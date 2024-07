Natalia Ramírez confesó el dolor que le dejó la fama alcanzada con ‘Yo soy Betty, la fea’: “Todavía me pasa”

Natalia Ramírez reveló las consecuencias de haber interpretado a la antagonista de 'Yo soy Betty, la fea' - crédito @actriznatalia/Instagram

Natalia Ramírez abrió su corazón y sacó a la luz la peor consecuencia que sufrió tras darle vida a la antagonista de la primera versión de Yo soy Betty, la fea, pues los fanáticos de la historia original le pasaron factura por haber interpretado a Marcela Valencia, personaje con el que regreso a la nueva serie Betty, la fea 25 años después.

La actriz bogotana, de 56 años de edad, confesó que ha tenido que convivir con un gran dolor producto de la popularidad que alcanzó la telenovela que escribió el fallecido libretista Fernando Gaitán y que, al día de hoy, aún la atormenta. “Les juro que todavía me pasa”, mencionó.

Según declaró la actriz Natalia Ramírez, cargó con un fuerte dolor que le dejó el haber tomado el rol de la ‘mala’ en la popular novela, pues se ganó el odio del público que por mucho tiempo se lo demostró en la calle.

“Algo que me duele un montón. Ya lo tengo súper superado, pero me dolió mucho, es que nunca me pedían fotos, de hecho todavía no me piden fotos”, confesó la intérprete de Marcela Valencia en Betty, la fea.

Natalia Ramírez reveló el dolor que le generó interpretar a Marcela Valencia en 'Yo soy Betty, la fea' - crédito @redmastv/Instagram

En conversación con Flavia Dos Santos para el canal Red+Noticias, Natalia desveló una dura situación que, 25 años después, todavía enfrenta: aunque el público la reconoce y admira, no le piden fotos.

“Yo voy de gira con las chicas que son el cuartel de las feas, estoy en algún evento o alfombra roja con alguno del elenco, la gente se acerca y se toma fotos con cada uno, menos conmigo”, agregó.

De acuerdo con el análisis que hizo la actriz de la curiosa situación, el hecho de que los seguidores de Betty, la fea no le muestren su simpatía tiene que ver con que trasladaron el rechazo que les generó su personaje a la vida real.

“La gente odió a Marcela porque amó a Beatriz, entonces como venganza me expresan su antipatía en la calle, y la que lleva los platos rotos soy yo. Ya lo manejo, pero eso me dejó un sinsabor como actriz porque uno espera que, en el fondo, las personas se identifiquen con tu trabajo”, agregó Natalia.

Sin embargo, en la actualidad, la actriz es una de las más queridas por los fanáticos de la icónica historia, pues, como escribieron algunos en la publicación: “Perdónanos Natalia, éramos muy jóvenes para entender que Marcela no era la mala de esa historia”.

“Ella es un amor de persona, le pediría mil fotos”, “Increíble, su personaje era el más íntegro y completo de todos, yo le pediría fotos”.