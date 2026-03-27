Distrito Capital anunció cierres viales por obras del Metro durante Semana Santa en estos corredores

Del 1 al 4 de abril, en horario nocturnos, se cerrarán algunos corredores viales de Bogotá por obras de la Línea 1 del metro - crédito Alcaldía de Bogotá

Voceros de la Alcaldía de Bogotá informaron que, a raíz de las obras de la Primera Línea del metro, cuyo avance ya marca un 72,1% de ejecución, se van a realizar cierres viales nocturnos en varios puntos de la capital durante los primeros días de abril de 2026.

Desde la Empresa Metro de Bogotá confirmaron las novedades e informaron que las restricciones buscarán facilitar la instalación de dovelas y estructuras en algunos de los corredores viales sobre los que se están realizando intervenciones.

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Entre el 1 y el 4 de abril, la avenida Primero de Mayo tendrá cierres en la calzada sur, entre las calles 40 sur y 42 sur, de 11:00 p. m. a 4:00 a. m. La avenida Caracas con calle 57 estará cerrada de 10:00 p. m. a 5:00 a. m. para el izaje de dovelas; en este punto, los conductores deberán tomar desvíos por la calle 53 y la carrera 16.

Por su parte, en la avenida Boyacá habrá restricciones en ambos sentidos entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m. por la instalación de estructuras de concreto. Y la avenida carrera 68 tendrá cierres entre la calle 63 y la calle 64C desde las 12:30 a. m. hasta las 3:30 a. m., durante las fechas mencionadas.

La administración distrital comunicó la recepción y desembarco del vehículo en el puerto de Cartagena, mientras el cronograma oficial busca completar 30 unidades operativas para finales de octubre de 2026 - crédito @CarlosFGalan / X

Actualmente, más de 215 frentes de obra y cerca de 13.500 trabajadores participan en el proyecto. Nueve trenes ya se encuentran en Colombia y las estaciones elevadas, así como los trabajos en el patio taller de Bosa, muestran avances visibles en la infraestructura del metro.

Si no tiene planes en Semana Santa, el Distrito Capital lo invita al Vagón Escuela del Metro

Durante la Semana Santa de 2026, el Vagón Escuela del Metro de Bogotá será una de las principales opciones de esparcimiento educativo para quienes permanezcan en la ciudad.

De acuerdo con la información suministrada desde la Alcaldía de Bogotá, este punto, ubicado dentro del Parque de los Niños y de las Niñas (carrera 60 No. 63-49), estará abierto a adultos y niños a conocer de cerca el funcionamiento y los avances de la Línea 1 del Metro capitalino.

El Vagón Escuela funciona actualmente de martes a domingo y en días festivos, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m. Durante la semana de conmemoraciones religiosas, las familias con niños podrán asistir sin necesidad de inscripción previa, mientras que los adultos que deseen acudir solos deben inscribirse con anterioridad por medio de un correo electrónico a la dirección vagonescuela@metrodebogota.gov.co.

Plan para Semana Santa en Bogotá: visitar el Vagón Escuela del Metro de la capital - crédito Alcaldía de Bogotá

En la visita, los asistentes podrán recorrer el vagón, acceder a información sobre el diseño y operación del sistema, y participar en actividades lúdicas y pedagógicas orientadas a explicar el impacto del metro en la movilidad de la ciudad. La experiencia está pensada para que los visitantes visualicen cómo será el servicio una vez entre en funcionamiento, con recreaciones de estaciones, señalización y simuladores interactivos.

Para más información sobre el Vagón Escuela y el avance del metro, los ciudadanos pueden consultar los canales oficiales de la Empresa Metro de Bogotá o contactar a través de Bogotá te Escucha.

La iglesia del 20 de julio es uno de los sitios con mayor peregrinación del sur de la ciudad - crédito Ricardo Báez - IDT

Durante la Semana Santa, del 28 de marzo al 5 de abril de 2026, en Bogotá se ofrecerán una variedad de sitios y actividades, para residentes y visitantes, que combinan tradición religiosa, cultura y gastronomía. La capital colombiana, reconocida por su riqueza histórica y diversidad, se convertirá en uno de los destinos de peregrinación y turismo durante la temporada religiosa.

Pero además, durante la semana estarán disponibles planes como la visita a senderos ecológicos y recorridos por puntos emblemáticos de la ciudad.