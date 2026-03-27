Colombia perdió ante Croacia y dejó más dudas que certezas en el primer amistoso de 2026

Colombia no pudo con la efectividad colectiva de Croacia y perdió 2-1 en Orlando, dejando dudas significativas en los rendimientos individuales de sus jugadores - crédito Travis Register/Imagn Images

La selección Colombia afrontó su primer examen de 2026 ante Croacia, semifinalista del pasado Mundial de Qatar 2022 y finalista en Rusia 2018. El seleccionador Néstor Lorenzo reconoció días atrás en rueda de prensa que se trataba de un plantel con momentos y puntos físicos muy distintos, por lo que este compromiso y el siguiente ante Francia se presentaban como desafíos importantes para saber cuál era la situación de la Tricolor antes del Mundial 2026.

El encuentro comenzó con ritmo elevado, y el seleccionado nacional se puso en ventaja en los primeros minutos. Un avance por el costado izquierdo terminó en centro de Johan Mojica para Luis Suárez, quien habilitó de taco a Jhon Arias. El remate del jugador de Palmeiras se desvió en un defensor y terminó en el fondo de la red, sorprendiendo a la defensa croata.

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El jugador del Palmeiras abrió el marcador a los dos minutos de juego luego de una carrera de Johan Mojica por la izquierda - crédito Fox Sports 2

Sin embargo, los Ajedrezados no tardaron en revertir la situación y al minuto 6 llegó el empate por intermedio de Luka Vušković, con un disparo desde fuera del área que se desvió en Jhon Lucumí, cambió su trayectoria hacia el vertical derecho y venció al arquero Camilo Vargas, descolocado por el cambio de trayectoria.

El jugador del Hamburgo empató rápidamente el compromiso con un remate de media distancia que se desvió en Lucumí y descolocó a Camilo Vargas - crédito ESPN Centroamérica

El empate revitalizó a los europeos, que comenzaron a dominar el balón y a encontrar espacios en la defensa sudamericana. Mario Pasalic fue clave en esta labor, mostrándose acertado en la distribución del balón y liderando los movimientos sin balón, que facilitaron su rápida recuperación.

Ante esto, Colombia no supo responder ni con un James Rodríguez al que se le hizo evidente la falta de ritmo, ni con un Richard Ríos incapaz de sumar ni en ataque ni en defensa. Por esa razón, durante la primera mitad era recurrente ver cómo las jugadas se limitaban a buscar pelotazos al costado izquierdo, donde se encontraba Luis Díaz.

El del Bayern Munich tenía como misión controlar y hacer dos movimientos: o hacer la banda completa y centrar buscando a Luis Javier Suárez, o buscar la individual recortando hacia el centro. Sin embargo, el volumen ofensivo era escaso, y en cambio la defensa Tricolor atravesó más de un problema para controlar los avances de Croacia.

La opción más clara llegó al minuto 29, luego de una carrera de Díaz por la izquierda, tras la cual cedió para Suárez. El del Sporting de Lisboa, pese a estar bien perfilado, increíblemente no pudo rematar a puerta, pues el balón se le pasó de largo hallándose en el área chica, desperdiciando una de las mejores situaciones para Colombia.

Al final del primer tiempo, Croacia se puso en ventaja con un tiro de esquina ejecutado por Pasalic que superó al arquero Vargas en el salto. El balón llegó al delantero Igor Matanovic que, libre de marca, conectó de cabeza para anotar el 2-1.

Un tiro de esquina cobrado por Mario Pasalic superó a Camilo Vargas y fue cabeceado por el atacante del Hamburgo, colocando en ventaja a los balcáncios - crédito @tusizi888/X

En la segunda mitad, Croacia realizó dos cambios para reforzar su estructura defensiva y asegurar la ventaja. El equipo europeo recibió dos tarjetas amarillas en los primeros minutos del complemento, mientras Colombia intentó presionar en busca del empate, sin lograr romper la solidez defensiva del rival. A menudo, la falta de precisión fue la principal causante de esto, pero también hubo cierres acertados por parte de Croacia, así como alguna intervención del arquero Livákovic.

Lorenzo dio ingreso a Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Carlos Andrés Gómez, Gustavo Puerta, Santiago Arias, Jhon Córdoba y Deiver Machado, y aunque se vio cierta mejoría en ataque, no fue suficiente para revertir el marcador o para darle más claridad a Colombia. En cambio, Croacia fue capaz de mantener su bloque con las variantes, particularmente con el ingreso de Josip Stanisic, que contribuyó a refrescar la defensa de Croacia.

En la parte final del encuentro hizo su ingreso al campo de juego Luka Modric, recibiendo la banda de capitán de manos de Pasalic. Sin embargo, el ritmo de juego decayó en los minutos finales y salvo por un remate de Córdoba mal ejecutado por el delantero del Krasnodar, poco más ocurrió en el compromiso.

Ahora Colombia prepara el siguiente juego ante Francia, que viene de vencer a Brasil por 2-1 en su primera salida en la fecha FIFA. El compromiso se disputará en Washington el próximo domingo 29 de marzo.