periodistas de Caracol Televisión por presunto acoso sexual: “No hay espacio para la solidaridad con los acusados”

El periodista Néstor Morales marcó distancia respecto a quienes fueron separados de la empresa, al destacar la credibilidad de los relatos conocidos y solicitar una política estricta contra cualquier manifestación de acoso - crédito @nestormorales / Instagram Blu Radio

Las declaraciones del periodista y director del programa matutino ‘Mañanas Blu’, de la emisora Blu Radio, Néstor Morales, sobre las acusaciones de acoso sexual en Caracol Televisión reflejaron una postura contundente en el periodismo colombiano, al rechazar cualquier expresión de solidaridad hacia Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego tras su salida del canal.

Morales, sostuvo que la prioridad debe centrarse en las víctimas y llamó a la industria mediática a mantener una política de tolerancia cero ante estos casos.

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“Lo lamento mucho por ellos, pero lo lamento infinitamente más por las víctimas en caso de que logre probarse todo el tema judicial que está de por medio. Hay que manejarlo con prudencia, pero digo: no habrá aquí solidaridad ni con Orrego ni con Jorge Alfredo Vargas, separados de esta empresa a la espera de un resultado de la investigación”, expuso Morales durante su transmision radial.

Néstor Morales afirmó públicamente que no existe margen para la solidaridad con Jorge Alfredo Vargas ni con Ricardo Orrego, después de conocerse las denuncias de acoso sexual que derivaron en su desvinculación de Caracol Televisión. Insistió en que lo único relevante es el testimonio de las víctimas, que considera creíbles, y remarcó su respaldo absoluto a quienes han denunciado la situación.

Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego fueron denunciados por presunto acoso sexual. Caracol Televisión informó que las denuncias son de particular gravedad - crédito @orregoricardo/IG y @jorgeavargas67 / IG

Néstor Morales respalda a las víctimas y rechaza solidaridad con los acusados

Desde su cargo en Mañanas Blu, Morales destacó la importancia de escuchar y respaldar a las mujeres que formularon las denuncias, indicando que sus relatos son “creíbles” y han generado una intensa “indignación”.

“Después de escuchar, debo decir que respeto y les creo a quienes se han atrevido a denunciar”, declaró en referencia a las periodistas de Caracol Televisión y Blu Radio.

Al remarcar la dificultad personal de señalar a colegas cercanos, Morales enfatizó que “lo de menos es aquí la relación personal”; lo esencial es un entorno laboral digno y seguro para las víctimas.

Añadió que los acusados “tendrán que responder ante la justicia y ante la opinión pública por traicionar la confianza y por violentar con sus acosos a muchas mujeres periodistas”.

Salida de presentadores y respuesta institucional en casos de acoso sexual

La reacción institucional se produjo poco después de que se identificara a los presentadores implicados.

Caracol Televisión informó sobre la terminación de los contratos con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas - crédito @CaracolTV/X

Caracol Televisión publicó un comunicado oficial comunicando la terminación del contrato de Ricardo Orrego y la desvinculación, por mutuo acuerdo, de Jorge Alfredo Vargas.

Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación sobre ambos, ante posibles delitos vinculados al acoso sexual en medios de comunicación, como indicó El Tiempo.

Morales recalcó que, si bien “los señalados tendrán todo el derecho de defenderse”, lo fundamental es que las víctimas cuenten con “un entorno libre, digno y seguro”. Compartió el profundo dolor personal generado por la situación y reiteró la “traición de la confianza” que representa este caso en el periodismo colombiano, según Semana.

Cero tolerancia ante el acoso sexual en los medios de comunicación

Morales subrayó que estos acontecimientos no deben considerarse como hechos aislados. “Acoso sexual en Caracol y en otros medios de comunicación, escándalo que ha venido creciendo y que ya tiene nombres propios”, manifestó el director de Mañanas Blu.

Señaló que el problema se ha extendido a otros sectores y recalcó la urgencia de construir una cultura de tolerancia cero ante cualquier manifestación de violencia de género y acoso en el ámbito periodístico.

Néstor Morales, director de 'Mañanas Blu,' calificó los casos de acoso en 'Noticias Caracol' como “el episodio más doloroso” de sus 14 años al frente del programa - crédito @nestormoralesco/Instagram

La posición asumida por Morales y Blu Radio invita a rechazar cualquier justificación para conductas que atenten contra la dignidad humana, y promueve un cambio en la actitud de los medios ante estas problemáticas.

Morales dejó establecido que en su redacción no hay espacio para amparar a quienes cometan este tipo de actos, y reafirmó su respaldo a quienes han tenido el valor de denunciar.