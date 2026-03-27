De los excesos a la reflexión: Pipe Bueno contó cómo la tragedia de Yeison Jiménez transformó su vida personal

El cantante caleño compartió cómo la partida de su gran amigo lo llevó a replantear su relación con el alcohol y a dar un giro consciente en sus reuniones más íntimas y especiales con seres queridos - crédito lamesacaliente / Instagram

La muerte de Yeison Jiménez dejó una huella profunda en el mundo de la música popular colombiana, pero para Pipe Bueno el golpe fue personal.

El artista confesó que la partida de su amigo lo afectó tanto que decidió replantear su relación con el alcohol y su manera de celebrar los momentos importantes. Esta revelación, compartida en una entrevista concedida al programa de televisión La mesa caliente, muestra una faceta poco conocida del intérprete, que durante años ha sido uno de los rostros más visibles del género regional.

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El fallecimiento de “El Aventurero” en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026 transformó la cotidianidad de quienes compartieron escenario y amistad con él. En el caso del intérprete de Tu viaje me duele, la pérdida no solo significó una ausencia, sino el inicio de un proceso de introspección que se reflejó en su última celebración de cumpleaños.

La muerte de Yeison Jiménez marcó un antes y un después en la vida personal y artística de Pipe Bueno - crédito pipebueno / Instagram

Reflexión en medio del duelo

En el programa citado, el caleño relató cómo la tragedia lo llevó a hacer una pausa en su vida. “Fue el primer cumpleaños que me puse solo a ver, o sea, no sé, como en 18 años creo que siempre me la pasé, lo voy a decir como es, pues borracho en mis cumpleaños de verdad”, explicó el cantante. Añadió que, en esta ocasión, aunque había alcohol en la reunión, él optó por no consumirlo.

El ambiente dentro de la música regional, según Bueno, se caracteriza por celebraciones desbordadas. “Somos buenos para el chupe”, reconoció, pero la lección tras la partida del caldense lo obligó a reconsiderar esa costumbre.

“Estamos en un medio que, para no irnos a un extremo, la verdad es que no es sostenible pensar en que de aquí hasta que yo me muera, por decirlo así, voy a seguir bebiendo como si no existiera un mañana”, declaró.

Pipe Bueno reveló en una entrevista cómo la partida de su amigo lo llevó a replantear su relación con el alcohol y las celebraciones - crédito composición fotográfica / @pipebueno/ Instagram - Reuters

El empresario subrayó que, aunque la energía y el entusiasmo en sus reuniones no han cambiado, ahora busca celebrar con mayor conciencia, priorizando su bienestar y el de quienes lo rodean. “La gente brinda, yo comparto, pero estoy en ese proceso”, afirmó.

“La vida es corta y no siempre se puede seguir viviendo al límite sin consecuencias”, reflexionó. Este cambio en su manera de celebrar no significa un distanciamiento del público ni una disminución en su entrega artística.

Al contrario, el cantante continúa en los escenarios con la misma energía, pero con una nueva conciencia sobre lo que significa vivir y compartir con los seres queridos.

El impacto de la tragedia, según relató el propio Bueno, se tradujo en un compromiso renovado con su bienestar y en una lección sobre la fragilidad de la vida. La música, los amigos y la familia se convirtieron en el centro de sus celebraciones, dejando atrás los excesos que durante años formaron parte de su rutina.

El legado de Yeison Jiménez y una promesa pública

El fallecimiento de 'El Aventurero' el 10 de enero de 2026 causó un fuerte impacto en la música popular colombiana y en sus cercanos - crédito @pipebueno/Instagram

La relación entre Pipe Bueno y Yeison Jiménez fue mucho más que profesional. Ambos artistas consolidaron carreras exitosas y ganaron el afecto del público colombiano. El dolor generado por la muerte del cantante de Ni tengo, ni necesito llevó a Bueno a hacer una promesa significativa: mantener vivo el legado musical de su amigo.

El actor aseguró que, en caso de una pérdida como la vivida, su compromiso sería resguardar y homenajear la obra de quien fue una figura clave en la música popular.

Esta declaración, cargada de emoción, generó confusión entre seguidores en redes sociales, muchos de los cuales interpretaron de forma literal las palabras del cantante. La aclaración llegó poco después, cuando se explicó que se trataba de una reflexión y no de una situación real en ese momento.

La admiración y el respeto de Pipe por Yeison se hicieron evidentes en cada una de sus palabras y reacciones públicas. Los mensajes de apoyo y solidaridad inundaron las plataformas digitales, donde la amistad entre ambos fue reconocida por fanáticos y colegas.