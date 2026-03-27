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Balacera en parqueadero de Medellín dejó dos personas muertas y cuatro capturadas: este es el prontuario de las víctimas

La acción violenta se produjo en el barrio Toscana cuando varios hombres armados irrumpieron en el establecimiento, hecho que desencadenó la intervención de autoridades y el decomiso de tres armas de fuego en el lugar

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Policía Metropolitana de Valle de Aburrá entregó el balance oficial de la balacera registrada en Medellín - crédito Policía

Dos personas fueron asesinadas en la tarde del jueves 26 de marzo en un parqueadero ubicado en el barrio Toscana, noroccidente de Medellín.

De acuerdo con las versiones preliminares del hecho, hombres armados irrumpieron en el establecimiento, lo que desencadenó un cruce de disparos que dejó como víctimas a dos integrantes de un grupo armado y resultó en la captura de otras cuatro personas.

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El ataque ocurrió cerca de las 4:00 p. m., en la carrera 64C con la calle 113, en la comuna 5 (Castilla), según información de la Policía Metropolitana.

Dos integrantes de La Paralela fueron asesinados en tiroteo en parqueadero del barrio Toscana, noroccidente de Medellín, según la Policía Metropolitana - crédito Medellín Oscura/Facebook
Dos integrantes de La Paralela fueron asesinados en tiroteo en parqueadero del barrio Toscana, noroccidente de Medellín, según la Policía Metropolitana - crédito Medellín Oscura/Facebook

Las autoridades señalaron que cuatro hombres, presuntamente miembros del grupo delincuencial Los Triana, ingresaron al lugar y dispararon contra las víctimas, identificadas posteriormente como Edwin Quintero Cardona, alias Paturro, y Jonathan Alonso Cardona, alias Yoyo, que pertenecerían al grupo La Paralela.

En respuesta inmediata a las detonaciones, la Policía intervino y sorprendió a cuatro sospechosos en el sitio, y ejecutó sus capturas.

Hipótesis y material incautado

La principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a un ajuste de cuentas entre Los Triana y La Paralela por el control de rentas ilícitas vinculadas al microtráfico, las extorsiones y el hurto de vehículos.

En el lugar, la policía incautó tres armas de fuego: un fusil 556, una pistola de 9 milímetros y un revólver calibre 38, que quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección a los cuerpos de las dos víctimas. Según informó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, alias Paturro tenía antecedentes por homicidio y porte ilegal de armas. Por su parte, alias Yoyo contaba con procesos por tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Juan Carlos Sierra, indicó que ambos fallecidos operaban bajo la estructura de alias Boné, considerado el máximo cabecilla de La Paralela, organización que delinque bajo la tutela de La Terraza.

Levantamiento del cadáver en la zona norte de Bogotá - crédito @emilianogarcia / X
Con estos hechos, la cifra de homicidios en Medellín en lo que va de 2026 asciende a 68, doce casos menos que en igual periodo del año pasado, reportó el Sisc - crédito @emilianogarcia / X

Otros homicidios en Medellín

En el transcurso del jueves también se reportaron otros dos homicidios en la comuna 13 (San Javier). En uno de los casos, un hombre fue hallado sin vida en el sector Monteverde, en una zona boscosa, tras ser atacado con arma blanca y degollado.

En el segundo hecho, ocurrido hacia las 4:30 p. m. en el barrio Juan XXIII, una persona armada disparó contra un hombre en uno de los callejones del sector, lo que le causó la muerte en el acto.

Con estos cuatro homicidios, Medellín acumula 68 asesinatos en lo que va del año, cifra que representa 12 casos menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se habían registrado 80 muertes violentas, de acuerdo con datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc).

Desaparece auxiliar de vuelo de American Airlines durante escala en Medellín

Eric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo de American Airlines, permanece desaparecido en Medellín desde el 21 de marzo mientras realizaba una escala laboral. La aerolínea informó que colabora activamente con las autoridades locales y brinda apoyo a la familia del empleado, según un comunicado citado por NBC5.

Gutiérrez Molina, de 32 años y residente en Dallas-Fort Worth, había llegado en un vuelo procedente de Miami y tenía previsto regresar a Estados Unidos la madrugada del domingo. Sin embargo, no se presentó en el aeropuerto y su paradero es desconocido.

La reconstrucción preliminar indica que la noche del sábado salió con compañeros a un establecimiento en El Poblado, para luego trasladarse, en compañía de una mujer y dos personas más, a otro lugar en Itagüí. La mujer fue hallada posteriormente desorientada, según el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía.

En Colombia se habilitó la línea (+57) 305 404 5379 para que cualquier persona que lo haya visto pueda brindar detalles para dar lo más pronto posible con el paradero del ciudadano salvadoreño Eric Fernando Gutiérrez Molina - crédito Alcaldía de Medellín
En Colombia se habilitó la línea (+57) 305 404 5379 para que cualquier persona que lo haya visto pueda brindar detalles para dar lo más pronto posible con el paradero del ciudadano salvadoreño Eric Fernando Gutiérrez Molina - crédito Alcaldía de Medellín

El último contacto confirmado fue un mensaje enviado a las 5:00 a. m. a un amigo, donde aseguró que se encontraba bien. Más tarde, su teléfono reportó ubicación en un área residencial de Medellín, sin más comunicaciones.

Las autoridades manejan la hipótesis de un posible hurto con escopolamina, tras identificar vehículos y personas con antecedentes en esa modalidad. La búsqueda continúa en coordinación entre Colombia y Estados Unidos.

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