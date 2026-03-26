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Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto

El primer partido de la Llave A del repechaje mundialista se jugará en Guadalajara entre el representante de Oceanía y el de la Concacaf

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Nueva Caledonia y Jamaica darán inicio a la llave A del Repechaje Intercontinental del Mundial 2026 - crédito Jovani Pérez/Infobae México
Nueva Caledonia y Jamaica darán inicio a la llave A del Repechaje Intercontinental del Mundial 2026 - crédito Jovani Pérez/Infobae México

Buenas tardes a todos los amantes del fútbol, y sean bienvenidos al seguimiento minuto a minuto del partido entre Nueva Caledonia y Jamaica, por las semifinales del Repechaje Intercontinental del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

De un lado, el representante de Oceania aspira a llegar a la Copa del Mundo por primera vez en su historia, desde que fuese reconocida como federación de fútbol por la FIFA en 2004.

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Del otro, los Reggae Boyz que fallaron en asegurar el cupo directo en las eliminatorias por la Concacaf, afrontan el reto de volver al certamen por primera vez en 28 años, desde su única participación a la fecha en el Mundial de Franca 1998.

No se pierda las alineaciones y todas las incidencias del juego que dará inicio a las 10:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Akron de Guadalajara. El ganador de este enfrentamiento se medirá ante República Democrática del Congo el 31, en ese mismo escenario, decidiendo así el último miembro del grupo K que actualmente conforman Colombia, Portugal y Uzbekistán.

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