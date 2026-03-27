Colombia

Blessd aclaró el escándalo de infidelidad por chats filtrados y reveló si ‘se quedó sin hogar’: “Confíen en mí”

Durante un ‘streaming’ con su amigo Westcol, el ‘Bendito’ no dudó en desmentir categóricamente las acusaciones en su contra, explicando que todo fue un malentendido y cómo esto afectó su relación con Manuela QM

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El cantante Blessd abordó en una transmisión junto a Westcol los rumores sobre su vida sentimental, confirmando que la tormenta mediática por supuesta infidelidad marcó el final de su relación con Manuela QM - crédito urbano.viral / TikTok

Blessd, uno de los artistas más destacados del género urbano en Colombia, reveló en una transmisión junto a su amigo y creador de contenido Westcol que tras las recientes polémicas por su supuesta infidelidad, “se quedó sin hogar”.

El artista, de 25 años, abordó su situación personal antes de su concierto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. La conversación, transmitida por la plataforma Kick, se desarrolló en un ambiente distendido hasta que el streamer preguntó directamente por el estado sentimental del cantante.

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Ante la consulta “¿En este momento usted no tiene hogar?”, el cantante respondió con un gesto de negación y nostalgia, lo que confirmó los rumores sobre la ruptura con Manuela QM, madre de su futuro hijo.

Blessd sigue triunfando con su gira y nuevo álbum 'El mejor hombre del mundo Tour', llenando escenarios en Bogotá, Cartagena y Pereira a pesar de la controversia - crédito blessd / Instagram
Blessd sigue triunfando con su gira y nuevo álbum 'El mejor hombre del mundo Tour', llenando escenarios en Bogotá, Cartagena y Pereira a pesar de la controversia - crédito blessd / Instagram

La declaración del “Bendito” se produjo después de varias semanas de especulación en redes sociales, motivada por la filtración de supuestos chats en los que el cantante habría sostenido conversaciones con otra mujer.

Esas interacciones desencadenaron una ola de comentarios sobre una posible infidelidad. “Lo que fue, fue, pero no fue nada más. Yo no me metí con nadie, ni estuve con nadie, ni hablé con nadie, nada pa’. Que hijuput* chicharrón, pero confíen en mí”, declaró el intérprete de Tendencia global en el stream, defendiendo su versión de los hechos.

El artista insistió en que la mayoría de los mensajes difundidos no corresponden a la realidad. Además, subrayó que su actividad en redes sociales suele ser motivo de malentendidos porque interactúa de forma constante con sus seguidores.

Impacto en la relación y reacción de Manuela QM

Blessd y Manuela QM
El artista urbano colombiano agradece a Dios por su momento personal y profesional, y bromea sobre los rumores - crédito @manuelaqm__/Instagram

Es preciso mencionar que el escándalo provocó una reacción inmediata de Manuela QM, que dejó de seguir al artista en plataformas digitales y eliminó las publicaciones en las que aparecían juntos.

La pareja había anunciado en los primeros días de enero que esperaba su primer hijo, lo que incrementó la atención sobre su situación personal. La transmisión en vivo terminó de despejar las dudas sobre la continuidad de la relación, ya que Blessd evitó responder de manera directa si seguían juntos y prefirió pedir música para cambiar de tema.

El gesto fue interpretado como una confirmación tácita del final del vínculo. No obstante, el “Bendito” indicó que su prioridad es la llegada de su primogénito y que, aunque la etapa personal se ha visto sacudida por la polémica, su compromiso como padre permanece firme.

El trasfondo de los chats filtrados

Las supuestas conversaciones entre Stiven Mesa, nombre de pila del paisa, y una modelo de contenido para adultos, identificada como Ángela Maldivieso, fueron divulgadas por la expareja de esta última, lo que añadió un nuevo matiz a la controversia.

La implicada negó públicamente cualquier relación con el cantante y aseguró que los chats se sacaron de contexto y que habían sido manipulados. “No tengo ningún vínculo con Blessd”, afirmó la modelo. La viralización del material elevó la presión sobre el artista, quien debió enfrentar cuestionamientos tanto en redes sociales como en el entorno mediático.

El cantante habría sido infiel a su pareja Manuela Qm. Chats filtrados revelarían la conversación - crédito @blessd/ Instagram
Blessd mantiene que los chats difundidos son falsos y que sus interacciones virtuales suelen causar malentendidos entre sus seguidores- crédito @blessd/ Instagram

Carrera en ascenso y vida personal en cambio

Mientras su vida privada atraviesa un momento de crisis, Blessd continúa cosechando éxitos en el ámbito profesional. Ha llenado recintos en ciudades como Bogotá, Cartagena y Pereira, en lo que ha sido su gira por Colombia con El mejor hombre del mundo Tour.

En el plano personal, se mostró emocionado por la llegada de su primer hijo, un varón, y manifestó que ese acontecimiento es su principal fuente de motivación. “Yo soy un guerrero de haters... pero ya estoy esperando un hijo y él cura mis emociones”, expresó en la transmisión.

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