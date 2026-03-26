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Gustavo Santaolalla anunció el paso de su ‘Ronroco Tour 2026’ por Colombia: fechas, lugares y precios de boletería

El reconocido cantante y compositor argentino regresará al país para celebrar el 30 aniversario de uno de sus trabajos más influyentes como solista

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Gustavo Santaolalla anunció conciertos en teatros de Medellín y Bogotá como parte de su 'Ronroco Tour 2026' - crédito Europa Press
Gustavo Santaolalla anunció conciertos en teatros de Medellín y Bogotá como parte de su 'Ronroco Tour 2026' - crédito Europa Press

La agenda de conciertos en Colombia sigue haciendo incorporaciones para 2026, y el segundo semestre parece tener intenciones de ir tan cargado como lo viene siendo el primero en materia de eventos y festivales.

El más reciente anuncio lo protagonizó el reconocido compositor, productor y cantante argentino Gustavo Santaolalla, reconocido por su trabajo en proyectos que van desde supergrupos como Bajofondo hasta bandas sonoras que lo volvieron un favorito del cine hollywoodense como The Last of Us, Babel o Brokeback Mountain, pasando por su faceta como productor para grupos y artistas emblemáticos de la música latinoamericana, como Café Tacvba, Juanes, Los Prisioneros, Julieta Venegas, Molotov, Bersuit Vergarabat o Divididos.

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A través de sus cuentas oficiales, la productora Last Tour América confirmó que Santaolalla hará su regreso a Colombia con dos conciertos que forman parte de su Ronroco Tour 2026.

La primera cita será en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín, el 27 de agosto. Dos días después, el 29 de agosto, Santaolalla llevará su espectáculo al Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. Las entradas estarán disponibles en preventa desde 149.000 pesos colombianos más servicio.

Santaolalla regresa a Colombia por primera vez en cuatro años - crédito Last Tour América/Instagram
Santaolalla regresa a Colombia por primera vez en cuatro años - crédito Last Tour América/Instagram

Para acceder a la preventa, los interesados deben inscribirse antes del 30 de marzo en el formulario de preventa disponible en la web de TuBoleta, seleccionar el show en su ciudad y esperar el enlace de compra que será enviado el 31 de marzo por correo electrónico.

Para la presentación en Medellín, la boletería estará dividida en luneta central, luneta lateral y balcón, mientras que en Bogotá, las localidades serán platea delantera, platea posterior, palco, balcón delantero y balcón posterior, todas numeradas.

Las entradas para las fechas en Medellín y Bogotá podrán adquirirse en una fase de preventa que dará inicio el 31 de marzo, previa inscripción - crédito Last Tour América/Instagram
Las entradas para las fechas en Medellín y Bogotá podrán adquirirse en una fase de preventa que dará inicio el 31 de marzo, previa inscripción - crédito Last Tour América/Instagram

Estas dos presentaciones marcan el regreso de Santaolalla a Colombia luego de su última presentación en el país cuatro años atrás, como miembro del supergrupo Bajofondo, con el que se presentó en el Festival Rock Al Parque de 2022.

‘Ronroco’, el quiebre de la carrera de Santaolalla

Publicado en 1998 por Nonesuch Records, 'Ronroco' le abrió a Gustavo Santaolallla la oportunidad de incursionar en la creación de bandas sonoras en el cine de Hollywood - crédito Nonesuch Records
Publicado en 1998 por Nonesuch Records, 'Ronroco' le abrió a Gustavo Santaolallla la oportunidad de incursionar en la creación de bandas sonoras en el cine de Hollywood - crédito Nonesuch Records

A lo largo de su carrera, Santaolalla se definió como un inquieto por fusionar elementos del rock con ritmos e instrumentación tradicional argentina y latinoamericana. Los primeros indicios de esto se vieron cuando formaba parte del grupo de rock progresivo Arco Iris en los 70, pero verían su expresión máxima tiempo después con un ambicioso proyecto en el que se juntó con Leon Gieco.

Ese proyecto fue De Ushuaia a La Quiaca, en el que Gieco y Santaolalla viajaron a distintos rincones de Argentina registrando folcloristas de todo el país y dejando un documento sonoro de estas expresiones. A partir de ese momento, Santaolalla profundizó en ese tipo de exploraciones por su cuenta, ya fuese como productor para otros o en sus propios discos, llegando a su punto de culminación en Ronroco (1998), grabado con charangos, flautas andinas y hasta el propio ronroco, el instrumento principal.

Es un instrumento de 10 cuerdas. Tiene cinco cuerdas dobles. Proviene de la Cordillera de los Andes, y obviamente surgió después de que los españoles llegaran a Latinoamérica y los indígenas vieran las guitarras e intentaran crear algo parecido. Pero es más bien del tamaño de un ukelele. Es pequeño, y los originales estaban hechos de caparazón de armadillo”, explicó Santaolalla en un diálogo con NPR en 2023.

Gustavo Santaolalla bautizó a su álbum 'Ronroco', rindiendo tributo al instrumento que usó de manera principal en dicha producción - crédito Chris Pizzello/AP
Gustavo Santaolalla bautizó a su álbum 'Ronroco', rindiendo tributo al instrumento que usó de manera principal en dicha producción - crédito Chris Pizzello/AP

Aunque no tenía mayores pretensiones comerciales, Ronroco encontró resonancia especialmente por el instrumental Iguazú, que apareció en la película El Informante (1999), abriéndole las puertas de Hollywood.

Publicamos el disco y, de repente, las emisoras universitarias empezaron a ponerlo. Un día, recibí una llamada de la oficina de Michael Mann; quería reunirse conmigo y usar [Iguazú] en El Informante, la película sobre Jeffrey Wigand, ya sabes, el tipo que denunció los abusos de la industria tabacalera", recordó.

Desde entonces, la canción se usó en películas como Babel, ganadora del Óscar y cuya banda sonora fue compuesta por Santaolalla, y en series de televisión como Friday Night Lights, 24 o Narcos.

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