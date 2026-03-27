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EN VIVO: Gustavo Petro y Westcol conversan en streaming, siga aquí todos los detalles

La transmisión se realiza en la plataforma Kick y llamó la atención por el formato, que busca acercar la política a las audiencias jóvenes

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Uno de los elementos que se mencionó alrededor del encuentro es la idea de que el influenciador viva una experiencia simbólica como “presidente por un día” - crédito Instagram/REUTERS
Uno de los elementos que se mencionó alrededor del encuentro es la idea de que el influenciador viva una experiencia simbólica como “presidente por un día” - crédito Instagram/REUTERS

La conversación entre el streamer Westcol y el presidente Gustavo Petro será transmitida en vivo y generó expectativa en redes sociales por el formato en el que se desarrollará el encuentro. El espacio, que se emitirá a través de la plataforma Kick, busca acercar temas políticos a audiencias digitales que normalmente no consumen este tipo de contenidos en formatos tradicionales.

Los usuarios podrán conectarse desde la aplicación o el navegador web, y se recomienda ingresar con anticipación debido al alto número de personas que se espera que sigan el directo.

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Uno de los elementos que se mencionó alrededor del encuentro es la idea de que el influenciador viva una experiencia simbólica como “presidente por un día”. Aunque esto no implica funciones oficiales ni decisiones de gobierno, el objetivo sería mostrar algunos espacios y dinámicas del poder desde una perspectiva más cercana al entretenimiento digital y al lenguaje de internet.

La iniciativa llamó la atención porque mezcla dos mundos que normalmente no coinciden: la política tradicional y las plataformas de streaming. En este caso, la apuesta apunta a una conversación menos formal y más cercana al público joven que sigue este tipo de contenidos en internet.

El propio creador de contenido, cuyo nombre real es Juan Villa, explicó que el espacio no será una entrevista política convencional, sino una conversación con un formato más cercano a su estilo habitual de transmisiones en vivo y orientado a su comunidad digital.

“Este no es un stream ni va a ser un espacio enfocado en favorecer a un lado u otro. Esa fue, de hecho, una de las condiciones desde el inicio para que estos encuentros se dieran. No queremos apoyar ni a la izquierda ni a la derecha, ni alinearnos con ninguna postura. La intención es otra: alejarnos de esos polos y generar una conexión real entre la juventud y la política. Porque al final, un joven no puede decir que el país está mal o bien si ni siquiera entiende quién lo lidera o qué está pasando realmente”, explicó Westcol.

03:20 hsHoy

Gustavo Petro habló de la importancia del debate público en la carrera por la presidencia. Justificó la premisa en que los ciudadanos deben conocer a profundidad el historial de quién dirige la Nación.

03:12 hsHoy

Gustavo Petro habla sobre la pobreza en Colombia

En un momento distendido de la transmisión, Westcol le preguntó al presidente Gustavo Petro por qué Colombia es una de las potencias en plataformas como OnlyFans. El mandatario respondió inicialmente en tono jocoso que se debe a que en el país hay mujeres “lindas”, lo que generó risas durante el en vivo.

Sin embargo, luego profundizó en su respuesta y señaló que detrás de ese fenómeno también hay factores estructurales como la pobreza y la falta de oportunidades económicas, que llevan a muchas personas a buscar ingresos en este tipo de plataformas digitales.

02:58 hsHoy

Gustavo Petro habla sobre la educación

En medio de la conversación, Westcol le pidió al presidente Gustavo Petro un consejo para los jóvenes que siguen la transmisión. El mandatario respondió que lo primero que deben hacer los jóvenes es estudiar, insistiendo en la importancia de la educación como base para cualquier proyecto de vida.

Durante la charla, Petro habló sobre la necesidad de que las nuevas generaciones se preparen, lean y se formen, y señaló que el conocimiento es una herramienta clave para entender el país, la economía y la política.

02:52 hsHoy

Westcol le preguntó a Gustavo Petro si trabajaría con Álvaro Uribe

Durante la conversación, Westcol le planteó al presidente Gustavo Petro un escenario hipotético en el que ambos, él y el expresidente Álvaro Uribe, estuvieran en una isla y tuvieran que trabajar juntos. Ante la pregunta, Petro respondió que sí trabajaría con Uribe y aseguró que, incluso, cuando llegó a la Presidencia lo recibió en la Casa de Nariño.

Según relató el mandatario durante la transmisión, en ese encuentro le dijo que “no lo iba a perseguir”, con referencia a las diferencias políticas entre ambos líderes.

02:45 hsHoy

Gustavo Petro habla de la importancia de los jóvenes en su campaña

En medio de la conversación, el presidente Gustavo Petro le confesó a Westcol que, en su opinión, ganó la Presidencia en gran parte por el apoyo de los jóvenes. Durante el diálogo, ambos hablaron sobre el papel de las nuevas generaciones en la política y la forma en que consumen información a través de redes sociales y plataformas digitales.

En ese momento, Westcol le preguntó al mandatario por qué cree que muchos de sus seguidores no quieren que él hable de política en sus transmisiones.

Gustavo Petro habla de la importancia de los jóvenes en su campaña - crédito Kick
Gustavo Petro habla de la importancia de los jóvenes en su campaña - crédito Kick
02:35 hsHoy
El presidente Gustavo Petro le mostró a Westcol uno de sus espacios personales dentro del palacio, un rincón ambientado con un estilo que evoca a Gabriel García Márquez - crédito Kick
El presidente Gustavo Petro le mostró a Westcol uno de sus espacios personales dentro del palacio, un rincón ambientado con un estilo que evoca a Gabriel García Márquez - crédito Kick

Durante el recorrido por la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro le mostró a Westcol uno de sus espacios personales dentro del palacio, un rincón ambientado con un estilo que evoca a Gabriel García Márquez. En ese lugar, el mandatario le explicó que ha recibido a varias figuras internacionales.

Petro le contó al creador de contenido que en ese mismo espacio se han sentado líderes como Lula da Silva y expresó que espera que en el futuro también pueda recibir allí a Donald Trump.

02:24 hsHoy

Westcol se encuentra con Petro

Westcol se encontró con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño y, en medio de un ambiente relajado, el creador de contenido le dijo al mandatario que lo había hecho esperar. Petro respondió en tono jocoso y aseguró que en la Casa de Nariño hay “fantasmas” y que le han hecho “diabluras”, comentario que generó reacciones inmediatas entre los seguidores que estaban viendo la transmisión en directo.

Encuentro de Gustavo Petro y Westcol - crédito Kick
Encuentro de Gustavo Petro y Westcol - crédito Kick
02:20 hsHoy

Westcol aseguró durante la transmisión que no es experto en política, pero explicó que su intención con este espacio es acercar estos temas a los jóvenes que normalmente no siguen la actualidad política del país. El creador de contenido señaló que la idea del encuentro es generar una conversación diferente, más cercana a las nuevas audiencias digitales.

02:12 hsHoy

Inicio de la transmisión

El streamer Westcol llegó a la Casa de Nariño, desde donde comenzará el encuentro con el presidente Gustavo Petro - crédito Kick
El streamer Westcol llegó a la Casa de Nariño, desde donde comenzará el encuentro con el presidente Gustavo Petro - crédito Kick

Ya inició la transmisión. El streamer Westcol llegó a la Casa de Nariño, desde donde comenzará el encuentro con el presidente Gustavo Petro. El creador de contenido apareció en la puerta principal del palacio presidencial mientras transmitía en vivo a través de su canal, generando miles de reacciones de sus seguidores.

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