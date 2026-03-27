EN VIVO: Gustavo Petro y Westcol conversan en streaming, siga aquí todos los detalles

Uno de los elementos que se mencionó alrededor del encuentro es la idea de que el influenciador viva una experiencia simbólica como “presidente por un día” - crédito Instagram/REUTERS

La conversación entre el streamer Westcol y el presidente Gustavo Petro será transmitida en vivo y generó expectativa en redes sociales por el formato en el que se desarrollará el encuentro. El espacio, que se emitirá a través de la plataforma Kick, busca acercar temas políticos a audiencias digitales que normalmente no consumen este tipo de contenidos en formatos tradicionales.

Los usuarios podrán conectarse desde la aplicación o el navegador web, y se recomienda ingresar con anticipación debido al alto número de personas que se espera que sigan el directo.

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Uno de los elementos que se mencionó alrededor del encuentro es la idea de que el influenciador viva una experiencia simbólica como “presidente por un día”. Aunque esto no implica funciones oficiales ni decisiones de gobierno, el objetivo sería mostrar algunos espacios y dinámicas del poder desde una perspectiva más cercana al entretenimiento digital y al lenguaje de internet.

La iniciativa llamó la atención porque mezcla dos mundos que normalmente no coinciden: la política tradicional y las plataformas de streaming. En este caso, la apuesta apunta a una conversación menos formal y más cercana al público joven que sigue este tipo de contenidos en internet.

El propio creador de contenido, cuyo nombre real es Juan Villa, explicó que el espacio no será una entrevista política convencional, sino una conversación con un formato más cercano a su estilo habitual de transmisiones en vivo y orientado a su comunidad digital.

“Este no es un stream ni va a ser un espacio enfocado en favorecer a un lado u otro. Esa fue, de hecho, una de las condiciones desde el inicio para que estos encuentros se dieran. No queremos apoyar ni a la izquierda ni a la derecha, ni alinearnos con ninguna postura. La intención es otra: alejarnos de esos polos y generar una conexión real entre la juventud y la política. Porque al final, un joven no puede decir que el país está mal o bien si ni siquiera entiende quién lo lidera o qué está pasando realmente”, explicó Westcol.