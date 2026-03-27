Colombia

Resultado Súper Chontico Millonario Noche hoy 26 de marzo

Consulta los números ganadores del sorteo realizado cada jueves a las 21:30 horas y verifica si resultaste premiado esta noche

Guardar
El sorteo colombiano de Súper Chontico Millonario se transmite todos jueves.
El sorteo colombiano de Súper Chontico Millonario se transmite todos jueves.

La transmisión en directo del Súper Chontico Millonario tiene lugar todos los jueves a las 21:30 (hora de Colombia) a través del canal TelePacífico. Esta lotería surge como una combinación de los tradicionales sorteos Chontico Día y Chontico Noche.

La posesión del boleto ganador constituye el único comprobante aceptado para el cobro del premio, de modo que su resguardo se vuelve indispensable en caso de resultar premiado.

En el sorteo celebrado este jueves 26 de marzo de 2026, los participantes eligieron un número de cuatro cifras, y la distribución de premios depende tanto del monto apostado como de los aciertos obtenidos en el sorteo. A continuación se presentan los números ganadores.

Números ganadores del Super Chontico Millonario Noche

Los cuatro números ganadores y la quinta del Super Chontico Millonario Noche del jueves 26 de marzo de 2026. (Infobae)
Los cuatro números ganadores y la quinta del Super Chontico Millonario Noche del jueves 26 de marzo de 2026. (Infobae)
  • Fecha: jueves 26 de marzo de 2026
  • Sorteo: 6506.
  • Números ganadores: 9 8 3 6.
  • Quinta: 0.

Horarios de los diferentes sorteos de la lotería del Chontico

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

La lotería del Chontico realiza otros dos sorteos que se llevan a cabo diariamente, distribuidos de acuerdo con el horario establecido para cada uno:

  • Chontico Día: sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.
  • Chontico Noche: los sorteos se llevan a cabo todos los días de lunes a viernes a las 19:00 horas, los sábados a las 22:00 y en días festivos a las 20:00 en horario local.
  • Súper Chontico Millonario Noche: este sorteo se realiza únicamente los jueves en punto de las 21:30 horas (hora de Colombia).

Origen del Súper Chontico Millonario

Sorteos de lotería en Colombia, boletos numerados, cultura popular, premios en efectivo y juegos tradicionales nacionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacia el año 2014-2015 aproximadamente se lanzó oficialmente la modalidad Super Chontico Millonario, que aumentó considerablemente los premios (hasta $1.000 millones o más en algunos sorteos especiales) y añadió nuevos horarios de sorteo. Este relanzamiento fue clave para que pasara de ser una lotería local a una de las más jugadas a nivel nacional.

Hoy en día el Super Chontico Millonario lo opera la empresa Gana Gana S.A.S., concesionaria autorizada por Coljuegos. Es 100 % legal y regulado en Colombia.

El Super Chontico Millonario no es una lotería completamente nueva, sino la versión modernizada y potenciada de la clásica Chontico de toda la vida, que se reinventó alrededor del 2015 para ofrecer premios millonarios y convertirse en una de las favoritas del público colombiano.

Temas Relacionados

Súper Chontico MillonarioChonticoLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto

El primer partido de la Llave A del repechaje mundialista se jugará en Guadalajara entre el representante de Oceanía y el de la Concacaf

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto

Conductores de un carro particular y un articulado de TransMilenio se agarraron “a choques” en vía de Bogotá: todo quedó en video

En redes sociales circula la cinematográfica interacción de dos hombres que, cambiaron los golpes por “estrellones” entre la camioneta y el bus articulado

Conductores de un carro particular y un articulado de TransMilenio se agarraron “a choques” en vía de Bogotá: todo quedó en video

Amigo de Nicolás Rodríguez, denunciado por abuso sexual, buscó que la víctima “no hiciera nada”: revelaron chats

Aparte de las pruebas médicas y testimoniales, Infobae Colombia conoció los mensajes con los que habrían intentado frenar la denuncia de la joven de 19 años

Amigo de Nicolás Rodríguez, denunciado por abuso sexual, buscó que la víctima “no hiciera nada”: revelaron chats

EN VIVO: Gustavo Petro y Westcol conversan en streaming, siga aquí todos los detalles

La transmisión se realiza en la plataforma Kick y llamó la atención por el formato, que busca acercar la política a las audiencias jóvenes

EN VIVO: Gustavo Petro y Westcol conversan en streaming, siga aquí todos los detalles

Distrito Capital anunció cierres viales por obras del Metro durante Semana Santa en estos corredores

Los cierres viales serán nocturnos, durante los primeros días de abril de 2026. Se realizarán en la avenida Boyacá, la 68, la Primero de Mayo y la Caracas

Distrito Capital anunció cierres viales por obras del Metro durante Semana Santa en estos corredores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

De los excesos a la reflexión: Pipe Bueno contó cómo la tragedia de Yeison Jiménez transformó su vida personal

De los excesos a la reflexión: Pipe Bueno contó cómo la tragedia de Yeison Jiménez transformó su vida personal

Blessd aclaró el escándalo de infidelidad por chats filtrados y reveló si ‘se quedó sin hogar’: “Confíen en mí”

Rock al Parque 2026 ya tiene fechas en octubre: Idartes presentó el calendario oficial de los Festivales al Parque

Gustavo Santaolalla anunció el paso de su ‘Ronroco Tour 2026’ por Colombia: fechas, lugares y precios de boletería

Diego Sáenz y Cristina Warner confirmaron el fin de su relación: “Esperamos respeto”

Deportes

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto

Del fallo de Suárez al error de Camilo Vargas: los memes que dejó la derrota de Colombia ante Croacia

Croacia hizo ver muy mal a la selección Colombia: la venció por 2-1 en amistoso previo al Mundial 2026

Colombia perdió ante Croacia y dejó más dudas que certezas en el primer amistoso de 2026

Selección Colombia entra en su etapa final de preparación para el Mundial 2026: los amistosos que le quedan